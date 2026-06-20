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Neral Gram Panchayat : नेरळ ग्रामपंचायतीचा शब्द पाळला; 1,200 मीटर जलवाहिनी टाकत आदिवासी वस्तीची तहान भागवली

Updated On: Jun 20, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

नेरळ ग्रामपंचायतीअंतर्गत कोंबलवाडीतील ढाकीचा माळ या आदिवासी वस्तीला ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून प्रथमच नळाचे पाणी मिळाले आहे. 17 जून रोजी ग्रामसभेत आदिवासी ग्रामस्थांनी मोर्चा काढून पाणीपुरवठ्याची मागणी केली होती.

नेरळ ग्रामपंचायतीचा शब्द पाळला; 1,200 मीटर जलवाहिनी टाकत आदिवासी वस्तीची तहान भागवली

नेरळ ग्रामपंचायतीचा शब्द पाळला; 1,200 मीटर जलवाहिनी टाकत आदिवासी वस्तीची तहान भागवली

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विस्तार
  • नेरळ ग्रामपंचायतीने शब्द पाळला
  • कोमल वाडी विहिरी ते ढाकीचा माळ येथे नवीन जलवाहिनी टाकून दिले पाणी
  • 1,200 मीटर जलवाहिनी टाकत आदिवासी वस्तीची तहान भागवली
कर्जत : नेरळ ग्रामपंचायत मधील कोंबलवाडी मधील ढाकीचा माळ येथे असलेली आदिवासी ग्रामस्थांना नेरळ ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून एकदाही नळाचे पाणी पोहचले नव्हते.या आदिवासी ग्रामस्थांनी 17 जून रोजी नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभेत मोर्चा आणला होता.त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आठ दिवसांत जलवाहिनी टाकून पाणी पोहचवले जाईल असे आश्वासन ग्रामसभेत दिले होते.दरम्यान त्या आश्वासनानंतर तिसऱ्याच दिवशी नेरळ ग्रामपंचायतीने आपला शब्द पाळला आणि ढाकीचा माळ येथे 1200 मीटर जलवाहिनी टाकून पाणी पोहचले,त्यावेळी ग्रामस्थांनी मोठा जल्लोष केला.

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ढाकीचा माळ हा भाग नेरळ ग्रामपंचायत मधील असून त्या ठिकाणी नळाचे पाणी अद्याप पोहचले नव्हते.येथील आदिवासी लोक माथेरान डोंगरातून वाहणाऱ्या नाल्यामध्ये डवरे खोदून पाणी घरी आणत होते.तर एप्रिल मे महिन्यात हे आदिवासी लोक त्या भागातील फार्महाऊस मध्ये जाऊन पिण्याचे पाणी आणण्याचं काम करीत होते.ग्रामपंचायत पाणी देत नसल्याने 17 जून बुधवार रोजी नेरळ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेत मोर्चा घेऊन पोहचले.त्यावेळी संतप्त ग्रामस्थांनी आम्हाला नळाचे पाणी मिळणार आहे की नाही? असा प्रश्न केला.त्यावर ग्रामसभेला उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे आणि पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी त्या रहिवाशी यांना आठ दिवसांत दोन इंच व्यासाची जलवाहिनी टाकून पाणी पुरवठा सुरू केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावरून हालचाली करण्यात आल्या आणि नेरळ ग्रामपंचायतीच्या स्थापने पासून कधीही नळाचे पाणी पोहचले नव्हते त्या ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले.

तीन दिवसात नेरळ ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा विभागाने कोंबलवाडी ते ढाकीचा माळ अशी 1200 मीटर लांबीची जलवाहिनी टाकून घेतली.या जलवाहिनीला सार्वजनिक स्टँड पोस्ट तयार करून घेण्यात आले.त्यानंतर आज सकाळी ढाकीचा माळ येथे नळाचे पाणी पोहचले.ही आदिवासी वाडी निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा ढाकीचा माळ येथे नळाचे पाणी पोहचले असल्याने येथील रहिवाशी यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे आणि पंचायत समिती सदस्य भगवान चंचे यांचे हस्ते श्रीफळ वाढवून नळाचे कॉक सुरू करून पाणी पुरवठा सुरू केला.त्यावेळी ग्रामपंचायत प्रशासक सुजित धनगर,ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले,शिवसेना नेरळ शहर प्रमुख बंडू क्षीरसागर,युवासेना तालुका प्रमुख प्रथमेश मोरे,ग्रामपंचायत माजी सदस्य नितीन निरगुडा तसेच अनेक कार्यकर्ते आणि स्थानिक आदिवासी उपस्थित होते.

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Web Title: Neral dhakicha mal tribal village gets tap water for first time after 1200 meter pipeline

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Published On: Jun 20, 2026 | 12:12 PM

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