“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

"मला गद्दार म्हणणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या नेत्यांना विचारले पाहिजे की, त्यांनी पंजाबची राज्यसभेची जागा किती रुपयांना विकली होती?" अशा आक्रमक शब्दांत हरभजन सिंह यांनी स्वपक्षीयांवर आणि विरोधकांवर तोफ डागली आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 08:45 PM
खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला (Photo Credit- X)

Harbhajan Singh Controversy: क्रिकेटच्या मैदानातून राजकीय खेळपट्ट्यांवर उतरलेला भाजप खासदार आणि माजी फिरकीपटू हरभजन सिंग (Harbhajan Singh) सध्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेत आला आहे. “मला गद्दार म्हणणाऱ्यांनी आधी स्वतःच्या नेत्यांना विचारले पाहिजे की, त्यांनी पंजाबची राज्यसभेची जागा किती रुपयांना विकली होती?” अशा आक्रमक शब्दांत हरभजन सिंह यांनी स्वपक्षीयांवर आणि विरोधकांवर तोफ डागली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका युझरच्या कमेंटला उत्तर देताना हरभजन सिंग यांने हा खळबळजनक दावा केला. कोणाला किती रुपयांचा ‘चढावा’ गेला आणि तो कोणाकडून गेला, याचे सर्व खुलासे वेळ आल्यावर करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हरभजन सिंह यांनी व्यक्त केला संताप

हरभजन सिंह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्याचे थेट नाव घेतले नाही. मात्र, एका राजकीय पक्षाने माझ्या घराबाहेर माझा पुतळा जाळला आणि त्यावर ‘गद्दार’ असे लिहिले, असा आरोप त्यांनी केला. “मी देशासाठी काय केले आहे हे संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे. त्यामुळे मला गद्दार म्हणणाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. या देशातील जनताच ठरवेल की मला कशा प्रकारे लक्षात ठेवायचे आहे,” असे म्हणत त्यांने विरोधकांना सुनावले.

Political News : हरभजन सिंगचा BJPमध्ये प्रवेश अन् AAPचा मोठा दणका; पंजाब सरकारने हटवली Z+ सुरक्षा

राजीनामा न देण्याच्या प्रश्नावरून उडाला भडका

काही दिवसांपूर्वीच हरभजन सिंह यांनी आम आदमी पार्टी (AAP) सोडून भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केला होता. ‘आप’नेच त्याला पंजाबमधून राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवले होते. याच मुद्द्यावरून ‘X’ वर देवेंद्र यादव नावाच्या एका युझरने त्याला थेट सवाल विचारला. त्या युझरने लिहिले, “ज्या नेत्याला तुम्ही दिवस-रात्र बरे-वाईट बोलत आहात, त्यांनी दिलेल्या राज्यसभा खासदारकीच्या जागेचा आधी राजीनामा का दिला नाही? पंजाबमधील ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या भाजपमध्ये जाण्याची तुमची अशी काय मजबुरी होती? तुमच्या इमानाची किंमत किती लावली गेली?” या धारदार प्रश्नावर हरभजन सिंगचा भडका उडाला.

“पंजाबला लुटण्यासाठी कोणाला कसे मंत्री बनवले, हे मी सांगेन!”

या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना भाजप खासदार हरभजन सिंग म्हणाला, “योग्य वेळ आल्यावर तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर दिले जाईल. मी तुमच्या कोणत्याही नेत्याला शिवीगाळ केलेली नाही, कारण मला माझी जीभ घाण करायची नाही. पण, मला गद्दार म्हणण्यापूर्वी तुमच्या नेत्यांना विचारा की पंजाबची राज्यसभेची जागा कितीला विकली होती?” तो पुढे म्हणाला, “जर तुमच्या लोकांनी हे सांगितले नाही, तर मग मी स्वतः जाहीर करेन की कोणाला किती आणि कसा चढावा गेला होता, कोणाकडून गेला होता. पंजाबला लुटण्यासाठी आणि ‘लाला’ला माल पोहोचवण्यासाठी कोणाला कसे मंत्री आणि संत्री बनवले गेले, हेही मी उघड करेन. या लोकांनी पंजाबला पूर्णपणे लुटून खाल्ले आहे.”

२० वर्षे देशाचे नाव उंचावले; जनतेच्या न्यायालयावर विश्वास

दुसऱ्या एका युझरला उत्तर देताना हरभजन सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य जनता कधीही कोणाच्या घराबाहेर जाऊन पुतळे जाळत नाही. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनीच कार्यकर्त्यांना माझ्याविरुद्ध असे कृत्य करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची आठवण करून देत हरभजन सिंग म्हणाला, “या देशाने मला अफाट प्रेम दिले आहे. मी वाईट आणि संकुचित विचारसरणी दर्शवते. हा देश आणि येथील जनताच ठरवेल की त्यांना हरभजन सिंगला कसे लक्षात ठेवायचे आहे.” हरभजन सिंग यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पंजाब आणि दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

हरभजन सिंग यांच्या बंगल्याबाहेर आप कार्यकर्ते आक्रमक; भिंतीवर लिहिलं 'गद्दार'

Published On: May 22, 2026 | 08:43 PM

