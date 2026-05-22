Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Piyush Goyal Shares Plan To Make India Global Trade Hub Trade Agreements With Countries See More Details

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

केंद्र सरकार भारताचे व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, गेल्या एका आठवड्यात सरकारने अनेक देशांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा या बैठकांचा उद्देश होता.

Updated On: May 22, 2026 | 09:02 PM
फोटो सौजन्य : chatgpt

फोटो सौजन्य : chatgpt

Follow Us:
Follow Us:

Global Trade Hub : केंद्र सरकार भारताचे व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, गेल्या एका आठवड्यात सरकारने अनेक देशांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा या बैठकांचा उद्देश होता.

Bank बंद राहणार! SBI चा ग्राहकांना मोठा इशारा; 2 दिवसांच्या संप काळात ऑनलाईन व्यवहार करताना ‘या’ गोष्टी ठेवा लक्षात

‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना, मंत्र्यांनी नमूद केले की चिली, ओमान, नेदरलँड्स, मालदीव, जर्मनी आणि इजिप्त यांसारख्या देशांसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला नवीन व्यापारी संधी आणि परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, असे सरकारचे मानणे आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून, भारत आपली निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

मॅन्युफॅक्चरिंग, एक्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक्सवर भर

शासनाने मुंबईत अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकांचे आयोजन केले; या बैठकांमध्ये सेवा वितरणाची यंत्रणा, अन्न सुरक्षा प्रणाली, निर्यातीचा दर्जा आणि संस्थात्मक समन्वय यांमध्ये सुधारणा करण्यावर चर्चा केंद्रित होती. भारतीय उत्पादनांचा दर्जा अधिक बळकट करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत या उत्पादनांची मागणी वाढू शकेल.
शिवाय, मंत्रालयाने सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात, स्थानिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती यांबाबत आढावा बैठका घेतल्या. या बैठका ‘SCALE’ आराखड्यांतर्गत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच, निर्यातीची मोठी क्षमता असलेल्या क्षेत्रांवर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधींची निर्मिती होण्यासही हातभार लागू शकतो.

कोणत्या घटकांवर लक्ष केंद्रित?

लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांच्या बाबतीतही सरकार अत्यंत सक्रिय असल्याचे दिसून आले. सरकारने ‘LEADS अहवाल २०२५’ प्रकाशित केला आणि ‘LEAPS पुरस्कार २०२५’ प्रदान केले. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारणे, पुरवठा साखळ्या बळकट करणे आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढवणे हा आहे. हा उपक्रम ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेशी जोडलेला आहे; ज्या योजनेचे उद्दिष्ट पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणत लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणे हे आहे.

निर्यात क्षेत्रात दमदार वाढ

जागतिक स्तरावरील आर्थिक आव्हाने असूनही, भारताच्या निर्यात क्षेत्रात दमदार वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये ७१.१३ अब्ज डॉलर्स इतकी असलेली भारताची एकूण निर्यात, एप्रिल २०२६ मध्ये १३.५९ टक्क्यांनी वाढून ८०.८० अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
सुधारित लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, भक्कम पायाभूत सुविधा, नवीन व्यापारी करार आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारी धोरणे यांमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. निर्यातीमध्ये होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचा विस्तार पाहता, आगामी काळात जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिकच बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

Rupee Fall: टेन्शन वाढलं… रुपयाच्या घसरणीमुळे सरकार चिंतेत; RBI आपला जुना ‘मास्टरस्ट्रोक’ वापरण्याच्या तयारीत

Web Title: Piyush goyal shares plan to make india global trade hub trade agreements with countries see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 09:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!
1

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन
2

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद
3

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर
4

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

May 22, 2026 | 09:02 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM
Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

Recipe : आईस्क्रिम नाही, उन्हाळ्यात कलिंगडापासून बनवा गोड बर्फी; चव अशी की मोठमोठ्या मिठाईंनाही मागे टाकेल

May 22, 2026 | 08:15 PM
Makarand Patil यांचे नागरिकांना आवाहन! पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे निर्देश

Makarand Patil यांचे नागरिकांना आवाहन! पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे निर्देश

May 22, 2026 | 08:13 PM
एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

May 22, 2026 | 07:59 PM
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

May 22, 2026 | 07:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM