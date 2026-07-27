वाढत्या वयात चेहरा दिसेल तरुण! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी तांदळाच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, सुरकुत्या होतील चमक

बदलत्या जीवनशैली, मानसिक तणाव, पोषक घटकांचा अभाव, ताणतणाव आणि अयोग्य आहार इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरासोबतच त्वचेवर लगेच दिसून येतो. वय वाढल्यानंतर त्वचेवर सुरकुत्या येणे, वांग दिसणे, पिंपल्स इत्यादी असंख्य समस्या उद्भवून त्वचेचे नुकसान होते. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. कधी फेसपॅक लावला जातो तर कधी फेसमास्क, फेस स्क्रब इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. त्वचेवरील तारुण्य कायम टिकवून ठेवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत राहतात. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर केल्यास त्वचेचे नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
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चेहऱ्यावर वाढलेल्या सुरकुत्या कमी करण्यासाठी वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. वय वाढल्यानंतर त्वचेतील नॅचरेल कोलेजनची पातळी कमी होऊन जाते. ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. अशावेळी बाजारातील महागडे सीरम वापरण्याऐवजी स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर करून सिरम तयार करावे. आज आम्ही तुम्हाला नॅचरेल कोलेजन सीरम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. दिवसभरात कोणत्याही वेळी फेस सीरम लावल्यास त्वचा महिनाभरात चमकदार आणि ग्लोइंग दिसेल.
नॅचरेल कोलेजन सीरम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात एक ग्लासभर पाणी घेऊन गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात जवस घालून चिकट मिश्रण होईपर्यंत शिजवून घ्या. जेलसारखे घट्टसर मिश्रण झाल्यानंतर गॅस बंद करून गरम असताना गाळून घ्या. यामुळे तयार केलेले जेल वेगळे होईल. वाटीमध्ये २ ते ३ तास तांदूळ भिजत ठेवा. तयार केलेले तांदळाचे पाणी जवसाच्या जेलमध्ये मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यात कोरफडीचा गर आणि विटामिन ई कॅप्सूल मिक्स करून घ्या. तयार केलेले सीरम व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा. रात्री झोपण्याआधी चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुवून कोरडा करा आणि त्यानंतर तयार केलेले सीरम त्वचेवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. तांदळात असणारे अँटी-ऑक्सिडंट्स त्वचेतील ‘कोलेजन’ची निर्मिती वाढवण्यास मदत करतील. यामुळे त्वचेवरील सुरकुत्या कमी होतील.