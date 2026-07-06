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Monsoon Health Tips: पावसाळ्यात दही खाणे फायदेशीर की हानिकारक? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

Updated On: Jul 06, 2026 | 08:10 PM IST
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सारांश

Curd Benefits In Monsoon: पावसाळ्यात दही खाणे योग्य आहे का याबाबत अनेक लोकांमध्ये संभ्रम आहे, काही जण ते टाळतात तर काही नियमित सेवन करतात. पावसाळ्यात दही खाणे फायदेशीर की हानिकारक जाणून घ्या.

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विस्तार
  • पावसाळ्यात दही खाणे फायदेशीर की हानिकारक?
  • कोणत्या व्यक्तींनी घ्यावी विशेष काळजी?
  • दही खाताना या गोष्टी लक्षात ठेवा
पावसाळा सुरू होताच आहाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यापैकी सर्वाधिक विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे, पावसाळ्यात दही खाणे योग्य आहे का? काही जण या ऋतूमध्ये दही पूर्णपणे टाळतात, तर काहीजण ते नियमित खातात. दही पौष्टिक असले तरी ते कधी, किती आणि कोणत्या पद्धतीने खावे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. दहीचे योग्य पद्धतीने सेवन केल्यास शरीराला अनेक फायदे देऊ शकते, तर काही परिस्थितींमध्ये त्याचे सेवन टाळणे फायदेशीर ठरते.

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पावसाळ्यात दही खाणे सुरक्षित आहे का?

दही हे प्रथिने, कॅल्शियम आणि पचनास मदत करणाऱ्या प्रोबायोटिक्सने  समृद्ध असते. ताजे, स्वच्छ आणि योग्य प्रकारे साठवलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास बहुतेक निरोगी व्यक्तींना त्याचा त्रास होत नाही. मात्र खराब झालेले किंवा जास्त वेळ बाहेर ठेवलेले दही खाल्ल्यास पचनाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

कोणत्या व्यक्तींनी घ्यावी विशेष काळजी?

ज्यांना सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, सायनसचा त्रास किंवा वारंवार पचनाच्या तक्रारी असतात, त्यांनी पावसाळ्यात दह्याचे सेवन मर्यादित ठेवावे. तसेच रात्री दही खाण्याऐवजी दिवसाच्या जेवणात ताजे दही खाणे अधिक योग्य मानले जाते. आयुर्वेदानुसार दही जिरेपूड, काळी मिरी किंवा सैंधव मीठासोबत घेतल्यास ते पचायला तुलनेने सोपे ठरते.

दही खाताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • नेहमी ताजे आणि स्वच्छ दहीच खा.
  • फ्रिजबाहेर बराच वेळ ठेवलेले दही टाळा.
  • दुपारच्या जेवणात दही खाणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
  • सर्दी किंवा घशाचा त्रास असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
  • दह्यासोबत भाजलेले जिरे किंवा काळी मिरी मिसळल्यास पचनास मदत होऊ शकते.
पावसाळ्यात दही पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसली तरी त्याचे सेवन विचारपूर्वक करणे आवश्यक आहे. ताजे, स्वच्छ आणि योग्य प्रमाणात खाल्लेले दही शरीरासाठी लाभदायक ठरू शकते. मात्र प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असल्याने वारंवार सर्दी, खोकला किंवा पचनाच्या तक्रारी असल्यास वैद्यकीय सल्ल्यानुसारच दह्याचा आहारात समावेश करावा. अशा प्रकारे योग्य काळजी घेतल्यास पावसाळ्यातही दह्याचे पौष्टिक फायदे सुरक्षितपणे मिळू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon health tips curd benefits side effects rainy season diet marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 08:10 PM

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