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Indian Cricket Team: कर्णधार आणि फॉर्मेट बदलातच जिंकली भारतीय टीम, आता नजर सिरीजच्या विजयावर

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:40 PM IST
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सारांश

शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करून आघाडी घेतली. गेल्या काही सामन्यांमधील पराभवाचा दुष्काळ संपला आहे

भारताचा कॅप्टन बदलला अन्... (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारताचा कॅप्टन बदलला अन्... (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • भारत विरूद्ध इंग्लंड एकदिवसीय सामना सिरीज 
  • पहिला सामना भारताने जिंकला
  • शुभमन गिल आल्यानंतर नक्की काय झाला बदल 
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिका आता सुरू झाली आहे. मालिकेची सुरुवात चांगली झाली आहे. टी-२० मालिकेत भारतीय संघाने एकही सामना जिंकला नसला तरी, पहिला एकदिवसीय सामना जिंकून त्यांनी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, कर्णधार आणि फॉरमॅट बदलल्यानंतर भारतीय संघाच्या विजयाच्या मार्गावर परतण्याच्या महत्त्वावर चर्चा सुरू आहे.

शुभमन गिलच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियाने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडचा पराभव केला. शुभमन गिलच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियाने एकदिवसीय मालिकेची सुरुवात विजयाने केली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, टी-२० मालिकेत ज्या संघाचा सामना केला होता, जवळपास त्याच इंग्लंड संघाने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सहज विजय मिळवला. दरम्यान, टी-२० सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधार होता, तर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये शुभमन गिलने सूत्रे हाती घेतली आहेत. या काळात गिलने काही उल्लेखनीय कामगिरीही केली आहे.

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इंग्लंडचा संघ भारताच्या जवळपासही नव्हता

 

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इंग्लंडवरील भारताचा विजय त्याच्या सहजतेमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडला आपली पूर्ण ५० षटके खेळता आली नाहीत. संपूर्ण संघ केवळ ४७.५ षटकांत सर्वबाद झाला आणि २५८ धावा केल्या. त्यानंतर भारताने ४५.२ षटकांत केवळ चार गडी गमावून २६२ धावा करत सामना जिंकला. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी भारतीय संघाच्या डावात फारसे योगदान दिले नाही. दोघेही स्वस्तात बाद झाले, तरीही संघ जिंकला.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली चमकले नाहीत

डावाची सुरुवात करताना रोहित शर्माची सुरुवात संथ झाली. छोटे लक्ष्य पाहता भारताने आरामात फलंदाजी करण्याची योजना आखली होती, पण तो अयशस्वी ठरला. रोहितने २१ चेंडूंमध्ये केवळ एका चौकारासह ११ धावा केल्या. विराट कोहलीने सहा चेंडूंमध्ये एका चौकारासह ५ धावा केल्या. याचा अर्थ दोघांनी मिळून केवळ १६ धावांचे योगदान दिले. असे असूनही, भारतीय संघाने दणदणीत विजय नोंदवला.

शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी उत्तम खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला. याशिवाय गोलंदाजांनीही उत्तम कामगिरी केली. अक्षर पटेलने तर गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत पुन्हा एकदा इंग्लंडविरूद्ध ‘बापू’ची ताकद दाखवून दिली.

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Web Title: India vs england team india changed captaincy shubman gill won the match

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:40 PM

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