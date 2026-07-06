मुंबईत पावसाचा हाहाकार! १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा; इंडिगो, आकासा एअरकडून प्रवाशांना महत्त्वाचा इशारा!

विमान वाहतुकीची माहिती देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सनुसार, खराब हवामानामुळे एकूण १७ विमाने रद्द करण्यात आली आणि पाच विमाने इतर शहरांमधील विमानतळांकडे वळवण्यात आली. यामध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या विमानांचा समावेश होता. खराब हवामानामुळे विमानांचे सुरक्षित उड्डाण आणि लँडिंग करणे कठीण झाले होते.
मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, इंडिगो आणि आकासा एअरने प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. दोन्ही विमान कंपन्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईव्यतिरिक्त पुणे आणि गोव्याला जाणाऱ्या व तिथून येणाऱ्या विमानांवरही परिणाम होऊ शकतो. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी आपल्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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खराब हवामानाचा फटका केवळ देशांतर्गत विमानांनाच बसला नाही. आकासा एअरने कुवेत आणि दोहा येथून येणारी विमाने, तसेच कुवेतला जाणारे एक विमान रद्द केले. दरम्यान, रायपूरला जाणारे इंडिगोचे एक विमान हैदराबादकडे वळवण्यात आले. दिल्ली-मुंबई आणि सिंगापूर-मुंबई मार्गावरील विमाने अहमदाबादकडे वळवण्यात आली, तर कोलकाताहून मुंबईला येणारे एअर इंडियाचे विमान वडोदराकडे वळवावे लागले.
पावसामुळे विमानतळावरील विमान वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले. उड्डाण करणाऱ्या विमानांना सरासरी ७२ मिनिटांचा विलंब झाला आणि सुमारे ८९ टक्के विमाने नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा निघाली. त्याचप्रमाणे, येणाऱ्या विमानांना सरासरी ४६ मिनिटांचा विलंब झाला आणि ८४ टक्के विमाने वेळेवर पोहोचू शकली नाहीत.
हवामान विभागाने आगामी काळात मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे, जर तुमचे विमान मुंबईतून उड्डाण करणार असेल किंवा मुंबईमार्गे जाणार असेल, तर विमानतळावर जाण्यापूर्वी संबंधित विमान कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा मोबाइल ॲपवर विमानाची स्थिती तपासावी. यामुळे अनावश्यक गैरसोय आणि प्रतीक्षा टाळण्यास मदत होईल.
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