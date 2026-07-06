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मुंबईत पावसाचा हाहाकार! १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा; इंडिगो, आकासा एअरकडून प्रवाशांना महत्त्वाचा इशारा!

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:59 PM IST
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सारांश

मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील १७ विमाने रद्द करण्यात आली असून ३६५ फ्लाईट्स उशिराने धावत आहेत. इंडिगो आणि आकासा एअरने प्रवाशांसाठी ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी केली आहे.

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा (Photo Credit- X)

मुंबईत पावसाचा हाहाकार! १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मुंबईत पावसाचा हाहाकार!
  • १७ विमाने रद्द तर ३६५ फ्लाईट्स उशिरा
  • इंडिगो, आकासा एअरकडून प्रवाशांना महत्त्वाचा इशारा!
Mumbai Airport Flight Cancel: मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम आता विमानसेवेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान उड्डाण आणि लँडिंगच्या प्रक्रियेत मोठा व्यत्यय आला. रविवारी मध्यरात्रीपासून ते सोमवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत, १७ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमाने रद्द करावी लागली, तर ३६५ विमानांना उशिरा उड्डाण करावे लागले. यामुळे हजारो प्रवाशांना तासनतास वाट पाहावी लागली आणि अनेकांच्या प्रवासाचे नियोजन विस्कळीत झाले.

विमान वाहतुकीची माहिती देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सनुसार, खराब हवामानामुळे एकूण १७ विमाने रद्द करण्यात आली आणि पाच विमाने इतर शहरांमधील विमानतळांकडे वळवण्यात आली. यामध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या विमानांचा समावेश होता. खराब हवामानामुळे विमानांचे सुरक्षित उड्डाण आणि लँडिंग करणे कठीण झाले होते.

इंडिगो (IndiGo) आणि आकासा एअर (Akasa Air) द्वारे सूचना

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, इंडिगो आणि आकासा एअरने प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. दोन्ही विमान कंपन्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईव्यतिरिक्त पुणे आणि गोव्याला जाणाऱ्या व तिथून येणाऱ्या विमानांवरही परिणाम होऊ शकतो. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी आपल्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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आंतरराष्ट्रीय विमानांवर परिणाम

खराब हवामानाचा फटका केवळ देशांतर्गत विमानांनाच बसला नाही. आकासा एअरने कुवेत आणि दोहा येथून येणारी विमाने, तसेच कुवेतला जाणारे एक विमान रद्द केले. दरम्यान, रायपूरला जाणारे इंडिगोचे एक विमान हैदराबादकडे वळवण्यात आले. दिल्ली-मुंबई आणि सिंगापूर-मुंबई मार्गावरील विमाने अहमदाबादकडे वळवण्यात आली, तर कोलकाताहून मुंबईला येणारे एअर इंडियाचे विमान वडोदराकडे वळवावे लागले.

शेकडो विमानांना तासनतास विलंब

पावसामुळे विमानतळावरील विमान वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले. उड्डाण करणाऱ्या विमानांना सरासरी ७२ मिनिटांचा विलंब झाला आणि सुमारे ८९ टक्के विमाने नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा निघाली. त्याचप्रमाणे, येणाऱ्या विमानांना सरासरी ४६ मिनिटांचा विलंब झाला आणि ८४ टक्के विमाने वेळेवर पोहोचू शकली नाहीत.

प्रवाशांसाठी सूचना

हवामान विभागाने आगामी काळात मुंबई आणि आसपासच्या परिसरामध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे, जर तुमचे विमान मुंबईतून उड्डाण करणार असेल किंवा मुंबईमार्गे जाणार असेल, तर विमानतळावर जाण्यापूर्वी संबंधित विमान कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा मोबाइल ॲपवर विमानाची स्थिती तपासावी. यामुळे अनावश्यक गैरसोय आणि प्रतीक्षा टाळण्यास मदत होईल.

Mumbai Rain Alert: ‘मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन आणि परिस्थिती…’ मंत्री लोढा काय म्हणाले?

Web Title: Mumbai rains impacts flights 17 cancelled 365 delayed indigo akasa air issues travel advisory

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:59 PM

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