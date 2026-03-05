Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात

आतापर्यंत आठवीपर्यंतच शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होती. या पार्श्वभूमीवर ऐनवाडी येथील शाळेत चालू शैक्षणिक वर्षापासून नववी व दहावीचे वर्ग विशेष बाब म्हणून सुरू करण्याचे आदेश दिले जाणार.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • चालू शैक्षणिक वर्षापासून नववी व दहावीचे वर्ग विशेष बाब म्हणून सुरू करण्याचे आदेश
  • शिक्षण जवळच्या ठिकाणी मिळावे यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमार्फत विशेष मोहीम
  • स्थानिक पातळीवरच माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यांना शिक्षणासाठी दूरवर जाण्याची गरज भासणार नाही
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील ऐनवाडी–धनगरवाडी हा डोंगराळ आणि दुर्गम भाग असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतच शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना लांब अंतर पार करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर ऐनवाडी येथील शाळेत चालू शैक्षणिक वर्षापासून नववी व दहावीचे वर्ग विशेष बाब म्हणून सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ दिले जातील, अशी माहिती पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री Shambhuraj Desai यांनी दिली.

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना Vinay Kore यांनी ऐनवाडी परिसरातील शैक्षणिक सुविधांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी दूरवर जावे लागते. यामुळे विशेषतः पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना लांब अंतर पायी जावे लागू नये आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही स्थानिक स्तरावर शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पटसंख्या कमी असली तरी अशा भागांमध्ये जवळच्या ठिकाणी नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला आवश्यक सूचना देण्यात येतील.

तसेच डोंगरी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण जवळच्या ठिकाणी मिळावे यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमार्फत विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय अशा उपक्रमांचा समावेश नवीन समग्र शिक्षण धोरणात करण्याचा विचारही शासन पातळीवर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

या निर्णयामुळे ऐनवाडी परिसरातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवरच माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यांना शिक्षणासाठी दूरवर जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: When will ninth and tenth classes be started

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 08:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी
1

RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी

BTech in Engineering Physis की अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक? करिअरला चालना देण्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य?
2

BTech in Engineering Physis की अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक? करिअरला चालना देण्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य?

विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?
3

विद्यार्थ्यांना ‘हे’ कॉलेज देणार तब्बल 75 लाखांची स्कॉलरशिप; काय असणार नियम व अटी?

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी
4

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात

नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरु! ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्गांना ‘या’ तारखेपासून सुरुवात

Mar 05, 2026 | 08:11 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! मध्य पूर्वेतील तणावावर मात करण्यासाठी भारताचा प्लॅन-बी तयार

देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! मध्य पूर्वेतील तणावावर मात करण्यासाठी भारताचा प्लॅन-बी तयार

Mar 05, 2026 | 08:03 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

Mar 05, 2026 | 07:58 PM
पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

Mar 05, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM