Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tata Ipl 2026 Live Updates Mumbai Indians Hardik Pandya Won The Toss And Choose Bat First Against Srh

MI Vs SRH Live: मुंबई पलटणचा पीच रिपोर्ट विरुद्ध निर्णय; टॉस जिंकून घेतला…

रोहितच्या अनुपस्थितीत, मुंबई इंडियन्सने सलामीच्या विविध संयोजनांचे प्रयोग केले आहेत. संघाला योग्य संतुलन साधण्यात अपयश आले आहे आणि आघाडीची फळी सातत्याने संघर्ष करत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:04 PM
MI Vs SRH Live: मुंबई पलटणचा पीच रिपोर्ट विरुद्ध निर्णय; टॉस जिंकून घेतला...

MI Vs SRH Live Streaming (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

थोड्याच वेळात सुरू होणार मुंबई विरुद्ध एसआरएच सामना 
मुंबई पलटणसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा 
हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबईचे 5 पराभव

Tata IPL 2026 MI Vs SRH Live Updates: थोड्याच वेळात वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनरायझर्स सामना सुरू होणार आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी आजचा आणि यापुढील सर्व सामने जिंकणे अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबईच्या संघाला चांगली सुरुवात करता आलेली नाही. दरम्यान आजच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून फलंदाजी प्रथम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई इंडियन्ससाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. आरसीबीविरुद्ध रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाला आहे. त्यामुळे तो आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तो खेळत नसल्याने मुंबईच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र तो आज देखील खेळू शकला नाही तर, मुंबईची डोकेदुखी वाढू शकते.

20 दिवसानंतर ‘Hitman’ मैदानावर उतरणार का? सनराझर्स हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट

रोहितच्या जागी क्विंटन डी कॉकने आतापर्यंत समाधानकारक खेळ केला आहे. युवा फलंदाज दानिश मालेवार याला मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवता आलेला नाही. त्यामुळे आज नमन धीरला संधी दिली जाऊ शकते. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात नमन धीरकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्यात तो अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात मुंबईची चिंता वाढली आहे.

हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट

रोहितच्या अनुपस्थितीत, मुंबई इंडियन्सने सलामीच्या विविध संयोजनांचे प्रयोग केले आहेत. संघाला योग्य संतुलन साधण्यात अपयश आले आहे आणि आघाडीची फळी सातत्याने संघर्ष करत आहे. दानिश मलेवारच्या धावांच्या कमतरतेमुळे रोहितची अनुपस्थिती अधिकच जाणवत आहे.

काय आहे वानखेडे स्टेडियमचा पीच रिपोर्ट काय?

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी पोषक समजली जाते. इथली बाउंड्री लहान असल्यामुळे आणि खेळपट्टीत नैसर्गिक बाऊन्स त्यामुळे फलंदाजी करणे सोपे जाते. वानखेडे स्टेडियमवर धावांचा पाठलाग करणे जास्त सोपे समजले जाते. त्यामुळे टॉस जिंकून कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

IPL 2026: वानखेडेवर रंगणार अस्तित्वाची लढाई! MI पलटण करणार ‘हे’ बदल? काय आहे प्लेइंग 11

मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, नमन धीर, दानिश मालेवार, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, रोमारिओ शेफर्ड / केशव महाराज, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक.

एसआरएचची संभाव्य टीम: ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अब्दुल समद, पॅट कमिन्स (कर्णधार), इशान किशन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, ईशान कलिंगा, साकीब हुसेन, प्रफुल्ल हिंगे.

Web Title: Tata ipl 2026 live updates mumbai indians hardik pandya won the toss and choose bat first against srh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM