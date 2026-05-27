World No Tobacco Day : तंबाखूमुक्त दिनाआधी मंत्रालयात मोठी आरोग्य मोहीम; 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची तपासणी

या उपक्रमांतर्गत कर्मचारी आणि भेट देणाऱ्या नागरिकांसाठी 200 हून अधिक तपासण्या करण्यात आल्या. यामुळे हा उपक्रम यंदाच्या वर्षातील मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वात मोठ्या आरोग्य तपासणी मोहिमांपैकी एक ठरला. HNCII च्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने कॅन्सरचे लवकर निदान करण्यासाठी तपासण्या केल्या तसेच तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम आणि वेळेवर उपचारांचे महत्त्व याविषयी जनजागृती सत्रे आणि खेळांच्या माध्यमातून 550 हून अधिक नागरिकांपर्यंत संदेश पोहोचवला.
भारतामध्ये कॅन्सरचे उशिरा निदान होण्याबाबत आरोग्य तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत असताना हा उपक्रम राबविण्यात आला. देशातील जवळपास 60 ते 70 टक्के कॅन्सर रुग्णांचे निदान प्रगत अवस्थेत होते, ज्यामुळे उपचारांची परिणामकारकता कमी होते. तंबाखू हे तोंड, डोके आणि मान कॅन्सरचे प्रमुख टाळता येण्याजोगे कारण असल्यामुळे जागरूकता, नियमित तपासणी आणि लवकर उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले.
या उपक्रमाबद्दल बोलताना, डॉ सुलतान प्रधान यांनी सांगितले की, “भारतामध्ये हेड अँड नेक कॅन्सरचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे आणि लवकर तपासणी व प्रतिबंधात्मक तोंडाच्या आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यंदाच्या जागतिक तंबाखूमुक्त दिनाची संकल्पना ‘Unmasking the Appeal: Countering Nicotine and Tobacco Addiction’ ही अधिक जागरूकता, प्रतिबंधात्मक कृती आणि वेळेवर हस्तक्षेपाचे महत्त्व अधोरेखित करते. मंत्रालयातील या उपक्रमाद्वारे आमचा उद्देश लोकांना नियमित आरोग्य तपासणीसाठी प्रोत्साहित करणे, जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या कार्यस्थळी तज्ज्ञ तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा होता. HNCII लवकर निदान आणि जनजागृतीसाठी कटिबद्ध आहे.”
तसेच महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, “अशा उपक्रमांमुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि नियमित आरोग्य तपासणी तसेच तोंडाच्या आरोग्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास मोठी मदत होते. जागतिक तंबाखूमुक्त दिनानिमित्त मंत्रालयात हा अर्थपूर्ण उपक्रम आयोजित केल्याबद्दल आम्ही HNCII, महाराष्ट्र शासनाचा आरोग्य विभाग आणि सलाम बॉम्बे फाऊंडेशन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.” महाराष्ट्रभर सार्वजनिक आरोग्य जनजागृती आणि तंबाखू नियंत्रण मोहिमांमध्ये सातत्याने कार्यरत असलेल्या सलाम बॉम्बे फाऊंडेशन यांनी या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीस सहकार्य केले.
हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया हे तोंडाचा कॅन्सर, कवटीच्या तळाचा कॅन्सर, थायरॉईड कॅन्सर, स्पीच आणि पुनर्वसन सहाय्य तसेच बहुविद्याशाखीय कॅन्सर उपचार यांसह हेड अँड नेक कॅन्सरच्या निदान, उपचार आणि व्यवस्थापनातील विशेष कौशल्यासाठी ओळखले जाते.
