Mumbai Crime: ‘डिलिव्हरी बॉय बनून घरात घुसला, चाकूचा धाक दाखवला अन्….’ अंधेरीत धक्कादायक घटना

Mumbai News: मुंबईतील अंधेरी परिसरातील एका अज्ञात व्यक्तीने डिलिव्हरीच्या नावाखाली एका घरात घुसून २२ वर्षीय महिलेला लुटले आणि तिचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. जखमी महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:55 PM
'डिलिव्हरी बॉय बनून घरात घुसला, चाकूचा धाक दाखवला अन्....' अंधेरीत धक्कादायक घटना (Photo Credit- X)

  • मरोळमध्ये विद्यार्थिनीवर जीवघेणा हल्ला आणि लूटमार
  • पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरु
Mumbai Crime News: अंधेरीच्या मरोळ भागात, बनावट ओळखपत्र घालून पार्सल डिलिव्हरी मॅन असल्याचे भासवून एका तरुणाने २२ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या घरात घुसून तिला लुटले आणि तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. आवाज ऐकून शेजारी घटनास्थळी धावले आणि विद्यार्थिनीचे प्राण वाचवले. पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि आरोपीचा शोध घेत आहेत.

नेमकी घटना काय घडली?

एफआयआरनुसार, आरोपी २० ते २३ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेच्या वेळी त्याने तपकिरी कागदाच्या फाईलने (फोल्डर) आपला चेहरा झाकला. त्याने चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थिनीची रोख रक्कम लुटली आणि तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. जखमी विद्यार्थिनीला सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे.

हे देखील वाचा: संभाजीनगरमध्ये शेअर मार्केटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक! १२.५% परताव्याच्या नादात ४४ लाखांचा गंडा

विद्यार्थिनीला संशय अन्…

पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडिता तिच्या वडिलांसोबत अंधेरीच्या मरोळ परिसरात राहते आणि विले पार्ले येथील एका महाविद्यालयात एमएससी करत आहे. ३० डिसेंबर रोजी दुपारी ४:१५ वाजता ती घरी एकटीच होती. त्याचवेळी एका तरुणाने पार्सल देण्याचे नाटक करत घरात प्रवेश केला. त्याच्या चेहऱ्यावर फोल्डर पाहून विद्यार्थिनीला संशय आला आणि तिने पार्सल बुक करण्याबद्दल तिच्या वडिलांना विचारले. वडिलांनी कोणतेही पार्सल बुक करण्यास नकार दिला, त्यानंतर विद्यार्थिनीने डिलिव्हरी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि आरोपी निघून गेला.

त्यानंतर तो परत आला आणि जबरदस्तीने…

सुमारे २० मिनिटांनंतर, आरोपी परत आला आणि जबरदस्तीने घरात घुसला. त्याने चाकू दाखवला आणि विद्यार्थिनीकडून २००० रुपये हिसकावून घेतले, तिच्यावर हल्ला केला आणि तिला बेडरूममध्ये ओढून नेले. विद्यार्थिनीने आरडाओरडा करताच सोसायटीचे सदस्य घटनास्थळी पोहोचले, त्यानंतर आरोपी पळून गेला. एमआयडीसी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.

हे देखील वाचा: Fake Gutkha Factory: बनावट गुटख्याचा घरगुती कारखाना उद्ध्वस्त! ३.७७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Published On: Jan 02, 2026 | 07:55 PM

