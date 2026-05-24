महायुतीत वर्चस्ववादासाठी रस्सीखेच; भाजपा, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांकडून मतदारसंघ मिळवण्यासाठी हालचाली

Updated On: May 24, 2026 | 12:21 PM IST
סארांश

पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी महायुतीमधील भाजपा आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. या दोन्ही पक्षातील इच्छुकांनी हा मतदारसंघ आपल्या वाट्याला यावा, अशी मागणी पक्षाच्या नेतृत्वाकडे केली आहे.

संग्रहित फोटोे

विस्तार

पुणे : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी महायुतीमधील भाजपा आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. या दोन्ही पक्षातील इच्छुकांनी हा मतदारसंघ आपल्या वाट्याला यावा, अशी मागणी पक्षाच्या नेतृत्वाकडे केली आहे. शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ची बैठक पार पडली. या बैठकीतही मतदारसंघ हा आपलाच होता, तो आपल्याला मिळावा, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांकडून पवार यांच्याकडे केली गेली.

 

गेल्या आठवड्यात विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. तेव्हापासून पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदारसंघ कोणाच्या वाट्याला येणार याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होता. २०१६ साली निवडणूक झाली. तेव्हा अनिल भोसले हे विजयी झाले होते. त्यांनी भाजपाचे अशोक येनपुरे यांचा पराभव केला होता. विशेष म्हणजे येनपुरे यांनी भाजपाची कमी असतानाही शंभराहून अधिक मते मिळविली होती. गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. विशेषत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुट पडली आहे. त्याचवेळी भाजपाने पुणे, पिपंरी चिंचवड महापालिकेत तसेच काही नगर पालिका, नगरपंचायतीमध्ये सत्ता मिळविली आहे.

दौंड, इंदापूर, भोर येथील काही स्थानिक आघाड्यांचे लोकप्रतिनिधीही भाजपासोबत आहेत. या पार्श्वभुमीवर भाजपाचे या मतदारसंघात सव्वा तीनशेहून अधिक मते आहेत. भाजपाकडून पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ मिळावा. यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भाजपाकडून पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर, पुणे बुक फेस्टीवलचे आयोजन करणारे आणि भाजपाचे प्रदेश पदाधिकारी राजेश पांडे, माजी आमदार संजय जगताप, संग्राम थोपटे यांच्या नावाची चर्चा आहे. इच्छुकांकडून पक्षाच्या नेत्यांकडे हा मतदारसंघ भाजपाला मिळावा. यासाठी मनधरणी केली जात आहे.

अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात

यापूर्वी हा मतदारसंघ आपणच जिंकला आहे. तो आपल्या वाट्यालाच यावा, अशी भुमिका इच्छुकांकडून घेतली गेली आहे. दोन्ही पक्षाकडून या मतदारसंघासाठी आता रस्सीखेच सुरु झाली आहे. २५ मेपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होईल. तत्पुर्वी हा मतदारसंघ कोणाच्या वाट्याला येणार याविषयी महायुतीचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच निर्णय घेतील.

भाजपा मतदारसंघ हातातून सोडणार नाही

भाजपाची पुणे जिल्ह्यातील वाढलेली ताकद पाहता भाजपा हा मतदारसंघ आपल्या हातातून जाऊन देणार नाही, हे मात्र निश्चित मानले जात आहे. यापूर्वी झालेल्या प्राथमिक चर्चेत पुणे हा मतदारसंघ भाजपाच्या वाट्याला दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली होती. महाविकास आघाडीची मते कमी असल्याने त्यांच्याकडून या जागेसाठी कोण उमेदवार असेल हे देखील पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Published On: May 24, 2026 | 12:16 PM

