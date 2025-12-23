Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

यंदा सगळं काही जास्तच! पुणेकर थंडीने गारठले; डिसेंबरने 10 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला, २३ दिवसांतच…

पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २३) हवामान प्रामुख्याने स्थिर होते. किमान तापमान ८.१ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन २९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:38 PM
यंदा सगळं काही जास्तच! पुणेकर थंडीने गारठले; डिसेंबरने 10 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला, २३ दिवसांतच…

यंदाचा डिसेंबर ठरला सर्वाधिक थंड (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

यंदाचा डिसेंबर ठरला सर्वाधिक थंड 
१० वर्षातील सर्वाधिक एक अंकी किमान तापमानाची नोंद 
यंदाचा डिसेंबर सर्वाधिक थंड असल्याचे निरिक्षण

सुनयना सोनवणे/पुणे: पुण्यात यंदा हुडहुडी वाढली असून डिसेंबर महिन्याने थंडीचे गेल्या १० वर्षांतील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. डिसेंबरच्या अवघ्या २३ दिवसांतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमानाची नोंद ‘एक’ अंकी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांतील हा एक विक्रम ठरला आहे. २०१४ पासूनची आकडेवारी पाहता यंदाचा डिसेंबर सर्वाधिक थंड असल्याचे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे आणि परिसरात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. पहाटेच्या वेळी गारठा वाढला आहे. दिवसभर निरभ्र आकाश आणि कोरड्या हवामानामुळे रात्रीच्या वेळी थंडीचा प्रभाव वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. याविषयी भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप यांनी सांगितले की, ‘सध्या पुणे आणि परिसरातील हवेमध्ये आद्रतेचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. तर उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड आणि कोरड्या वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे गारवा अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. तसेच दिवसभर आकाश पूर्णपणे निरभ्र राहत असल्याने सूर्याची उष्णता रात्री वेगाने उत्सर्जित होते आणि पहाटेच्या किमान तापमानात मोठी घट पाहायला मिळते. यामुळेच यंदा डिसेंबरमध्ये गेल्या दशकातील सर्वाधिक एक अंकी तापमानाचे दिवस नोंदवले गेले आहेत.

पुणे की शिमला? नागरिक गारठले; शहरात पुढील दोन दिवसांमध्ये…, कसे असणार तापमान?

२०१४ ते २०१६ या कालावधीत डिसेंबरमध्ये एक अंकी किमान तापमानाचे दिवस तुलनेने अधिक होते. विशेषतः २०१६ मध्ये १२ दिवस किमान तापमान एक अंकी नोंदवले गेले होते, ज्यामुळे ते वर्ष थंडीच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरले. मात्र त्यानंतर २०१७ आणि २०१८ मध्ये या दिवसांची संख्या कमी-जास्त राहिली. २०१८ मध्ये गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक कमी म्हणजे ५.९ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले. तर २०१९ आणि २०२१ या वर्षांत एकही दिवस किमान तापमान एक अंकी नोंदवले गेले नाही. २०२४ मध्ये पाच दिवस किमान तापमान एक अंकी राहिले. मात्र २०२५ मध्ये २३ डिसेंबरपर्यंतच तब्बल १३ दिवस किमान तापमान एक अंकी नोंदवले गेले. पुढील काही दिवसांत ही संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने, यंदाचा डिसेंबर पुण्यासाठी अधिक गारठ्याचा असल्याचे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २३) हवामान प्रामुख्याने स्थिर होते. किमान तापमान ८.१ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन २९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसभर निरभ्र आकाश आणि कोरड्या वातावरणामुळे हवेत गारवा जाणवत होता. तर पुढील दोन ते तीन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसून त्यानंतर मात्र किमान तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे.
असा असेल अंदाज…

पुणे आणि परिसरामध्ये बुधवारी (ता. २४) किमान तापमान स्थिर राहणार असून ९ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सकाळी विरळ धुके पडण्याची शक्यता आहे. तर गुरुवारपासून (ता. २५) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस पर्यंत तर किमान तापमान ११ अंश सेल्सिअस पर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

Maharashtra Weather : हुडहुडी कमी होणार! ख्रिसमसनंतरच मिळणार थंडीपासून दिलासा, काय आहे IMD चा अंदाज?

डिसेंबर महिन्यामध्ये एक अंकी नोंदविण्यात आलेले किमान तापमानाचे दिवस
वर्ष – दिवस
२०१४ – ८
२०१५ – ७
२०१६ – १२
२०१७ – ४
२०१८ – ८
२०१९- ०
२०२० – ४
२०२१ – ०
२०२२ – २
२०२३ – ०
२०२४ – ५
२३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत – १३ (वाढ होण्याची शक्यता)

Web Title: This december is coldest on record pune winter season weather latest news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 23, 2025 | 07:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
2

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…
4

51 वर्षीय महिलेवर दुर्मिळ शस्त्रक्रिया; गर्भाशयाचा काढला तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM