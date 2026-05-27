Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Karjat News : प्रशासक राजवटीतही भ्रष्टाचार कायम? नेरळमध्ये आणखी एक अवैध नळजोडणी उघड

Updated On: May 27, 2026 | 04:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायतीत अवैध नळजोडणी प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. ४३ अवैध नळजोडण्यांचा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतरही आणखी एक बेकायदा जोडणी समोर आल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.

प्रशासक राजवटीतही भ्रष्टाचार कायम? नेरळमध्ये आणखी एक अवैध नळजोडणी उघड

प्रशासक राजवटीतही भ्रष्टाचार कायम? नेरळमध्ये आणखी एक अवैध नळजोडणी उघड

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नेरळ ग्रामपंचायती मधील नळजोडणी मधील गैरव्यवहार कायम
  • पंचायत समिती सदस्यांनी उघड केला गैरव्यवहार
  • ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी
कर्जत : कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायत मधील प्रशासक राजवटीत भ्रष्टाचार कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. लोकनियुक्त जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य यांच्याकडून तब्बल ४३ अवैद्य नळजोडण्या यांचा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर देखील पाणी पुरवठा विभाग सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी आणखी एक नळजोडणी उघडकीस आणली असून त्याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांनी नियमानुसार कार्यवाही व्हावी असे आदेश दिले असून अवैध नळजोडणी प्रकरणी गटविकास अधिकारी कोणती कारवाई करतात,याकडे लक्ष लागले आहे.

म्हसवडमध्ये पाणी संकट गडद! ८० कोटींच्या नवीन योजनेच्या जलवाहिनीला गळती; लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये असलेल्या प्रशासक राजवटीत अवैध नळजोडणी करण्याचे अनेक प्रकार मागील तीन चार महिन्यात उघडकीस आले आहेत.तर १५ लाखाच्या कचरा कुंड्या लपवून ठेवण्याचा प्रकार देखील उघडकीस आणण्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर नव्याने जिल्हा निवडून गेलेल्या सदस्यांना यश आले आहे.त्यात मागील तीन महिन्यात तब्बल ४३ नळजोडण्या यांची कोणतीही नोंद नसल्याने त्या नळजोडण्या कापून टाकण्यात आल्या आहेत.त्यानंतर देखील नेरळ ग्रामपंचायत मधील कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा होत नसल्याने नेरळ ग्रामपंचायत ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असल्याचे सिद्ध झाले आहे.हा प्रकार अद्याप थांबलेला आहे असे वाटत असताना कर्जत पंचायत समिती चे सदस्य यांनी पाणी पुरवठा विभागाचा आणखी एक प्रताप समोर आणला आहे.या विभागाचे कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता ३५ हजार रुपयांचे आमिषावर नळजोडणी दिली होती.ती नळजोडणी देताना नेरळ ग्रामपंचायत ची पाणी जोडणी मंजुरी देखील नसल्याची माहिती मिळताच भगवान चंचे हे ग्रामपंचायत कार्यालयात पोहचले.

संबंधित नळजोडणी बाबत कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी तत्काळ ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांच्याकडे संबंधित नळजोडणी बाबत परवाना पत्र यांची मागणी केली.मात्र कोणत्याही प्रकारचे परवाना पत्र नसताना आणि ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा विभागात त्या नळजोडणीची नोंद नसल्याने तत्काळ संबंधित नळजोडणी कापण्यास सांगितले.तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांनी पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली.मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने भगवान चंचे हे कर्जत पंचायत समिती मध्ये पोहचले आणि गट विकास अधिकारी सुशांत पाटील यांची भेट घेतली.त्या भेटीप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते हे देखील उपस्थित होते.त्या वेळी प्रशासक सुजित धनगर आणि ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांच्या बाबत गटविकास अधिकारी यांनी अवैध नळजोडणी प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी भगवान चंचे यांनी केली.गटविकास अधिकारी यांनी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले असून मागील दोन महिन्यापूर्वी उघडकीस आलेला ४३ नळजोडणी यांचा भ्रष्टाचार बाबत कधी कारवाई करणार असा सवाल भगवान चंचे यांनी उपस्थित केला आहे.

Siddhivinayak Corridor Project : सिद्धिविनायक कॉरिडॉरच्या पार्किंग योजनेवर स्थानिकांचा संताप; मैदान बचावासाठी मोठे आंदोलन

Web Title: Neral gram panchayat illegal water connections corruption action demand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World No Tobacco Day : तंबाखूमुक्त दिनाआधी मंत्रालयात मोठी आरोग्य मोहीम; 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची तपासणी
1

World No Tobacco Day : तंबाखूमुक्त दिनाआधी मंत्रालयात मोठी आरोग्य मोहीम; 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची तपासणी

Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र
2

Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र

Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक
3

Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीपूर्वी मंदिर परिसरातील कामे पूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणांना आदेश
4

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीपूर्वी मंदिर परिसरातील कामे पूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणांना आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

May 27, 2026 | 04:49 PM
अडचणी वाढल्या? 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे दावे, HDFC Bank ने काय दिलं उत्तर?

अडचणी वाढल्या? 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे दावे, HDFC Bank ने काय दिलं उत्तर?

May 27, 2026 | 04:47 PM
भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

May 27, 2026 | 04:43 PM
MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

May 27, 2026 | 04:35 PM
लहानग्यांची आवडतेय बदल? आता टेन्शन नॉट! ITC Candyman चा पुढाकार, लाँच केला नवीन विशेष प्रॉडक्ट

लहानग्यांची आवडतेय बदल? आता टेन्शन नॉट! ITC Candyman चा पुढाकार, लाँच केला नवीन विशेष प्रॉडक्ट

May 27, 2026 | 04:27 PM
System मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 च्या यामी गौतमपर्यंत; चित्रपट गाजवणाऱ्या 5 दमदार महिला वकील!

System मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 च्या यामी गौतमपर्यंत; चित्रपट गाजवणाऱ्या 5 दमदार महिला वकील!

May 27, 2026 | 04:24 PM
RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?

RR Vs SRH Pitch Report: टॉस जिंकला तो संघ थेट…; काय आहे खेळपट्टीचा अहवाल, कोणाचा होणार गेम?

May 27, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM