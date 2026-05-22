खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

Updated On: May 22, 2026 | 09:52 PM IST
सारांश

सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यात मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली. कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने ओढ्यांना पूर आला असून वीटभट्ट्यांचे १५ लाखांचे नुकसान झाले, तर अतीटमध्ये वीज पडून गाय ठार झाली.

प्रतिनिधी खंडाळा : तालुक्याच्या पश्चिम भागात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली. वादळी वारे, विजेच्या कडकडाटासह कण्हेरीच्या डोंगरावर ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे ओढ्यांना पूर आले. तासभर झालेल्य पावसाने वीटभट्टी मालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून, अतीट येथे वीज पडून एका गायीचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

शुक्रवारी या परिसरात नागरिकांना उकाडा असाह्य झाला होता.अकरा वाजण्याच्या सुमारास ढगाळ वातावरण होण्यास सुरुवात झाली. तर दुपारी दिड वाजता पावसाला सुरुवात झाली. मांढरदेव परिसरात अचानक वादळी वाऱ्यासह विजेचा कडकडाट आणि मेघगर्जेनेसह कण्हेरी गावच्या डोंगरावर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. डोंगर माथ्यावरून नाले खळाळू लागले. त्यामुळे क्षणातच ओढे दुथडी भरून वाहु लागले.

अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. कण्हेरी परिसरातील विटभट्टीवर तयार केलेल्या कच्च्या विटांवरील झाकलेले कागद वादळी वाऱ्याने उडून गेल्याने तयार विटा भिजून सुमारे पंधरा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

दरम्यान,अतिट येथे गोठ्याजवळ बांधलेल्या गाईवर वीज पडून ती जागीच ठार झाली. यामध्ये रामदास राजाराम जाधव यांचे मोठे नुकसान झाले. असवली ,कण्हेरी, लोहोम व परीसरात पाऊस झाला. या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. तसेच अचानक आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कण्हेरी परिसरातील वीटभट्टी चालक आणि अतीट येथील बाधित शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

Published On: May 22, 2026 | 09:52 PM

