Matheran News : माथेरान नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानग्या संशयाच्या भोवऱ्यात; महसूल मंत्र्यांनी चौकशीचे दिले आदेश

Matheran Accident : माथेरानहून परतणाऱ्या पर्यटकांवर संकट; ओव्हरलोड टेम्पो घाटात कलंडला, सात जण जखमी
माथेरान या पर्यावरण दृष्टा संवेदनशील असलेल्या माथेरान मध्ये चुकीच्या दिलेल्या बांधकाम परवांगीची चौकशी होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नोत्तर च्या दरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.माथेरान मधील महसूल विभागाची जमीन असून ती भाडेपट्टीवर दिली आहे. अशा पर्यावरण दृष्टा संवेदनशिल असलेल्या जमिनीवर बांधकामे उभी राहिली आहेत. केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सनियंत्रन समितीची परवानगी आवश्यक आहे. पण माथेरान येथिल मुख्याधिकारी यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून ह्या परवानग्या दिल्याचे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठीत करून चौकशी आहेत. त्यानंतर शासन संबंधित अहवालावर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे त्या अहवालाची प्रतिक्षा निर्माण झाली आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी प्रश्नोत्तर च्या वेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना प्रविण दरेकर व अनिकेत तटकरे यांना सांगितले.चौकशी दरम्यान माथेरान मधिल प्रशासकीय राजवटीत काळात मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार झाल्याचे नागरीक सोशल मिडीयावर रोज याबाबत चर्चा करताना दिसत आहेत. ही चौकशी पारदर्शक झाल्यास बरेच घोटाळे बाहेर येण्याची शकता आहे तरी ही चौकशी समिती कशा प्रकारे चौकशी करून अहवाल सादर करते याकडे संपूर्ण माथेरान करांचे तसेच रायगड जिल्हय़ाचे लक्ष लागले आहे.
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