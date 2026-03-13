Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Youtube Is Planning To Roll Out Likeness Detection Tool For Journalists And Politicians How It Works Know In Details Tech News Marathi

YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

युट्यूबने घोषणा केली आहे की, हे टूल आता पत्रकार आणि राजकारणी नेते यांच्यासाठी लाइकनेस डिटेक्शन टूल एक्सपांड करण्याची तयारी केली जात आहे. अद्याप सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांना टूलचा एक्सेस मिळाला नाही.

Updated On: Mar 13, 2026 | 11:46 AM
YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • पत्रकार आणि राजकारणी नेत्यासाठी येणार नवं टूल
  • एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्ट्रीमिंग कंपनीने घोषणा केली आहे
  • लाइकनेस डिटेक्शन टूल अद्यापही प्रायोगिक टप्प्यात
व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म युट्यूबने 2025 मध्ये प्लॅटफॉर्मवरील क्रिएटर्ससाठी लाइकनेस डिटेक्शन टूल रोल आऊट केले होते. हे व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवरील अशा व्हिडीओला मॉनिटर करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे, जे परवानगीशिवाय यूडर्सच्या चेहऱ्याची आणि आवाजाची नक्कल करतात. हे फीचर गुगलच्या व्हिडिओ स्ट्रीमिंग कंपनीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या (एआय) हानिकारक वापरापासून यूजर्सचे संरक्षण करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग होते. यानंतर आता कंपनी पुन्हा एकदा एक नवीन फीचर रोल आऊट करण्याची तयारी करत आहे.

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मने घोषणा केली आहे की, हे टूल आता पत्रकार आणि राजकारणी नेते यांच्यासाठी एक्सपांड केले जात आहे. या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना सर्वात आधी एनरोल करावे लागणार आहे आणि यानंतर यूजर्स प्लॅटफॉर्मवरील डीपफेक हटवण्यासाठी विनंती करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

राजकारणी नेते आणि पत्रकारांसाठी रोलआऊट केलं जाणार नवं टूल

एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्ट्रीमिंग कंपनीने घोषणा केली आहे की, हे नवीन टूल जास्तीत जास्त यूजर्सपर्यंत पोहोचवण्याची तयारी केली जात आहे. हे टूल रोलआऊट करण्याचा पहिला टप्पा कंटेंट क्रिएटर्सच्या सुरक्षेवर केंद्रित करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात युट्यूब आता हे टूल पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांसाठी एक्सपांड करण्याची तयारी करत आहे. या ग्रुपमधील लोकांमध्ये सामान्यतः लोकांवर प्रभाव पाडण्याची शक्ती असते आणि त्यांच्या डीपफेकचा वापर अशांतता आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याच कारणासाठी कंपनीने आता या टूलचा वापर करणाऱ्या यूजर्सच्या यादीमध्ये पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा समावेश केला असावा.

तथापी, अद्याप सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांना अद्याप या टूलचा एक्सेस मिळाला नाही. लाइकनेस डिटेक्शन टूल अद्यापही प्रायोगिक टप्प्यात आहे. याच कारणामुळे हे टूल यादीमधील सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. युट्यूबचं असं म्हणणं आहे की, आम्ही पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या ग्रुपसह हे टूल रोलआऊट करण्यास सुरुवात करत आहोत. हे खास टूल यूजर्सच्या सुरक्षेसाठी डिझाईन करण्यात आहे आहे आणि येणाऱ्या काही महिन्यांतच या टूलचा एक्सेस वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

युट्यूबच्या लाइकनेस डिटेक्शन टूलसाठी एलिजिबल यूजर्सना एनरोल करण्यासाठी आणि त्यांचा चेहरा आणि आवाजाची नक्कल करणारे डीपफेक मॉनिटरिंग आणि रिपोर्टिंग करण्यासाठी एक मोठी व्हेरिफिकेशन प्रोसेस पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रोसेसमध्ये एक फोटो आयडी आणि त्यांच्या चेहऱ्याचा एक व्हिडीओ सबमिट करावा लागणार आहे. याचा वापर लाइकनेस डिटेक्शन टूलमध्ये यूजरची ओळख व्हेरिफाय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान प्रदान केलेला डेटा केवळ ओळख पडताळणीसाठी वापरला जातो, गुगलच्या जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी नाही. तो शेवटच्या साइन-इनच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी युट्यूबच्या अंतर्गत डेटाबेसमध्ये स्टोअर केला जाईल. गोळा केलेला डेटा गुगलच्या गोपनीयता धोरणानुसार हाताळला जाईल.

Web Title: Youtube is planning to roll out likeness detection tool for journalists and politicians how it works know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर
1

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी
2

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश
3

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग
4

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

Mar 13, 2026 | 11:46 AM
अखेर गौरव खन्नाला मिळाली ‘Bigg Boss 19’ ची संपूर्ण प्राइज मनी; काय आहे 50 लाखांचं सत्य?

अखेर गौरव खन्नाला मिळाली ‘Bigg Boss 19’ ची संपूर्ण प्राइज मनी; काय आहे 50 लाखांचं सत्य?

Mar 13, 2026 | 11:37 AM
बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास होणार; महापालिका तब्बल 185 काेटी रुपये खर्च करणार

बालगंधर्व रंगमंदिरांचा पुनर्विकास होणार; महापालिका तब्बल 185 काेटी रुपये खर्च करणार

Mar 13, 2026 | 11:36 AM
वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

Mar 13, 2026 | 11:30 AM
Turkey Earthquake: तुर्कस्तानमध्ये मध्यरात्री शक्तिशाली भूकंप; इमारतींना तडे, कडाक्याच्या थंडीत लोक कारमध्ये आश्रयाला

Turkey Earthquake: तुर्कस्तानमध्ये मध्यरात्री शक्तिशाली भूकंप; इमारतींना तडे, कडाक्याच्या थंडीत लोक कारमध्ये आश्रयाला

Mar 13, 2026 | 11:25 AM
Maharashtra Rain Update: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! राज्यात ‘या’ चार दिवसात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता

Maharashtra Rain Update: शेतकऱ्यांनो सावध व्हा! राज्यात ‘या’ चार दिवसात वादळी पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता

Mar 13, 2026 | 11:24 AM
Satara News: साताऱ्यात कचरा डेपोची आग नगरपरिषदेला महाग पडणार; ७ कोटींचे नुकसान, कंपनीवर कारवाईची मागणी

Satara News: साताऱ्यात कचरा डेपोची आग नगरपरिषदेला महाग पडणार; ७ कोटींचे नुकसान, कंपनीवर कारवाईची मागणी

Mar 13, 2026 | 11:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM