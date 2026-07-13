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Matheran News : माथेरान नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानग्या संशयाच्या भोवऱ्यात; महसूल मंत्र्यांनी चौकशीचे दिले आदेश

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

माथेरानमधील शासकीय जमिनीवर झालेल्या कथित अनधिकृत बांधकामांची कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात केली. चौकशी अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.

माथेरान नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानग्या संशयाच्या भोवऱ्यात; महसूल मंत्र्यांनी चौकशीचे दिले आदेश

माथेरान नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानग्या संशयाच्या भोवऱ्यात; महसूल मंत्र्यांनी चौकशीचे दिले आदेश

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विस्तार
  • माथेरानमधील शासकीय जमिनीवरील बांधकामांची चौकशी
  • कोकण आयुक्तांकडून अहवाल
  • हिवाळी अधिवेशनात होणार सादर
माथेरान : माथेरान या पर्यटन स्थळी असलेल्या नगरपरिषद कडून अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनीवर बांधकामे झाली आहे.या सर्व बांधकामांची चौकशी कोकण आयुक्त यांच्या माध्यमातून केली जाईल आणि तो अहवाल हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येईल असे जाहीर उत्तर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात दिले आहे. त्यामुळे माथेरान नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून माथेरान मधील अशा बांधकामाबद्दल भीती निर्माण झाली आहे.

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माथेरान या पर्यावरण दृष्टा संवेदनशील असलेल्या माथेरान मध्ये चुकीच्या दिलेल्या बांधकाम परवांगीची चौकशी होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नोत्तर च्या दरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.माथेरान मधील महसूल विभागाची जमीन असून ती भाडेपट्टीवर दिली आहे. अशा पर्यावरण दृष्टा संवेदनशिल असलेल्या जमिनीवर बांधकामे उभी राहिली आहेत. केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सनियंत्रन समितीची परवानगी आवश्यक आहे. पण माथेरान येथिल मुख्याधिकारी यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून ह्या परवानग्या दिल्याचे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठीत करून चौकशी आहेत. त्यानंतर शासन संबंधित अहवालावर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे त्या अहवालाची प्रतिक्षा निर्माण झाली आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रश्नोत्तर च्या वेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना प्रविण दरेकर व अनिकेत तटकरे यांना सांगितले.चौकशी दरम्यान माथेरान मधिल प्रशासकीय राजवटीत काळात मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार झाल्याचे नागरीक सोशल मिडीयावर रोज याबाबत चर्चा करताना दिसत आहेत. ही चौकशी पारदर्शक झाल्यास बरेच घोटाळे बाहेर येण्याची शकता आहे तरी ही चौकशी समिती कशा प्रकारे चौकशी करून अहवाल सादर करते याकडे संपूर्ण माथेरान करांचे तसेच रायगड जिल्हय़ाचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Matheran government land construction probe konkan commissioner report winter session

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Published On: Jul 13, 2026 | 06:30 PM

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