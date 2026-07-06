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पावसामुळे पुणे विमानतळावरील दोन विमाने वळवली, एक उड्डाण रद्द

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:52 PM IST
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सारांश

Pune Flight Delays: मुसळधार पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानामुळे सोमवारी पुणे विमानतळावरील हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. काही उड्डाणे इतर विमानतळांकडे वळवावी लागली, तर काही विमानांना विलंब झाला आणि एक उड्डाण रद्द करण्यात आले.

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विस्तार
  • पावसामुळे दोन विमाने अन्य विमानतळाकडे वळवली
  • विमानतळावरील टर्मिनलमधील सर्व सेवा सुरळीत सुरू
  • प्रस्थान उड्डाणांना विलंब

पुणे: प्रतिकूल हवामान आणि मुसळधार पावसामुळे सोमवारी पुणे विमानतळावरील काही उड्डाणांवर परिणाम झाला.दोन विमाने तात्पुरती अन्य विमानतळांकडे वळवावी लागली, तर काही आगमन व प्रस्थान उड्डाणांना विलंब झाला.तसेच अकासा एअरचे एक उड्डाण विमान कंपनी संचलनाच्या कारणांमुळे रद्द करण्यात आले.

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चेन्नई–पुणे मार्गावरील इंडिगोचे ६ई-५०२ हे विमान तात्पुरते अन्य विमानतळावर वळविण्यात आले होते.हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर हे विमान सुरक्षितपणे पुणे विमानतळावर उतरले.तसेच कोलकाता–पुणे मार्गावरील इंडिगोचे ६ई- १३५ हे विमान हैदराबादमार्गे पुण्याकडे रवाना झाले असून, सायंकाळी सुमारे ५ वाजेपर्यंत पुण्यात दाखल होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.दरम्यान, अकासा एअरचे एक उड्डाण विमान कंपनीच्या संचलनाच्या कारणांमुळे रद्द करण्यात आले. मात्र, याचा हवामानाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विमानतळावरील टर्मिनलमधील सर्व सेवा सुरळीत सुरू असून, प्रवाशांसाठीच्या सुविधांमध्ये कोणताही अडथळा आलेला नाही.हवामानात सुधारणा झाल्याने विमान वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येत असून, सध्या पुढील कोणतेही हवामानाशी संबंधित विलंब किंवा उड्डाणे वळविण्याची शक्यता नसल्याचे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले.

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Web Title: Pune airport flight delays heavy rain diversions akasa air cancelled

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:52 PM

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