Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Burning Sensation In Feet Know Causes Symptoms Home Remedies Lifestyle News In Marathi

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

पायांमध्ये होणारी जळजळ ही सामान्य समस्या समजून दुर्लक्षित केली जाते. मात्र हा त्रास सतत होत असेल तर तो शरीरातील पोषक घटकांची कमतरता किंवा इतर गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकतो. या समस्येकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:58 AM
पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेकदा शरीरात आवश्यक पोषक घटक कमी झाल्यास पायांमध्ये जळजळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.
  • पायांमध्ये सतत जळजळ होणे हे कधी कधी शरीरातील इतर गंभीर समस्यांचेही लक्षण असू शकते.
  • दैनंदिन सवयी, औषधांचे परिणाम किंवा बाह्य घटकांमुळेही पायांमध्ये जळजळ होण्याची समस्या वाढू शकते.
पायांना जळजळ होणारी बाब आपण अनेकदा हलक्यात घेतो. पायांना जळजळ होणे एक सामान्य गोष्ट असली तरी हा त्रास जर सतत जाणवत असेल तर तुम्ही खबरदारी घेणे फार गरजेचे आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, किरकोळ वाटणारी ही समस्या गंभीर आजाराचा धोकाही वाढवू शकते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही समस्या शरीराच्या इतर भागांमध्ये देखील अस्वस्थता निर्माण करू शकते.

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

दैनंदिन जीवनात आरोग्याच्या अनेक किरकोळ समस्यांना आपण सामोरे जात असतो. सामान्य गोष्ट समजून अनेकदा गंभीर आजाराच्या लक्षणांना आपण दुर्लक्षित करत असतो. पायांशी संबंधित अनेक आजार आहेत जे लोकांना त्रास देतात. अशीच एक समस्या म्हणजे पायांमध्ये जळजळ होणे. पायांमध्ये सतत होणारी ही जळजळ नक्की कोणत्या कारणामुळे होत असते ते तुम्हाला माहिती आहे का? आम्ही तुम्हाला सांगतो की याचे मूळ कारण व्हिटॅमिन बी, फॉलिक ॲसिड किंवा कॅल्शियमची कमतरता असू शकते. ही समस्या केवळ विशिष्ट वयोगटातील लोकांनाच नाही तर कोणत्याही वयोगटातील लोकांना त्रास देऊ शकते.

पायांना जळजळ येण्याची कारणे?

  • पायांना जळजळ येणे सौम्य ते गंभीर असू शकते. पाय जळणे हे बहुतेकदा मज्जासंस्थेतील नुकसान किंवा बिघाडामुळे होते.
  • शरीरात विटामिन B12, B6 किंवा B9 ची कमतरता असल्यास पायांवर जळजळ होऊ लागते किंवा पायांना मुंग्या येऊ लागतात.
  • अल्कोहोलचे अतिसेवन, विषारी पदार्थ किंवा काही औषधांच्या दुष्परिणामांमुळे नसा खराब होतात. याचा मज्जासंस्थेच्या कार्यावर परिणाम होतो आणि पायांमुळे जळजळ जाणवू लागते.
  • जर तुम्हाला किडनीसंबंधित कोणता आजार असेल तर पायांना जळजळ होणे स्वाभाविक आहे.
  • जर थायरॉईड संप्रेरकाची पातळी कमी असेल तर पायांमध्ये जळजळ होण्याची समस्या उद्भवू शकते.
    बुरशीजन्स संसर्गामुळेही पायांत जळजळ निर्माण होते.
  • जर एखाद्या व्यक्तीला रक्तवाहिन्यांमध्ये संसर्ग झाला असेल तर त्याला पायात जळजळ किंवा तीव्र जळजळ देखील होऊ शकते.
  • पायांमध्ये होणारी ही जळजळ तीव्र स्वरुपात असेल आणि सतत होत असेल तर तुम्ही वेळीच यावर डाॅक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा.
Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

पायांची जळजळ कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय

  • पायांमध्ये होणारी जळजळ फार त्रासदायक असेल तर तिला रोखण्यासाठी तुम्ही काही घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता.
  • जळजळ कमी करण्यासाठी थंड पाण्याचा वापर एक चांगला पर्याय ठरेल. दिवसातून एकदा काही मिनिटे आपले पाय थंड पाण्यत टाकून ठेवा.
  • कोमट किंवा थंड पाण्यात एप्सम सॉल्ट घालून पाय भिजवावे, यामुळे स्नायूंना आराम मिळतो.
  • पायांची जळजळ कमी करण्यासाठी तुम्ही नारळाच्या तेलाने पायांची मसाज करु शकता, यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते.
  • हळद आणि कोरफडीचा लेप तयार करुन पायांवर लावा. हळदीमधील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणांमुळे जळजळ कमी होते
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Burning sensation in feet know causes symptoms home remedies lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज
1

Skin Care Tips: तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या होतील गायब! रात्री झोपण्याआधी त्वचेवर करा ‘या’ तेलाने मसाज

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद
2

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ
3

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम
4

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

Mar 05, 2026 | 10:58 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा ‘हे’ थंडगार मॉकटेल्स

Mar 05, 2026 | 10:56 AM
‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

Mar 05, 2026 | 10:53 AM
Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Jharkhand Crime: संतापजनक! प्रियकरासह मित्रांनी आळीपाळीने केला अत्याचार, नंतर अल्पवयीन मुलीची केली हत्या

Mar 05, 2026 | 10:51 AM
David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

David Miller क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अनलकी खेळाडू? आयसीसी स्पर्धेत 12 व्यांदा मिळाले अपयश

Mar 05, 2026 | 10:43 AM
Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : भारत सरकारने केली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना; जाणून घ्या 05 मार्चचा इतिहास

Mar 05, 2026 | 10:41 AM
Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

Hormuz Strait News: भारताचा सागरी संरक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय; एचएएल-रशियाचा ५,०८३ कोटींचा करार

Mar 05, 2026 | 10:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM