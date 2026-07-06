Monsoon Health Tips: पावसाळ्यात दही खाणे फायदेशीर की हानिकारक? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

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दही हे प्रथिने, कॅल्शियम आणि पचनास मदत करणाऱ्या प्रोबायोटिक्सने समृद्ध असते. ताजे, स्वच्छ आणि योग्य प्रकारे साठवलेले दही मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास बहुतेक निरोगी व्यक्तींना त्याचा त्रास होत नाही. मात्र खराब झालेले किंवा जास्त वेळ बाहेर ठेवलेले दही खाल्ल्यास पचनाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.
ज्यांना सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, सायनसचा त्रास किंवा वारंवार पचनाच्या तक्रारी असतात, त्यांनी पावसाळ्यात दह्याचे सेवन मर्यादित ठेवावे. तसेच रात्री दही खाण्याऐवजी दिवसाच्या जेवणात ताजे दही खाणे अधिक योग्य मानले जाते. आयुर्वेदानुसार दही जिरेपूड, काळी मिरी किंवा सैंधव मीठासोबत घेतल्यास ते पचायला तुलनेने सोपे ठरते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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