अनधिकृत हॉटेल्सवर एसटी थांबवल्याप्रकरणी 131 चालक-वाहकांवर कारवाई; पगारातून वसूल होणार दंड

पुणे : महामार्गावर एसटी महामंडळाने ठरवून न दिलेल्या अनधिकृत हॉटेल्सवर बस थांबवणे चालक आणि वाहकांना चांगलेच महागात पडले आहे. प्रवाशांची गैरसोय करणाऱ्या स्वत:चा वैयक्तिक फायदा पाहणाऱ्या चालक व वाहकांवर एसटी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एसटीच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाने गेल्या दोन महिन्यांत अशा तब्बल १३१ बसेसवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. अधिकृत हॉटेल्स सोडून इतरत्र बस थांबवल्यास कारवाईचा इशारा देऊनही नियम मोडणाऱ्या चालकांवर आता थेट दंडात्मक कारवाई करून हा दंड त्यांच्या पगारातून वसूल करण्यास सुरुवात झाली आहे.
अनेक एसटी चालक महामार्गावरील अनधिकृत हॉटेल्सवर केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी बस थांबवत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून सातत्याने येत होत्या. या हॉटेल्समध्ये प्रवाशांकडून नाश्ता आणि जेवणासाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारून त्यांची आर्थिक लूट केली जात होती. तसेच तिथे स्वच्छतेचाही अभाव असायचा. या लुटमारीला चाप लावण्यासाठी एसटी प्रशासनाने प्रत्येक मार्गावर अधिकृत हॉटेल्स नेमून दिली आहेत.
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तेथे खाद्यपदार्थांचे दर निश्चित करण्यात आले असून, स्वच्छतेचे नियम पाळणे बंधनकारक केले आहे. एसटी प्रशासनाने घेतलेल्या या कडक भूमिकेमुळे व सहा भरारी पथकांच्या सततच्या गस्तीमुळे महामार्गावरील अनधिकृत हॉटेल्सवर विनापरवाना बस थांबवण्याच्या प्रमाणात आता लक्षणीय घट झाली असून, प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे एसटी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
कारवाईचा आढावा
– एप्रिल महिन्यातील कारवाई : ४६ बसेस
– मे महिन्यातील कारवाई : ८५ बसेस
– एकूण कारवाई : १३१ बसेस
– दोषी चालक व वाहकांना : १००० रुपये दंड
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एसटीच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाने…
काही चालकांकडून अनधिकृत हॉटेल्सवर बस थांबवण्यात आल्याची तक्रार प्रवाशांकडून करण्यात आली. एसटीच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाने गेल्या दोन महिन्यांत अनधिकृत हॉटेल्सवर बस थांबविणाऱ्या तब्बल १३१ बसेसवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
– कमलेश धनराळे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, पुणे विभाग.
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