सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

आता महापालिका निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर आक्रमक धंगेकर पॅटर्नवर ‘सायलेंट’ बिडकर पॅटर्न सरस ठरला आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 12:15 PM
पुणे : पुणे महापालिकेच्या रणांगणात यंदा सर्वाधिक चर्चा झाली ती गणेश बिडकर विरुद्ध रवींद्र धंगेकर या लढतीची. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला शहरात मोठे यश मिळाले असले, तरी त्याचवेळी भाजपचे महत्त्वाचे रणनीतीकार गणेश बिडकर यांना रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे २०२६ मध्ये धंगेकर पुन्हा आपली बाजी मारणार की बिडकर २०१७ चा वचपा काढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. आता निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते आहे. आक्रमक धंगेकर पॅटर्नवर ‘सायलेंट’ बिडकर पॅटर्न सरस ठरला आहे.

धंगेकर पॅटर्न : कॉमन मॅनपासून आक्रमक नेत्यापर्यंत

कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत धंगेकर पॅटर्नची राज्यभर चर्चा झाली. भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या कसब्यात धंगेकरांनी मिळवलेला विजय हा ‘कॉमन मॅन’ प्रतिमेचा विजय मानला गेला. स्कूटरवरून मतदारसंघात फिरत सामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणारा नेता ही प्रतिमा त्यांना मोठे यश देऊन गेली.

मात्र आमदार झाल्यानंतर ही प्रतिमा हळूहळू बदलत गेली. माध्यमांतील सातत्यपूर्ण उपस्थिती, मोठ्या नेत्यांवरची तीव्र टीका आणि आक्रमक शैली यामुळे धंगेकरांचा ‘कॉमन मॅन’ कॅनव्हास धूसर होत गेला. त्याचे परिणाम लोकसभा, विधानसभा आणि आता महापालिका निवडणुकांत दिसून आले. यंदा महापालिका निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबातील दोन उमेदवारांचा पराभव हा बदललेल्या पॅटर्नचा थेट फटका मानला जात आहे.

बिडकर पॅटर्न : शांत रणनीती, ठोस ग्राउंडवर्क

दुसरीकडे, २०१७ च्या पराभवानंतर बिडकरांनी आत्मपरीक्षण केले. त्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू म्हणून सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी मिळाली. यंदा पुन्हा एकदा भाजपने पुणे महापालिका निवडणूक प्रमुख म्हणून बिडकरांवर विश्वास टाकला.

शहरपातळीवरील रणनीती आखताना त्यांनी स्वतःचा जनसंपर्कही वाढवला. निवडणुकीपूर्वीच्या महिन्यांत ‘वन-टू-वन’ संपर्क, घरोघरी भेटी आणि थेट संवाद हा त्यांचा मुख्य फोकस राहिला. २०१७ मध्ये झालेल्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी त्यांनी प्रचारात काटेकोर नियोजन ठेवले.

धंगेकरांकडून टीकेची झोड उठली, आरोपांचे व्हिडीओ व्हायरल झाले; मात्र बिडकरांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. माध्यमांचे कव्हरेज आक्रमक विरोधकाला मिळू नये, यासाठी त्यांनी मौनाची रणनीती स्वीकारली आणि प्रचारयंत्रणा कामावर ठेवली. शेवटच्या टप्प्यातही आरोपांना उत्तर न देता मुद्देसूद प्रचारावर भर दिला.

