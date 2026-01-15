Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PMC Election 2026 : तरुण कार्यकर्त्यांचा बूथवर ताबा; PMC निवडणुकीमध्ये ७० वर्षांच्या रणरागिणींनी हाती घेतली सूत्रे

PMC Election 2026 : पुण्यामध्ये वयाच्या सत्तरीत असलेल्या या “तरुण रणरागिणी” सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बूथवर ठामपणे उभ्या राहून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडत होत्या.

Updated On: Jan 15, 2026 | 06:26 PM
Seventy year-old woman takes charge of polling booth in Pune PMC Election 2026

पुण्यामध्ये सत्तर वर्षीय जेष्ठ महिलेने पोलिंग बुथची जबाबदारी सांभाळली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पुण्यतील मतदान बूथवर तरुणांचा सहभाग
  • उंद्रीमधील एका बूथवर जेष्ठ महिलेने सांभाळली जबाबदारी
  • लोकशाहीच्या बळकट पायाभरणीचे एक प्रेरणादायी चित्र
PMC Election 2026 : पुणे : आकाश ढुमेपाटील : 29 महापालिकांसाठी सकाळी सात वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरु आहे. 165 नगरसेवकांनासाठी ही निवडणूक होणार होती परंतु दोन नगरसेवक बिनविरोध झाल्याने 163 नगरसेवकांच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया पार पडत आहे. 35 लाख मतदार आपल्या प्रभागांचे नवे कारभारी निवडणार आहेत.  दरम्यान. पुणे महानगरपालिका (PMC Elections 2026) निवडणुकीत जिथे ईव्हीएम बिघाड, आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळाच्या बातम्या चर्चेत होत्या, तिथेच लोकशाहीच्या बळकट पायाभरणीचे एक प्रेरणादायी चित्रही पुणे शहरात पाहायला मिळाले. (Municipal Elections)

पुणे शहरातील जवळपास सर्वच मतदान केंद्रांवर तरुण कार्यकर्ते बूथवर सक्रिय दिसून आले. मतदारांना मार्गदर्शन करणे, रांगा शिस्तबद्ध ठेवणे, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना मदत करणे, अशी जबाबदारी या तरुणांनी अत्यंत उत्साहाने पार पाडली. या पार्श्वभूमीवर एक विशेष आणि लक्षवेधी बाब समोर आली.महंमदवाडीमधील  एका मतदान केंद्रावर तब्बल सत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलांच्या चमूने संपूर्ण बूथची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. वयाच्या सत्तरीत असलेल्या या “तरुण रणरागिणी” सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बूथवर ठामपणे उभ्या राहून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडत होत्या. त्यांच्या उत्साहापुढे अनेक तरुण कार्यकर्तेही थक्क झाले.

हे देखील वाचा : मतदार यादीत घोळ, भाजपने मताला 5 हजार रुपये वाटले; रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

या ज्येष्ठ महिलांनी केवळ प्रतीकात्मक उपस्थिती न ठेवता, प्रत्यक्ष कामकाजात पुढाकार घेतला. मतदारांना योग्य माहिती देणे, गोंधळ झाल्यास शांतपणे समजावून सांगणे, प्रशासनाशी समन्वय ठेवणे, अशा जबाबदाऱ्या त्यांनी आत्मविश्वासाने पार पाडल्या. “लोकशाही ही फक्त तरुणांची मक्तेदारी नाही, तर अनुभव आणि जबाबदारी यांचीही गरज असते,” हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पुणे महापालिका निवडणुकीत तरुण आणि ज्येष्ठ यांचा हा समन्वय महत्त्वाचा संदेश देणारा आहे. एकीकडे तरुणाईचा जोश आणि ऊर्जा, तर दुसरीकडे ज्येष्ठांचा अनुभव आणि संयम या दोहोंच्या एकत्रित सहभागामुळे मतदान केंद्रांवर सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. अनेक मतदारांनीही या कार्यकर्त्यांचे कौतुक करत “अशा लोकांमुळेच मतदानाचा अनुभव सुलभ आणि विश्वासार्ह होतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली.

हे देखील वाचा : मतदानाऐवजी पुणेकरांची सिंहगडावर गर्दी; लोकशाहीपेक्षा विरंगुळ्याला पसंती?

राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोप, बोगस मतदानाचे दावे आणि ईव्हीएम वाद यांचा गदारोळ असताना, बूथवर दिसलेले हे चित्र लोकशाहीचा आशावादी चेहरा दाखवणारे ठरले. विशेषतः सत्तर वर्षांच्या रणरागिणींनी बूथ चालवण्याची जबाबदारी स्वीकारणे, हे महिलांच्या सक्रिय सहभागाचे आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीत अनेक वादळे उठली असली, तरी बूथवर काम करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांनी आणि ज्येष्ठ महिलांनी दाखवलेली ही ऊर्जा, शिस्त आणि समर्पण हीच लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे चित्र या निवडणुकीत ठळकपणे समोर आले आहे.

Web Title: Seventy year old woman takes charge of polling booth in pune pmc election 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 06:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
3

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
4

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM