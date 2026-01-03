Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad News: विजय निश्चित असला तरी गाफील राहू नका; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे कार्यकत्यांना आवाहन

प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पनवेलमध्ये कार्यकर्ता संवाद मेळावा पार पडला. यावेळी आगामी निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

Jan 03, 2026 | 11:49 AM
  • विजय निश्चित असला तरी आत्मसंतोष टाळण्याचे आवाहन
  • कार्यकर्त्यांना शेवटपर्यंत सतर्क राहण्याचे रवींद्र चव्हाण यांचे आवाहन
  • संघटनात्मक शिस्त आणि एकजुटीवर भर
पनवेल: हि फक्त निवडणूक नाही तर सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे. विजय मोठा आणि निश्चित असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत गाफील राहू नका, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केले. पनवेल महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या अनुषंगाने शहरातील विरुपाक्ष मंगल कार्यालय येथे कार्यकर्ता संवाद मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते.

पनवेलने नेहमीच भाजपावर विश्वास टाकला

पनवेलमधील जनतेने भाजपवर नेहमीच विश्वास टाकला आहे. हा विश्वास कायम राखण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता शेवटच्या घटकापर्यंत प्रामाणिकपणे काम करत आहे. संघटनात्मक ताकद, विकासकामांचा लेखाजोखा आणि जनतेशी थेट संवाद याच्या जोरावर पनवेलमध्ये भाजप महायुती मोठा विजय मिळवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (फोटो सौजन्य – X) 

गतीमान सरकारला जनतेचा पाठिंबा

देशाच्या विकासासाठी पंतप्रधान मोदी तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गतीने काम करत आहेत. त्यामुळे गतीमान सरकारला जनतेचा पाठिंबा आहे. मतरदारांचा कौल भाजप महायुतीला आहे. दोघेही सोळा सोळा तास काम करत आहेत. बुथची सर्वात मोठी ताकद असलेला आपला पक्ष आहे. २० प्रभागात होणारी हि निवडणूक आहे, त्यामुळे बूथ रचनेतून काम करा, प्रत्येक मतदार नागरिकापर्यंत पोहचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि भाजप महायुतीने केलेल्या कार्याची माहिती संवादातून द्या, असा मौलिक सल्लाही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

प्रत्येक भागात सुरू आहे

भाजपच्या कार्यकर्त्यांला यशाच्या दिशेने नेण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची निवड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, मागील निवडणूक त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व माजी खा. रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली लढून ७८ पैकी ५१ जागा जिंकून वर्चस्व सिद्ध केले. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी निवडणूक कशी लढायची याची शिकवण दिली. राज्याच्या विकासाचा दृष्टिकोनातून काम असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शहरात ग्रामीण भागात विकासाचा झपाटा निर्माण झाला आहे. पनवेल महापालिका निर्माणासाठी शेकापने विरोध केला पण आपण सर्वांनी निर्धार केला आणि महापालिका होऊन महापालिकेच्या प्रत्येक भागात विकास सुरु झाल्याचे यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.

Jan 03, 2026 | 11:49 AM

