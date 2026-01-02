नेमकी घटना काय घडली?
एफआयआरनुसार, आरोपी २० ते २३ वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेच्या वेळी त्याने तपकिरी कागदाच्या फाईलने (फोल्डर) आपला चेहरा झाकला. त्याने चाकूचा धाक दाखवून विद्यार्थिनीची रोख रक्कम लुटली आणि तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. जखमी विद्यार्थिनीला सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडिता तिच्या वडिलांसोबत अंधेरीच्या मरोळ परिसरात राहते आणि विले पार्ले येथील एका महाविद्यालयात एमएससी करत आहे. ३० डिसेंबर रोजी दुपारी ४:१५ वाजता ती घरी एकटीच होती. त्याचवेळी एका तरुणाने पार्सल देण्याचे नाटक करत घरात प्रवेश केला. त्याच्या चेहऱ्यावर फोल्डर पाहून विद्यार्थिनीला संशय आला आणि तिने पार्सल बुक करण्याबद्दल तिच्या वडिलांना विचारले. वडिलांनी कोणतेही पार्सल बुक करण्यास नकार दिला, त्यानंतर विद्यार्थिनीने डिलिव्हरी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि आरोपी निघून गेला.
सुमारे २० मिनिटांनंतर, आरोपी परत आला आणि जबरदस्तीने घरात घुसला. त्याने चाकू दाखवला आणि विद्यार्थिनीकडून २००० रुपये हिसकावून घेतले, तिच्यावर हल्ला केला आणि तिला बेडरूममध्ये ओढून नेले. विद्यार्थिनीने आरडाओरडा करताच सोसायटीचे सदस्य घटनास्थळी पोहोचले, त्यानंतर आरोपी पळून गेला. एमआयडीसी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
