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CWC 2026: फास्ट बॉलर बनायचं स्वप्न, पण नशिबाने खेळ बदलला; डेकॅथलॉनमध्ये भारताला कांस्यपदक जिंकवणारा Tejaswin Shankar कोण?

Updated On: Aug 01, 2026 | 02:58 PM IST
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सारांश

Tejaswin Shankar Won Bronze men's decathlon in CWG 2026 Glasgow: तेजस्विन शंकरने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत डेकॅथलॉनमध्ये कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला. हे भारताचे राष्ट्रकुल डेकॅथलॉन पदक जिंकले.

CWC 2026: फास्ट बॉलर बनायचं स्वप्न, पण नशिबाने खेळ बदलला; डेकॅथलॉनमध्ये भारताला कांस्यपदक जिंकवणारा Tejaswin Shankar कोण?
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विस्तार
  • कोण आहे तेजस्विन शंकर
  • डेकॅथलॉनमध्ये पदक जिंकणारा पहिला भारतीय
  • लाँग जम्प खेळाडूपासून ते डेकॅथलॉनची निवड
स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा २०२६ च्या ( Commonwealth Games 2026) स्पर्धेत ३१ जुलै हा भारतासाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. डेकॅथलॉन स्पर्धेत भारताच्या तेजस्विन शंकरने १५०० मीटर शर्यतीत एकूण ७९७६ गुणांसह तिसरे स्थान पटकावून कांस्य पदक जिंकले. यासह, डेकॅथलॉन स्पर्धेत पदक जिंकणारा तेजस्विन शंकर हा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. भारताने डेकॅथलॉन प्रकारातही प्रथमच पदक जिंकण्यात यश मिळवले. या स्पर्धेच्या काही दिवस आधीच तेजस्विनच्या पायाला दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळे त्याला उंच उडीमध्ये भाग घेता आला नाही. पण त्याने हार मानण्याऐवजी, त्याने हार मानली नाही. वेदना होत असूनही तो डेकॅथलॉन खेळला, लांब उडीत ७.८२ मीटरची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि १० स्पर्धांनंतर भारताला डेकॅथलॉनमधील पहिले राष्ट्रकुल पदक मिळवून दिले आणि इतिहास घडवला.

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कोण आहे तेजस्विन शंकर

२१ डिसेंबर १९९८ रोजी दिल्लीत जन्मलेल्या तेजस्विन शंकरने लहानपणापासूनच क्रिकेटपटू बनण्याचे होते. त्याला वेगवान गोलंदाज व्हायचे होते. त्याचे वडील हरिशंकर बीसीसीआयचे वकील होते आणि घरात क्रिकेटचे वातावरण होते, पण आयुष्याने त्याला अगदी लहान वयातच एका कठीण परीक्षेला सामोरे जाण्यास भाग पाडले. तेसजस्विनच्या वडिलांचे ब्लड कॅन्सरमुळे निधन झाले. वडिलांच्या निधनानंतर त्याचा मार्ग अधिकाधिक खडतर होत गेला. दिल्लीतील सरदार पटेल विद्यालयात शिकत असताना, शारीरिक शिक्षण शिक्षकांनी त्याला ॲथलेटिक्स निवडण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे त्याचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेले. तेजस्विनने, वयाच्या १६ व्या वर्षी, २.१८ मीटरची उंच उडी मारून ( High Jump) हरी शंकर रॉय यांचा १२ वर्षे जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला. यामुळे त्याला अमेरिकेतील कॅन्सस स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये क्रीडा शिष्यवृत्ती मिळवणे शक्य झाले. २०१८ मध्ये, तेजस्विनने २.२९ मीटरचा नवा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला, जो आजही त्याच्या नावावर आहे.

लाँग जम्प खेळाडूपासून ते डेकॅथलॉनची निवड

एवढे यश मिळवूनही तेजस्विन थांबला नाही. उंच उडीसोबतच त्याने डेकॅथलॉनमध्येही भाग घेण्याचे ठरवले, जो जगातील सर्वात कठीण मैदानी खेळांपैकी एक मानला जातो. डेकॅथलॉनमध्ये खेळाडूला दोन दिवसांत १० वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घ्यावा लागतो. यात वेग, ताकद, सहनशक्ती आणि टेकनिक या चौघांचीही परीक्षा होते. तेजस्विनने २०२३ च्या आशियाई ॲथलेटिक्समध्ये कांस्यपदक, आशियाई खेळांमध्ये ऐतिहासिक रौप्यपदक जिंकले.

तेजस्विनने बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत २.२२ मीटर उंच उडी मारून कांस्य पदक जिंकले आणि या स्पर्धेत पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. आता २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, तेजस्विन शंकरने डेकॅथलॉनमध्ये कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला आहे.

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Web Title: Tejaswin shankar won bronze medal in decathlon cwg 2026 glasgow first indian to win medal

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Published On: Aug 01, 2026 | 02:58 PM

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