बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास होणार; महापालिका तब्बल 185 काेटी रुपये खर्च करणार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या
सांस्कृतिक ओळख आणि रंगभूमीचे हृदय मानले जाणारे बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या ठिकाणी तीन थिएटर उभी केली जाणार आहेत.

Updated On: Mar 13, 2026 | 11:36 AM
संग्रहित फोटो

पुणे : सांस्कृतिक ओळख आणि रंगभूमीचे हृदय मानले जाणारे बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या ठिकाणी तीन थिएटर उभी केली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी महापालिका सुमारे १८५ काेटी रुपये खर्च करणार आहे. पुणे महापालिकेने या ऐतिहासिक रंगमंदिराचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या भव्य पुनर्विकास प्रकल्पावर सुमारे १८५ कोटी खर्च केले जातील. या नवीन संकुलाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वेगवेगळी आसन क्षमता असलेले एक नाही तर तीन थिएटर बांधले जातील, ज्यामुळे विविध कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडतील.

 

महानगरपालिका या ऐतिहासिक रंगमंदिराचे जागतिक दर्जाच्या आधुनिक संकुलात रूपांतर करणार आहे. पुणे शहरातील एक ऐतिहासिक आणि प्रमुख रंगमंदिर म्हणून, बालगंधर्व रंगमंदिराची स्वतःची वेगळी ओळख आहे. गौरवशाली बालगंधर्व रंगमंदिर हा एक महान सांस्कृतिक वारसा आहे. हे रंगमंदीर ५४ वर्षांपूर्वी पु.ल. देशपांडे यांच्या संकल्पनेतून बांधण्यात आले होते. सर्व कलाकारांना त्यांची कला बालगंधर्व येथे सादर करण्याची इच्छा असते. तथापि, पूर्ण बुकिंगमुळे प्रत्येक कलाकारांना संधी मिळत नाही. मराठी नाटके आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच महत्त्वाच्या राजकीय बैठका येथे आयोजित केल्या जातात. ही इमारत आता बरीच जुनी झाली आहे, त्यामुळे आधुनिक स्वरूपाची पुनर्बांधणी आवश्यकता वाटत आहे.

या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून, २०१७ मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी आधुनिक इमारत, कलादालन, खुले रंगमंच आणि पार्किंग सुविधा विकसित करण्याची योजना सादर केली. तथापि, नाट्य उद्योगातील काही सदस्यांच्या विरोधामुळे ही योजना मागे पडली.परंतु आता महानगरपालिका प्रशासनाने या पुनर्विकास प्रकल्पाची जबाबदारी घेतली आहे.

हे सुद्धा वाचा : शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! राज्यात ‘या’ चार दिवसात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता

परंपरा, आठवणी जपणार

सध्याचे बालगंधर्व रंगमंदिर २२,००० चौरस फूट जागेवर व्यापलेले आहे. मूळ रचना पाडून ३.५ लाख चौरस फूट रंगमंदिर बांधले जाईल. नवीन इमारतीत १०००, ५०० आणि ३०० लोकांची क्षमता असलेले तीन थिएटर असतील. याव्यतिरिक्त, नवीन इमारतीत तीन नवीन कलादालने असतील. एक १०,००० चौरस फूट क्षेत्रफळाची आणि दोन ५,००० चौरस फूट क्षेत्रफळाची. सध्या, कलादालनात फक्त ५०० चौरस फूट जागा आहे. याशिवाय, नवीन इमारतीत ८०० ते ९०० दुचाकी आणि ३५० चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची जागा असेल. यामुळे पु. ल. देशपांडे आणि बालगंधर्व रंगमंदिराच्या ५४ वर्षांच्या प्रवासाच्या आठवणी कायमच्या जतन होतील.

Published On: Mar 13, 2026 | 11:36 AM

