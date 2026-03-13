Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
7,200mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा… Vivo Y51 Pro ची भारतात धमाकेदार एंट्री, सुरुवातीची किंमत 25 हजारांहून कमी

Vivo Smartphone Launched: विवो पुन्हा एकदा त्यांच्या भारतीय ग्राहकांसाठी एक नवीन स्मार्टफोन घेऊन आला आहे. अनेक पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज असलेल्या या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 25 हजारांहून कमी आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 12:18 PM
  • कंपनीच्या Y-सीरीजअंतर्गत भारतात नवीन स्मार्टफोन लाँच
  • फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या ऑनलाईन स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध
  • लेटेस्ट लाँच विवो स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप
Vivo Y51 Pro Launched: चिनी स्मार्टफोन कंपनी विवोने त्यांचा आणखी एक बजेट सेगमेंट स्मार्टफोन भारतात लाँच केला आहे. कंपनीने हा नवीन आणि लेटेस्ट स्मार्टफोन भारतात Vivo Y51 Pro 5G नावाने लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीच्या Y-सीरीजअंतर्गत भारतात लाँच करण्यात आला असून ग्राहक ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या ऑनलाईन स्टोअरवरून याची खरेदी करू शकतात. लवकरच या स्मार्टफोनची विक्री सुरु होणार आहे.

कंपनीने दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये Vivo Y51 Pro 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. लेटेस्ट लाँच विवो स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7000-सीरीज चिपसेटसह 7,200mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. भारतात नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या विवो स्मार्टफोनची किंमत आणि इतर डिटेल्स जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य – Vivo) 

Vivo Y51 Pro 5G ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने Vivo Y51 Pro 5G स्मार्टफोन दोन स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. ज्यामध्ये 8GB+128GB आणि 8GB+256GB यांचा समावेश आहे. स्मार्टफोनच्या 8GB+128GB इंटरनल स्टोरेज व्हेरिअंटची सुरुवातीची किंमत 24,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर या स्मार्टफोनच्या टॉप एंड व्हेरिअंट 8GB+256GB ची किंमत 27,999 रुपये आहे. या नवीन स्मार्टफोनची विक्री लवकरच सुरु होणार आहे. कंपनी 16 मार्चपूर्वी डिव्हाइस खरेदी केल्यास 2,500 रुपयांपर्यंतचा विशेष कॅशबॅक देखील देत आहे. फेस्टिव रेड आणि नोबल गोल्ड अशा दोन रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Vivo Y51 Pro 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

नुकत्या लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर Vivo Y51 Pro 5G मध्ये 6.75-इंच LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 83 टक्के एनटीएससी कवरेज मिळणार आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16-बेस्ड OriginOS 6 वर चालते.

प्रोसेसर

फोनला पावर देण्यासाठी या डिव्हाईसमध्ये 4nm ऑक्टा कोर मीडियाटेक 7360-टर्बो चिपसेट देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 8GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 3.1 स्टोरेज देण्यात आले आहे. विवोच्या या हँडसेटमध्ये एक कम्पोजिट प्लास्टिक बॅक पॅनल आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP68 + IP69 रेटिंग आहे.

कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी Vivo Y51 Pro 5G मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. यमध्ये f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि f/2.4 अपर्चर वाला 2-मेगापिक्सेलचा सेकेंडरी लेंस आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये f/2.05 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. तुम्ही या डिव्हाइससह 4K मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकता.

बॅटरी आणि चार्जिंग सपोर्ट

Vivo Y51 Pro 5G मध्ये 7,200mAh बॅटरी देण्यात आली आहे जी 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Published On: Mar 13, 2026 | 12:18 PM

Mar 13, 2026 | 12:18 PM
