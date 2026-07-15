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Operation Hardball: पंजाब, अमेरिका व्हाया कॅनडा; ‘या’ भारतीय गुंडाने अमेरिकेत पसरवले गुन्हेगारीचे साम्राज्य; FBI च्या हिटलिस्टवर

Updated On: Jul 15, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

FBI Most Wanted List: एफबीआय नितीश कौशलचा शोध घेत आहे. खून, अपहरण आणि अमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनेचा सदस्य असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

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FBI Most Wanted List: पंजाबमधील एका गुंडाचे नाव अमेरिकेत गाजत आहे; एफबीआयने या भारतीयाला मोस्ट वॉन्टेड घोषित केले आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • एफबीआयच्या रडारवर भारतीय गुंड
  • गंभीर गुन्हे आणि वॉरंट
  • ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’चा दणका

FBI Most Wanted list Nitish Kaushal : पंजाबमधील गुन्हेगारी जगताची पाळेमुळे आता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचल्याचे अत्यंत चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. अमेरिकेची जगातील सर्वात शक्तीशाली गुप्तचर आणि तपास संस्था ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ म्हणजेच एफबीआयने (FBI) पंजाबमधील कुख्यात जगू भगवानपुरिया टोळीशी संबंधित नितीश कौशल या भारतीय गुन्हेगाराला आपल्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ (Most Wanted List) यादीत समाविष्ट केले आहे. एफबीआय सध्या नितीश कौशलचा अत्यंत वेगाने शोध घेत असून, त्याच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यासाठी अमेरिकन यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत.

एफबीआयने स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या कारवाईची अधिकृत माहिती दिली आहे. नितीश कौशल हा केवळ एक सामान्य गुन्हेगार नसून, तो एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनेचा (Transnational Criminal Organisation) मुख्य सदस्य असल्याचा एफबीआयचा आरोप आहे. त्याच्यावर खून, अपहरण, अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, खंडणी, शस्त्रास्त्रांची बेकायदेशीर वाहतूक, मनी लाँडरिंग आणि मानवी तस्करी (Human Smuggling) यांसारखे अत्यंत गंभीर आणि भयानक गुन्हे दाखल आहेत.

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पंजाब ते कॅलिफोर्निया: गुन्हेगारीचे आंतरराष्ट्रीय जाळे

एफबीआयच्या तपास अहवालानुसार, या गुन्हेगारी संघटनेचा उगम भारताच्या पंजाब राज्यात झाला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या टोळीने आपले जाळे थेट सातासमुद्रापार पसरवले आहे. सध्या ही टोळी अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टसह इतर अनेक राज्यांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले काळे धंदे चालवत आहे. पंजाबमधील स्थानिक गुंड आता परदेशात बसून कशा प्रकारे अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांचे सिंडिकेट चालवत आहेत, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

या संदर्भात कॅलिफोर्नियाच्या फेडरल कोर्टाने २५ जून २०२६ रोजी नितीश कौशलविरुद्ध अधिकृतपणे अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्याच्यावर रॅकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड अँड करप्ट ऑर्गनायझेशन्स (RICO) कायद्यांतर्गत कट रचल्याचा अत्यंत कडक गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. जगू भगवानपुरिया टोळीच्या इशाऱ्यावर अमेरिकेत अपहरण करणे, लोकांवर जीवघेणे हल्ले करणे आणि खंडणी उकळणे यासाठी नितीश कौशल मुख्य भूमिका बजावत होता, असे एफबीआयच्या तपासात समोर आले आहे.

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काय आहे एफबीआयचे ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’?

नितीश कौशल याच्यावरील कारवाई ही एफबीआयच्या एका मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा भाग आहे, ज्याला ‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ (Operation Hardball) असे नाव देण्यात आले आहे. या मोहिमेअंतर्गत अमेरिकन तपास यंत्रणांनी कॅनडा आणि युरोपीय देशांच्या पोलिसांसोबत हातमिळवणी करून जगू भगवानपुरिया आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळीविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे.

‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ अंतर्गत आतापर्यंत अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील ५० हून अधिक संशयास्पद ठिकाणी अत्यंत मोठे छापे टाकण्यात आले आहेत. या छाप्यांदरम्यान हजारो किलो अमली पदार्थ, बेकायदेशीर अत्याधुनिक शस्त्रे, दारूगोळा, स्फोटके आणि कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. जगू भगवानपुरिया, लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार यांच्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पूर्णपणे मुळासकट उपटून टाकणे, हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिकेच्या या कठोर पवित्र्यामुळे आता या भारतीय गुंडांचे परदेशातील सुरक्षित आश्रयस्थान धोक्यात आले आहे.

Web Title: Fbi most wanted list punjabi gangster nitish kaushal jaggu bhagwanpuria operation hardball california rico

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Published On: Jul 15, 2026 | 01:53 PM

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