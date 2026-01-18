Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pmc Election Result : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

महापालिकेत भाजपने एकहाती सत्ता मिळविताना विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज आणि ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांना नव्या भिडूंनी घरचा रस्ता दाखविला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:40 AM
दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; 'या' बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता
  • बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश
  • जाणून घ्या पराभूत झालेल्यांची नावे
पुणे : महापालिकेत भाजपने एकहाती सत्ता मिळविताना विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज आणि ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांना नव्या भिडूंनी घरचा रस्ता दाखविला आहे. त्यामध्ये सर्वच विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. माजी महापाैर दत्ता धनकवडे, माजी उपमहापाैर आबा बागुल, माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप, शहर सुधारणा समितीचे माजी अध्यक्ष सुशील मेंगडे, माजी उपमहापाैर बंडू गायकवाड आदींचा यात समावेश आहे.

 

सहावेळा नगरसेवकपद भूषविलेले व शिवसेनेकडून लढविणाऱ्या आबा बागुल यांचा भाजपच्या महेश वाबळे यांनी पराभव केला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांचा भाजपच्या संदीप बेलदरे यांनी पराभव केला, तर महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते व शिवसेना ठाकरे गटाचे वसंत मोरे आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक प्रकाश कदम यांचा भाजपच्या नवख्या व्यंकोजी खोपडे यांनी पराभव केला. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांना सलग दुसऱ्यांदा पराभवाला सामोरे जावे लागले. भाजपच्या वीणा गणेश घोष यांच्याकडून ते पराभूत झाले. त्यांच्या प्रभागात निवडणूक लढविणाऱ्या स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांचा भाजप शैलजा भोसले यांनी पराभव केला.

पुणेकरांचे लक्ष लागलेल्या माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांचा मुलगा प्रणव धंगेकर यांचा गणेश बिडकर यांनी पराभव करून २०१७ च्या पराभवाची परतफेड केली. तर धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांचाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोनाली आंदेकर यांनी पराभव केला. धंगेकर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांना अटीतटीच्या लढतीत अवघ्या ६२ मतांनी पराभवाला सामोरे जावे लागले. भाजपच्या विवेक यादव यांनी त्यांचा पराभव केला, तर शिवसेनेचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांना राष्ट्रवादीचे निवृत्त बांदल यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले.

मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांचाही पराभव झाला, तर माजी उपमहापौर बंडू गायकवाड यांना त्यांचे पुतणे भाजपचे उमेश गायकवाड यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. गायकवाड यांनी मनसेचे नेते बाबू वागस्कर यांचा पराभव केला, तर स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांना भाजपच्या निवेदिता एकबोटे यांच्याकडून थोडक्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले.

भाजपमधून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढविणाऱ्या बंडू ढोरे यांचाही भाजपच्या सनी निम्हण यांनी पराभव केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेसवासी झालेले प्रशांत जगताप विजयी झाले, तर त्यांच्या मातोश्री ज्येष्ठ माजी नगरसेविका रत्नप्रभा जगताप यांनाही भाजपच्या कालिंदी पुंडे यांच्याकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. निवडणुकीत अखेरच्या क्षणी शिवसेनेतून भाजपवासी झालेले माजी नगरसेवक संजय भोसले यांना काँग्रेसच्या विशाल मलके यांनी पराभवाची धूळ चारली. भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढविणाऱ्या सुनीता गलांडे आणि संदीप जऱ्हाड यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला आहे.

प्रभाग क्रमांक ९ मधील अमाेल बालवडकर आणि भाजपचे लहू बालवडकर यांची लढत ही लक्षवेधी हाेती. या लढतीत अमाेल बालवडकर यांनी बाजी मारली. तसेच या प्रभागात स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे हे देखील विजयी झाले. त्यांनी भाजपचे गणेश कळमकर यांचा पराभव केला. एकीकडे भाजपला दणदणीत यश मिळाले असतानाच भाजपच्या माजी नगरसेविका व माजी आमदार अनिल भोसले यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांचा काँग्रेसच्या दत्ता बहिरट यांनी धक्कादायक रित्या पराभव केला, तर वारजे-कर्वेनगर भागातील भाजपचे माजी नगरसेवक सुशील मेंगडे यांचा राष्ट्रवादीच्या स्वप्नील दुधाने यांनी पराभव केला.

हे सुद्धा वाचा : माझा पराभव करण्यासाठी दोन मंत्र्यांनी ताकद लावली होती, पण…; विजयानंतर अमोल बालवडकर यांची प्रतिक्रीया

Web Title: Many veteran leaders have been defeated in the pune municipal corporation elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM