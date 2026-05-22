“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

हरभजन सिंह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्याचे थेट नाव घेतले नाही. मात्र, एका राजकीय पक्षाने माझ्या घराबाहेर माझा पुतळा जाळला आणि त्यावर ‘गद्दार’ असे लिहिले, असा आरोप त्यांनी केला. “मी देशासाठी काय केले आहे हे संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे. त्यामुळे मला गद्दार म्हणणाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. या देशातील जनताच ठरवेल की मला कशा प्रकारे लक्षात ठेवायचे आहे,” असे म्हणत त्यांने विरोधकांना सुनावले.
समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा । और मैं आपके किसी लीडर को गाली नहीं दी । अपनी जुबान क्यों गंदी करूँ मै । और मुझे ग़द्दार कहने वालो पहले अपने लोगो से पूछो पंजाब की राज्य सभा सीट कितने मे बेची थी । अगर ना बताए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा गया था और किसकी तरफ से… https://t.co/5sd2sxQDO7 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 22, 2026
Political News : हरभजन सिंगचा BJPमध्ये प्रवेश अन् AAPचा मोठा दणका; पंजाब सरकारने हटवली Z+ सुरक्षा
काही दिवसांपूर्वीच हरभजन सिंह यांनी आम आदमी पार्टी (AAP) सोडून भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केला होता. ‘आप’नेच त्याला पंजाबमधून राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवले होते. याच मुद्द्यावरून ‘X’ वर देवेंद्र यादव नावाच्या एका युझरने त्याला थेट सवाल विचारला. त्या युझरने लिहिले, “ज्या नेत्याला तुम्ही दिवस-रात्र बरे-वाईट बोलत आहात, त्यांनी दिलेल्या राज्यसभा खासदारकीच्या जागेचा आधी राजीनामा का दिला नाही? पंजाबमधील ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या भाजपमध्ये जाण्याची तुमची अशी काय मजबुरी होती? तुमच्या इमानाची किंमत किती लावली गेली?” या धारदार प्रश्नावर हरभजन सिंगचा भडका उडाला.
दीदी political party ने ही मेरे घर के बाहर पुतला जलाया और गद्दार लिखा । common लोग तो ऐसे काम नहीं करते । किसने निर्देश दिए थे पार्टी people को यह सब काम करे । इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है 20 sal देश का नाम ऊँचा किया खेल कि मैदान में । और आपके लोगो को लगता है वो कोई टैग लाए… https://t.co/ZlHIOXmwOl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 22, 2026
या थेट प्रश्नाला उत्तर देताना भाजप खासदार हरभजन सिंग म्हणाला, “योग्य वेळ आल्यावर तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर दिले जाईल. मी तुमच्या कोणत्याही नेत्याला शिवीगाळ केलेली नाही, कारण मला माझी जीभ घाण करायची नाही. पण, मला गद्दार म्हणण्यापूर्वी तुमच्या नेत्यांना विचारा की पंजाबची राज्यसभेची जागा कितीला विकली होती?” तो पुढे म्हणाला, “जर तुमच्या लोकांनी हे सांगितले नाही, तर मग मी स्वतः जाहीर करेन की कोणाला किती आणि कसा चढावा गेला होता, कोणाकडून गेला होता. पंजाबला लुटण्यासाठी आणि ‘लाला’ला माल पोहोचवण्यासाठी कोणाला कसे मंत्री आणि संत्री बनवले गेले, हेही मी उघड करेन. या लोकांनी पंजाबला पूर्णपणे लुटून खाल्ले आहे.”
दुसऱ्या एका युझरला उत्तर देताना हरभजन सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य जनता कधीही कोणाच्या घराबाहेर जाऊन पुतळे जाळत नाही. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनीच कार्यकर्त्यांना माझ्याविरुद्ध असे कृत्य करण्याचे आदेश दिले होते. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची आठवण करून देत हरभजन सिंग म्हणाला, “या देशाने मला अफाट प्रेम दिले आहे. मी वाईट आणि संकुचित विचारसरणी दर्शवते. हा देश आणि येथील जनताच ठरवेल की त्यांना हरभजन सिंगला कसे लक्षात ठेवायचे आहे.” हरभजन सिंग यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पंजाब आणि दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हरभजन सिंग यांच्या बंगल्याबाहेर आप कार्यकर्ते आक्रमक; भिंतीवर लिहिलं ‘गद्दार’