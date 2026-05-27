Karjat News : प्रशासक राजवटीतही भ्रष्टाचार कायम? नेरळमध्ये आणखी एक अवैध नळजोडणी उघड

म्हसवडमध्ये पाणी संकट गडद! ८० कोटींच्या नवीन योजनेच्या जलवाहिनीला गळती; लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
नेरळ ग्रामपंचायत मध्ये असलेल्या प्रशासक राजवटीत अवैध नळजोडणी करण्याचे अनेक प्रकार मागील तीन चार महिन्यात उघडकीस आले आहेत.तर १५ लाखाच्या कचरा कुंड्या लपवून ठेवण्याचा प्रकार देखील उघडकीस आणण्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर नव्याने जिल्हा निवडून गेलेल्या सदस्यांना यश आले आहे.त्यात मागील तीन महिन्यात तब्बल ४३ नळजोडण्या यांची कोणतीही नोंद नसल्याने त्या नळजोडण्या कापून टाकण्यात आल्या आहेत.त्यानंतर देखील नेरळ ग्रामपंचायत मधील कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा होत नसल्याने नेरळ ग्रामपंचायत ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असल्याचे सिद्ध झाले आहे.हा प्रकार अद्याप थांबलेला आहे असे वाटत असताना कर्जत पंचायत समिती चे सदस्य यांनी पाणी पुरवठा विभागाचा आणखी एक प्रताप समोर आणला आहे.या विभागाचे कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता ३५ हजार रुपयांचे आमिषावर नळजोडणी दिली होती.ती नळजोडणी देताना नेरळ ग्रामपंचायत ची पाणी जोडणी मंजुरी देखील नसल्याची माहिती मिळताच भगवान चंचे हे ग्रामपंचायत कार्यालयात पोहचले.
संबंधित नळजोडणी बाबत कर्जत पंचायत समितीचे सदस्य भगवान चंचे यांनी तत्काळ ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांच्याकडे संबंधित नळजोडणी बाबत परवाना पत्र यांची मागणी केली.मात्र कोणत्याही प्रकारचे परवाना पत्र नसताना आणि ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा विभागात त्या नळजोडणीची नोंद नसल्याने तत्काळ संबंधित नळजोडणी कापण्यास सांगितले.तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांनी पाणी पुरवठा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली.मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने भगवान चंचे हे कर्जत पंचायत समिती मध्ये पोहचले आणि गट विकास अधिकारी सुशांत पाटील यांची भेट घेतली.त्या भेटीप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता मोरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते हे देखील उपस्थित होते.त्या वेळी प्रशासक सुजित धनगर आणि ग्रामपंचायत अधिकारी अरुण कार्ले यांच्या बाबत गटविकास अधिकारी यांनी अवैध नळजोडणी प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी भगवान चंचे यांनी केली.गटविकास अधिकारी यांनी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले असून मागील दोन महिन्यापूर्वी उघडकीस आलेला ४३ नळजोडणी यांचा भ्रष्टाचार बाबत कधी कारवाई करणार असा सवाल भगवान चंचे यांनी उपस्थित केला आहे.
