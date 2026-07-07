मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Khadalwasla Dam 81 Percent Water Discharge Cannel Heavy Rainfall In Pune And Maharashtra Latest Weather Updates

भरलं रे भरलं! पुण्यावर वरुणराजाची अथांग कृपा! Khadakwasla धरणाच्या कालव्यातून थेट…

Updated On: Jul 07, 2026 | 04:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

खडकवासला धरण क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे खडकवासला धरण 81 टक्के भरले आहे. कालपर्यन्त धरण 32 टक्के भरले होते. मात्र रात्रभर झालेल्या पावसामुळे धरणाच्या पाणीसाठयात वाढ झाली आहे.

भरलं रे भरलं! पुण्यावर वरुणराजाची अथांग कृपा! Khadakwasla धरणाच्या कालव्यातून थेट…

खडकवासला धरण 81 टक्के भरले (फोटो- तेजस भागवत)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पुणे शहरात आज पावसाचा जोर मंदावला 
  • खडकवासला धरण 81 टक्के भरले 
  • सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू 
Pune Rain/Khadakwasla Dam: गेल्या दोन ते चार दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. घाटमाथा आणि पुणे जिल्ह्यात देखील प्रचंड प्रमाणात पाऊस सुरू आहे, मात्र आटा एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे लवकरच धरण पूर्ण भरण्याची शक्यता आहे.

खडकवासला धरण क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे खडकवासला धरण 81 टक्के भरले आहे. कालपर्यन्त धरण 32 टक्के भरले होते. मात्र रात्रभर झालेल्या पावसामुळे धरणाच्या पाणीसाठयात वाढ झाली आहे. त्यामुळे खडकवासला धरणाच्या मुठा उजव्या कालव्यातून पाणी सोडण्यात आले आहे. 500 क्यूसेक्स वेगाने पाणी सोडण्यात आले आहे.

खडकवासला धरणाच्या कालव्यातून पाणी सोडण्यात आले आहे. दरम्यान पावसाचा जोर असाच राहिल्यास लवकरच धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास कोणत्याही क्षणी खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीपात्रात न उतरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज सुट्टी

गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. सध्या देशभरात पावसाचा हाहा:कार पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होत आहे. असे असताना आता पुणे जिल्ह्याच्या काही भागाला मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मावळ, मुळशी, भोर, वेल्हा आणि आंबेगाव तालुक्यातील म्हणजेच सह्याद्री घाट परिसरातील शाळा उद्याही बंद राहणार आहेत.

Neelam Gorhe on Mumbai Rain : मुंबईत पावसामुळे १२ जणांचा मृत्यू; नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले दुःख, म्हणाल्या…

पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुके आणि पुणे शहरातील शाळा मात्र सुरूच राहणार आहेत. नवी मुंबई महापालिका परिसरातील शाळांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळाही मंगळवारी बंद राहणार आहेत. पालघर जिल्ह्यालाही मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागांना मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रक जारी करत याबाबत माहिती दिली आहे. दरम्यान, मुंबई-पुणे लोणावळ्याजवळील ‘मिसिंग लिंक’सह अनेक घाटांमध्ये दरडी कोसळल्याने महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पावसाशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये मावळमधील पाटण येथे घरावर दरड कोसळून तिघाजणांच्या कुटुंबाचा अंत झाला आहे.

 

Web Title: Khadalwasla dam 81 percent water discharge cannel heavy rainfall in pune and maharashtra latest weather updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 04:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पालखीसाठी उभारलेल्या सुविधांवर पाणी; अन्नदानासह स्वागत मंडप अन् आरोग्य केंद्र गेले वाहून
1

पालखीसाठी उभारलेल्या सुविधांवर पाणी; अन्नदानासह स्वागत मंडप अन् आरोग्य केंद्र गेले वाहून

मुसळधार पावसाचा देवगड तालुक्याला तडाखा; वादळी वाऱ्यामुळे कुणकेश्वर, मणचे, शिरवलीत घरांचे नुकसान
2

मुसळधार पावसाचा देवगड तालुक्याला तडाखा; वादळी वाऱ्यामुळे कुणकेश्वर, मणचे, शिरवलीत घरांचे नुकसान

टेम्पो वाहताना चालकाला काढले बाहेर, वाहतूक पोलिसांमुळे वाचला जीव; पुण्यातील घटना
3

टेम्पो वाहताना चालकाला काढले बाहेर, वाहतूक पोलिसांमुळे वाचला जीव; पुण्यातील घटना

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार
4

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: स्वागतपर भाषणात एमडी निमिष माहेश्वरी यांनी मांडला कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन

Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: स्वागतपर भाषणात एमडी निमिष माहेश्वरी यांनी मांडला कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन

Jul 07, 2026 | 05:27 PM
Football फॅन्सना Swiggy कडून भेट! लाँच केली Late Night Eats सर्व्हिस, काय आहे खास?

Football फॅन्सना Swiggy कडून भेट! लाँच केली Late Night Eats सर्व्हिस, काय आहे खास?

Jul 07, 2026 | 05:25 PM
Oral Cancer: वेळीच निदान झाल्यास मौखिक कर्करोग होईल पूर्ण बरा; सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Oral Cancer: वेळीच निदान झाल्यास मौखिक कर्करोग होईल पूर्ण बरा; सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Jul 07, 2026 | 05:21 PM
Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Jul 07, 2026 | 05:14 PM
NCERT Syllabus Change: ९ वीच्या नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेचे तोंडभरून कौतुक; ‘या’ वादग्रस्त प्रकरणानंतर केला मोठा बदल

NCERT Syllabus Change: ९ वीच्या नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेचे तोंडभरून कौतुक; ‘या’ वादग्रस्त प्रकरणानंतर केला मोठा बदल

Jul 07, 2026 | 05:12 PM
क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

Jul 07, 2026 | 05:10 PM
‘मिसिंग लिंक’च्या निकृष्ट कामावरून रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, राम मंदिर घोटाळ्याची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी

‘मिसिंग लिंक’च्या निकृष्ट कामावरून रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, राम मंदिर घोटाळ्याची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी

Jul 07, 2026 | 05:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा