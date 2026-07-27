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MPSC Paper Leak: टीईटी पेपरनंतर आता एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटली?

Updated On: Jul 27, 2026 | 09:34 AM IST
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सारांश

MPSC Paper Leak: एमपीएससी औषध निरीक्षक भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा गंभीर दावा अहिल्यानगरच्या ऋषिकेश गांगर्डे यांनी केला आहे. परीक्षेपूर्वी व्हॉट्सअॅपवर प्रश्न-उत्तरे फिरत असल्याचा आरोप त्याने केला आहे.

mpsc paper leak

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार
  • पेपर फुटी प्रकरणाच्या तक्रारीत वाढ
  • एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा दावा
  • गांगर्डे यांच्या दाव्याने संपूर्ण राज्याभरात खळबळ
MPSC Paper Leak:  नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणावर देशभरातील तरुणाईचा संताप व्यक्त होत होता तोवर आणखी पेपर फुटीचे प्रकरणे समोर येत आहेत.  एमपीएससी औषध निरीक्षक भरती परीक्षेवर प्रश्नपत्रिका फुटीचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अहिल्यानगरचे ऋषिकेश गांगर्डे यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. गांगर्डे यांच्या दाव्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.

पेपर फुटी प्रकरणाच्या तक्रारीत वाढ

एनटीए अंतर्गत नीट, नेट, जेईई यांसारख्या परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र अलिकडे नॅशनल टेस्टींग एजन्सीच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी समोर येत आहेत, ज्यामध्ये नीट पेपर फुटीचा देखील समावेश आहे. या नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या पेपरफुटीविरोधात संपूर्ण देशात आंदोलने झाली. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांनी जंतरमंतरवर ठाण मांडलं होतं. त्यानंतर प्रधान यांना केंद्रीय मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. तर काही आठवड्यापूर्वी ठाण्यात टीईटीचा पेपर देखील फुटल्याचं समोर आलं होतं. त्या प्रकरणातही बिहारमधून एकाला अटक करण्यात आली होती.

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एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा दावा

या सर्व घटना ताज्या असताना अहिल्यामधील ऋषिकेश गांगर्डे यांनी एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच काही उमेदवारांकडे प्रश्न-उत्तरे असल्याचा आरोप केला आहे. व्हॉट्सअॅपद्वारे संभाव्य उत्तरे पाठविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तक्रार घेण्यास नकार दिल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गांगर्डे यांनी केली आहे.

आता ऋषिकेशने केलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे हे तपासाद्वारे समोर येईलच. परंतु वारंवार पेपर फुटीच्या या प्रक्ररणांवर सरकार केव्हा तोडगा काढणार हा प्रश्न सर्वांसमोर उपस्थित होत आहे.

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Web Title: Mpsc paper leak drug inspector exam allegation rishikesh gangarde ahilyanagar

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Published On: Jul 27, 2026 | 09:34 AM

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