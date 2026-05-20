30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात
२०२५ पर्यंत, PPP वर आधारित भारताचा GDP १७.२६ ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड आकारापर्यंत पोहोचला आहे, तर इटलीचा GDP ३.७८ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. याचा अर्थ असा की, गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या GDP मध्ये तेरा पटीने वाढ झाली आहे, तर इटलीचा GDP साधारणपणे तीन पटीने विस्तारला आहे. PPP या निकषावर आधारित, चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. विविध अर्थव्यवस्थांमधील समान वस्तूंच्या किंमतींच्या पातळ्यांची तुलना करण्यासाठी ‘खरेदी शक्ती समानता’ या संकल्पनेचा वापर केला जातो.
Nominal GDP आणि ‘Forbes माहितीनुसार, भारत ४.१३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या मूल्यासह जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणला जातो; तर इटली २.५४ ट्रिलियन डॉलर्ससह आठव्या क्रमांकावर आहे. पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत इटली भारताच्या खूपच पुढे आहे. इटलीचे दरडोई उत्पन्न ४३.१६ हजार डॉलर्स इतके आहे, तर भारताचे दरडोई उत्पन्न २.८२ हजार डॉलर्स आहे. या तफावतीचे कारण असे की, इटलीची लोकसंख्या अंदाजे ६० दशलक्ष (६ कोटी) आहे, तर भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४६ अब्ज आहे.
युरोझोनमधील भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार इटली हा देश आहे. २०२५ मध्ये, या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १४.२५ अब्ज युरो इतका होता. या कालावधीत, इटलीला होणारी भारताची निर्यात ८.५५ अब्ज युरो इतकी नोंदवली गेली. इटलीकडून होणाऱ्या भारताच्या आयातीत ९.४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ती ५.७ अब्ज युरोवर पोहोचली. १९८८ पासून, व्यापाराचा समतोल भारताच्या बाजूने राहिला आहे. दोन्ही देशांनी २०२९ पर्यंत परस्पर व्यापार २० अब्ज युरोपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. इटलीने आपल्या जागतिक व्यापार धोरणांतर्गत भारताला ‘प्राधान्यक्रमाच्या राष्ट्रांपैकी’ एक म्हणून घोषित केले आहे.
नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…