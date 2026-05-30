Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

रोहित शर्मा
मुंबई इंडियन्सच्या नवीन कर्णधारपदासाठी विचारात घेतले जाणारे पहिले आणि सर्वात प्रबळ नाव म्हणजे माजी कर्णधार रोहित शर्मा. रोहितने आपल्या कर्णधारपदाखाली मुंबई इंडियन्सला पाच आयपीएल ट्रॉफी जिंकून दिल्या आहेत. २०२४ मध्ये जेव्हा त्याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेऊन ते हार्दिकला देण्यात आले, तेव्हा चाहते खूप नाराज झाले होते. आता हार्दिक संघ सोडत असल्याने, मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रोहित शर्माला पुन्हा संघात घेऊ शकते. रोहितकडे कर्णधारपदाचा प्रचंड अनुभव आहे आणि संघातील सर्व खेळाडू त्याचा खूप आदर करतात.
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव हा मुंबई इंडियन्सचा नवीन कर्णधार म्हणून एक उत्कृष्ट आणि स्वाभाविक पर्याय आहे. सूर्या हा केवळ टी-२० क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक फलंदाजांपैकी एक नाही, तर त्याने यापूर्वी रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपदही भूषवले आहे. भारतीय राष्ट्रीय टी-२० संघासोबतचा त्याचा नेतृत्वाचा अनुभवही उपयुक्त ठरू शकतो. सूर्याने हार्दिकच्या कर्णधारपदाखालीही फलंदाजीमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे आणि तो संघातील वरिष्ठ खेळाडू व युवा खेळाडू यांच्यात एक मजबूत दुवा ठरू शकतो.
जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह, जगातील सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज, हा देखील मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदासाठी एक प्रबळ दावेदार आहे. बुमराह अनेक वर्षांपासून मुंबई इंडियन्ससाठी एक महत्त्वाचा खेळाडू राहिला आहे आणि कठीण परिस्थितीत तो संघासाठी तारणहार ठरला आहे. भारतीय कसोटी संघाचे कर्णधारपद भूषवल्यामुळे, बुमराहला खेळाची सखोल जाण आहे. हार्दिकच्या कर्णधारपदाच्या काळातही, बुमराह हा सर्वाधिक बळी (४२) घेणारा सर्वात किफायतशीर गोलंदाज होता. त्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त करणे ही मुंबई इंडियन्ससाठी एक नवी आणि आक्रमक सुरुवात ठरू शकते.
तिलक वर्मा
तिलक वर्माने गेले काही वर्ष मुंबई इंडियन्ससाठी नियमित खेळी केली आहे. अनेक सामने तिलक वर्माने जिंकून दिले आहेत. रोहित शर्माच्या हाताखाली तयार झालेला हा खेळाडू मुंबई इंडियन्ससाठी नक्कीच चांगला मार्गदर्शक होऊ शकतो अशी चाहत्यांनाही आशा आहे. उत्तम फलंदाज आणि फिल्डिंगही उत्तम करणारा हा खेळाडू हार्दिकची जागा घेऊ शकतो.
