Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

इर्शाद मुल्लाजी हे आमदार किरण सामंत उर्फ भैया सामंत यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. माजी आमदार सदानंद चव्हाण, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, नगरसेवक निहार कोवळे, उपसभापती संदेश आयरे आणि माजी बांधकाम सभापती विनोद झगडे यांच्या माध्यमातून त्यांची चिपळूण तालुका अल्पसंख्यांक तालुकाप्रमुख पदी निवड झाली अल्पसंख्यांक समाजातील बांधवांना योग्य न्याय दिशा मार्गदर्शन करणार आहे तर शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ मिळवून देणार तर अल्पसंख्यांक विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना, शैक्षणिक लाभ अशी विविध कामे करणार असल्याचे अभिवचन दिले.
MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार
येत्या काही दिवसात चिपळूण तालुक्यातील अल्पसंख्याक समाज बांधव यांना भेटून गाव भेट दोरा कार्यक्रम करणार आहे त्यातून अल्पसंख्यांक समाजाचे विविध प्रश्न जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार असून शासन दरबारी त्यांना न्याय कसा येता येईल त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. चिपळूण तालुका अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी इर्शाद मुल्लाजी यांची निवड झाल्याबद्दल अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
नियुक्तीनंतर इर्शाद मुल्लाजी यांनी अल्पसंख्याक समाजातील बांधवांना योग्य न्याय, दिशा आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे सांगितले. तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अल्पसंख्याक समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय अल्पसंख्याक विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक लाभ, विविध कल्याणकारी योजना आणि समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याचे अभिवचनही त्यांनी दिले आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे चिपळूण तालुक्यातील अल्पसंख्याक समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
इर्शाद मुल्लाजी हे चिपळूण परिसरातील सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आले आहेत. ते स्थानिक पातळीवर अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर काम करत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ते आमदार Kiran Samant (भैया सामंत) यांचे समर्थक मानले जातात.
त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांनी अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना:
यांसाठी काम करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
Legislative Council Election : एकनाथ शिंदेंची नाराजी कायम; भाजप ठाम, शिवसेनेची मात्र कोंडी