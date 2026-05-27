Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

Updated On: May 27, 2026 | 04:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

चिपळूण तालुक्यातील अलोरे गावचे माजी उपसरपंच इर्शाद महामूद मुल्लाजी यांची शिवसेना अल्पसंख्याक चिपळूण तालुकाप्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे. या निवडीबद्दल अनेक स्तरांतून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत असून अल्पसंख्याक समाजाला न्याय, मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काम करण्याचा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.

अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इर्शाद मुल्लाजी यांची शिवसेना अल्पसंख्याक चिपळूण तालुकाप्रमुखपदी निवड
  • अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती
  • चिपळूण शिवसेनेत इर्शाद मुल्लाजींना महत्त्वाचे पद;
चिपळूण : चिपळूण तालुक्यातील अलोरे गावचे माजी उपसरपंच इर्शाद महामूद मुल्लाजी यांची शिवसेना अल्पसंख्याक विभागाच्या चिपळूण तालुकाप्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल राजकीय, सामाजिक तसेच स्थानिक स्तरावरून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

इर्शाद मुल्लाजी हे आमदार किरण सामंत उर्फ भैया सामंत यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. माजी आमदार सदानंद चव्हाण, नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, नगरसेवक निहार कोवळे, उपसभापती संदेश आयरे आणि माजी बांधकाम सभापती विनोद झगडे यांच्या माध्यमातून त्यांची चिपळूण तालुका अल्पसंख्यांक तालुकाप्रमुख पदी निवड झाली अल्पसंख्यांक समाजातील बांधवांना योग्य न्याय दिशा मार्गदर्शन करणार आहे तर शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ मिळवून देणार तर अल्पसंख्यांक विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना, शैक्षणिक लाभ अशी विविध कामे करणार असल्याचे अभिवचन दिले.

MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

येत्या काही दिवसात चिपळूण तालुक्यातील अल्पसंख्याक समाज बांधव यांना भेटून गाव भेट दोरा कार्यक्रम करणार आहे त्यातून अल्पसंख्यांक समाजाचे विविध प्रश्न जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार असून शासन दरबारी त्यांना न्याय कसा येता येईल त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. चिपळूण तालुका अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी इर्शाद मुल्लाजी यांची निवड झाल्याबद्दल अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

नियुक्तीनंतर इर्शाद मुल्लाजी यांनी अल्पसंख्याक समाजातील बांधवांना योग्य न्याय, दिशा आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे सांगितले. तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अल्पसंख्याक समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय अल्पसंख्याक विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक लाभ, विविध कल्याणकारी योजना आणि समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्याचे अभिवचनही त्यांनी दिले आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे चिपळूण तालुक्यातील अल्पसंख्याक समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

इर्शाद मुल्लाजी हे चिपळूण परिसरातील सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आले आहेत. ते स्थानिक पातळीवर अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर काम करत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ते आमदार Kiran Samant (भैया सामंत) यांचे समर्थक मानले जातात.

त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांनी अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना:

  • शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे
  • शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे
  • समाजातील प्रश्नांवर प्रशासनाशी समन्वय साधणे
  • युवकांना विविध योजनांबाबत माहिती देणे

यांसाठी काम करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

Legislative Council Election : एकनाथ शिंदेंची नाराजी कायम; भाजप ठाम, शिवसेनेची मात्र कोंडी

Web Title: Irshad mullaji appointed shiv sena minority chiplun taluka chief

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

Ratnagiri News: अलोरे गावच्या इर्शाद मुल्लाजींना शिवसेनेत मोठी जबाबदारी; अल्पसंख्याक तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती

May 27, 2026 | 04:56 PM
Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

Car Price Hike: महागाईचा मोठा झटका! तुमची आवडती कार 1 जूनपासून होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार किंमत

May 27, 2026 | 04:49 PM
अडचणी वाढल्या? 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे दावे, HDFC Bank ने काय दिलं उत्तर?

अडचणी वाढल्या? 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे दावे, HDFC Bank ने काय दिलं उत्तर?

May 27, 2026 | 04:47 PM
भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

May 27, 2026 | 04:43 PM
MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

May 27, 2026 | 04:35 PM
लहानग्यांची आवडतेय बदल? आता टेन्शन नॉट! ITC Candyman चा पुढाकार, लाँच केला नवीन विशेष प्रॉडक्ट

लहानग्यांची आवडतेय बदल? आता टेन्शन नॉट! ITC Candyman चा पुढाकार, लाँच केला नवीन विशेष प्रॉडक्ट

May 27, 2026 | 04:27 PM
System मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 च्या यामी गौतमपर्यंत; चित्रपट गाजवणाऱ्या 5 दमदार महिला वकील!

System मधील सोनाक्षी सिन्हापासून ते OMG 2 च्या यामी गौतमपर्यंत; चित्रपट गाजवणाऱ्या 5 दमदार महिला वकील!

May 27, 2026 | 04:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM