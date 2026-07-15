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Pune FDA News : अरे बापरे! शॅम्पू, केमिकल मिसळून तयार होत होतं दूध; पुण्यात FDAची 2 कोटींच्या रॅकेटवर कारवाई

Updated On: Jul 15, 2026 | 12:58 PM IST
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सारांश

पुण्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई करत तब्बल 2 कोटी रुपयांच्या बनावट दूध रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. शॅम्पू, रिफाइंड तेल, डिटर्जंट आणि विविध रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार केले जात असल्याचे तपासात उघड झाले. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात बनावट दूध, रसायने आणि उत्पादनासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त करण्यात आले.

अरे बापरे! शॅम्पू, केमिकल मिसळून तयार होत होतं दूध; पुण्यात FDAची 2 कोटींच्या रॅकेटवर कारवाई

अरे बापरे! शॅम्पू, केमिकल मिसळून तयार होत होतं दूध; पुण्यात FDAची 2 कोटींच्या रॅकेटवर कारवाई

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विस्तार
  • पुण्यात बनावट दुधाचा मोठा पर्दाफाश!
  • शॅम्पू, केमिकल मिसळून तयार होत होतं दूध
  • FDAची 2 कोटींची कारवाई
Fake Milk Racket News Marathi : अन्न भेसळीविरोधात मोठ्या कारवाईत, पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात दुधातील भेसळीचे आंतर-जिल्हा रॅकेट उघडकीस आणले आहे. याप्रकरणी 13 जणांना अटक करण्यात आली असून २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे २० दशलक्ष डॉलर्स) किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. पुणे ग्रामीण पोलीस आणि एफडीएने संयुक्तपणे मंचर (या रॅकेटचे मुख्य केंद्र मानले जाते), तसेच अकलूज, अहिल्यानगर, सिल्लोड आणि सांगली येथे छापे टाकले. ही कारवाई पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ३० सदस्यीय पथकाने केली, ज्यांना एफडीएच्या २० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी मदत केली.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भेसळयुक्त दुधाच्या अवैध उत्पादन आणि पुरवठ्याबाबतच्या सखोल तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तपासात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे रॅकेट अनेक जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत होते आणि मोठ्या प्रमाणावर बाजारात भेसळयुक्त दुधाचा पुरवठा करत होते.

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पुण्यात छापेमारी

पुणे जिल्ह्यात, एफडीएच्या पथकांनी सोलापूरच्या सांगोला येथील एका उत्पादन युनिटमधून दूध घेऊन जाणाऱ्या टँकरची तपासणी केली. दुधाचे नमुने घेण्यात आले आणि भेसळीच्या संशयावरून २८,४९८ लिटर दूध जप्त करण्यात आले; ते नाशवंत असल्याने नष्ट करण्यात आले. अहिल्यानगर येथील एका संकलन केंद्रातूनही भेसळीचा संशय असलेले २४,४९८ लिटर दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चुकीचे लेबल लावणे, भेसळ आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून ९२,००० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त विविध खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले.

नैसर्गिक दुधात भेसळयुक्त कृत्रिम दूध

तपासात असे आढळून आले की, आरोपी ग्राहकांना पुरवठा करण्यापूर्वी प्रत्येक १,००० लिटर नैसर्गिक दुधात अंदाजे ५०० लिटर कृत्रिम दूध मिसळत होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे कृत्रिम दूध रसायने, मिल्क पावडर, शॅम्पू आणि इतर घटकांचा वापर करून बनवले जात होते.

एफडीएने तपास सुरू

एफडीएच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या प्रकारामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, अशा भेसळीमुळे केवळ ग्राहकांची फसवणूक होत नाही, तर सार्वजनिक आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो. पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या देखरेखीखाली ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. या रॅकेटमागील मोठे नेटवर्क, त्याचे निधीपुरवठा दुवे आणि पुरवठा साखळी उघडकीस आणण्यासाठी पुढील तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भेसळयुक्त दूध पुणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील डेअरी, विक्रेते किंवा इतर मध्यस्थांना पुरवले जात होते का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. तपास पुढे सरकल्यावर आणखी अटक होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

“फलटण आणि सातारा येथे अचानक केलेल्या तपासणीदरम्यान, आमच्या पथकांनी एका गोठ्याची पाहणी केली असता, दुधात भेसळ करण्यासाठी व्हे पावडर, स्प्रे-ड्राइड उत्पादने आणि इन्स्टंट टी-कॉफी क्रीमरचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले,” अशी माहिती एफडीए, पुणे विभागाचे सहनिरीक्षक दिगंबर भोगवाडे यांनी टीओआयला दिली. फलटण पोलीस ठाण्यात मालक आणि पावडर पुरवठादारासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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Web Title: Pune fda busts synthetic milk racket worth rs 2 crore shampoo chemical used

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Published On: Jul 15, 2026 | 12:58 PM

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