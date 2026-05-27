Dhurandhar सिनेमा संबंधित आणखीन एक व्यक्ती वादाच्या भोवऱ्यात! लैंगिक छळाचा आरोप; “हॉटेलमध्ये बोलावलं अन्…”

काय आहे प्रकरण?
Dhurandhar या चित्रपटाचे प्रोडक्शन डिझायनर Saini S. Johray सध्या गंभीर वादात सापडले आहेत. एका तरुणीने चंदीगडमधील पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार महिलेच्या आरोपानुसार, कामाच्या निमित्ताने Saini S. Johray यांनी तिला एका 5 Star हॉटेलमध्ये बोलावले आणि तिच्याशी गैरवर्तन केले. तसेच तिच्या पेयामध्ये मादक पदार्थ मिसळल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, सध्या ते जामिनावर बाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अद्याप, Saini S. Johray यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली नाहीये. देशभरातून Saini S. Johray यांच्या या कृत्याविषयी राग व्यक्त केला जात आहे. तसेच, शिक्षेसाठी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, सिनेमातील आणखीन एक महत्वाचा घटक सध्या वादात अडकला आहे.
रणवीर सिंहही वादाच्या भोवऱ्यात!
अभिनेता Ranveer Singh ने Don 3 सिनेमातून माघार घेतल्यामुळे चित्रपट निर्माता फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी FWICE कडे तक्रार नोंदवली आहे. त्यामुळे FWICE संस्थेशी संलग्न कोणताही घटक हे प्रकरण सुटेपर्यंत रणवीरला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य किंवा काम करणार नाही.