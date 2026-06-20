Neral Gram Panchayat : नेरळ ग्रामपंचायतीचा शब्द पाळला; 1,200 मीटर जलवाहिनी टाकत आदिवासी वस्तीची तहान भागवली

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ढाकीचा माळ हा भाग नेरळ ग्रामपंचायत मधील असून त्या ठिकाणी नळाचे पाणी अद्याप पोहचले नव्हते.येथील आदिवासी लोक माथेरान डोंगरातून वाहणाऱ्या नाल्यामध्ये डवरे खोदून पाणी घरी आणत होते.तर एप्रिल मे महिन्यात हे आदिवासी लोक त्या भागातील फार्महाऊस मध्ये जाऊन पिण्याचे पाणी आणण्याचं काम करीत होते.ग्रामपंचायत पाणी देत नसल्याने 17 जून बुधवार रोजी नेरळ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेत मोर्चा घेऊन पोहचले.त्यावेळी संतप्त ग्रामस्थांनी आम्हाला नळाचे पाणी मिळणार आहे की नाही? असा प्रश्न केला.त्यावर ग्रामसभेला उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे आणि पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी त्या रहिवाशी यांना आठ दिवसांत दोन इंच व्यासाची जलवाहिनी टाकून पाणी पुरवठा सुरू केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावरून हालचाली करण्यात आल्या आणि नेरळ ग्रामपंचायतीच्या स्थापने पासून कधीही नळाचे पाणी पोहचले नव्हते त्या ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले.
तीन दिवसात नेरळ ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा विभागाने कोंबलवाडी ते ढाकीचा माळ अशी 1200 मीटर लांबीची जलवाहिनी टाकून घेतली.या जलवाहिनीला सार्वजनिक स्टँड पोस्ट तयार करून घेण्यात आले.त्यानंतर आज सकाळी ढाकीचा माळ येथे नळाचे पाणी पोहचले.ही आदिवासी वाडी निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदा ढाकीचा माळ येथे नळाचे पाणी पोहचले असल्याने येथील रहिवाशी यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे आणि पंचायत समिती सदस्य भगवान चंचे यांचे हस्ते श्रीफळ वाढवून नळाचे कॉक सुरू करून पाणी पुरवठा सुरू केला.त्यावेळी ग्रामपंचायत प्रशासक सुजित धनगर,ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले,शिवसेना नेरळ शहर प्रमुख बंडू क्षीरसागर,युवासेना तालुका प्रमुख प्रथमेश मोरे,ग्रामपंचायत माजी सदस्य नितीन निरगुडा तसेच अनेक कार्यकर्ते आणि स्थानिक आदिवासी उपस्थित होते.
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