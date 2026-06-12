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Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दुष्काळ, वाढते तापमान आणि घटलेली आवक यामुळे ग्राहकांना भाजीपाला खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली

Raigad News: पाऊस लांबल्याने भाज्या महागल्या! पनवेल कृषी उत्पन्न बाजारात भाज्यांची आवक घटली

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विस्तार
  • पनवेल बाजारात टोमॅटोचा दर 50 रुपयांच्या घरात पोहोचला असून अनेक भाज्यांचे भाव दुपटीने वाढले आहेत.
  • भेंडी, फरसबी, वांगी, ढोबळी मिरची यांसारख्या भाज्यांचे दर 60 ते 80 रुपये किलोपर्यंत वाढले आहेत.
  • दुष्काळ, तीव्र उष्णता आणि घटलेला पुरवठा यामुळे आगामी काळात भाज्यांचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पनवेल: एकीकडे दुष्काळाच्या झळांनी राज्य होरपळत असतानाच कडक उन्हानेही आता डोके वर काढले आहे. याचा एकत्रित परिणाम भाज्यांच्या किमतीवर होताना दिसत असून भाज्या जून महिना सुरु होऊन सुद्धा भाव खाऊ लागल्या आहेत. गेल्या महिनाभरापासून महाग झालेल्या बहुतेक भाज्यांचा ‘भाव’ अजूनही कायम आहे. टोमॅटोचे भाव कडाडले असून, त्याचा किलोचा भाव ५० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. आवक घटल्यानेच भाज्यांचे भाव उतरत नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

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घाऊक बाजारात आठ ते दहा रुपयांच्या दरात विकल्या जाणाऱ्या फ्लॉवर व कोबी या भाज्या प्रत्यक्षात स्वयंपाकघरात येईपर्यंत ४० ते ४५ रुपये किलो दराने विकल्या जात आहेत. तर भेंडी, फरसबी, टोमॅटो, वांगी, ढोबळी मिरची या भाज्यांचेही दर ६० ते ८० रुपये किलोपर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे आधीच पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पनवेलच्या मार्केट यार्डमध्ये भाज्यांची आणि विशेषत: पालेभाज्यांची भरपूर आवक होती. त्यामुळे बाजारात भाज्यांची स्वस्ताई होती. परंतु उन्हाच्या झळांमध्ये अजून वाढ होऊ लागताच फ्लॉवर, कोबी, टोमॅटो, भेंडी, वांगी अशा सर्वच भाज्यांचे घाऊक आणि किरकोळ दर दुपटीने वाढले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मागणीत वाढ, आवक कमी

उन्हाळ्याची चाहूल लागताच बाजारात तहान भागवणाऱ्या आणि शरीराला थंडावा देणाऱ्या फळांची मागणी झपाट्याने वाढू लागते. सध्या पनवेल फळबाजारात मागणी-पुरवठा समतोल बदलताना दिसत असून, काही फळांचे दर स्थिर तर काही ठिकाणी तेजीत आहेत.

फळांची वाढती मागणी

तापमान वाढताच टरबूज, खरबूज, द्राक्षे, लिंबू, पपई आणि आंबा यांसारख्या फळांची मागणी सातत्याने वाढते, शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढणाऱ्या फळांना अधिक पसंती मिळत आहे. व्हिटॅमिन-समृद्ध फळांमुळे शहरी भागातही खरेदी वाढ झाली आहे. जूस सेंटर, हॉटेल आणि किरकोळ विक्रीत वाढ झाली आहे.

किलोमागे शंभरी गाठली

विशेष म्हणजे, किरकोळ बाजारात गवार, फरसबी, वाटाणा आणि घेवड्यासारख्या भाज्यांनी तर किलोमागे शंभरी गाठली आहे. उन्हाळा आणि दुष्काळ यामुळे ही दरवाढ झाल्याची कारणे दिली जात आहेत. आगामी काळात भाज्या आणखी महाग होतील, अशी शक्यता व्यापारी वर्गाकडून वर्तवली जात आहे.

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पुणे आणि नाशिक या जिल्ह्यातून पनवेलला घाऊक पुरवठा होत असतो. उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे साधारणपणे एप्रिल, मे महिन्यात भाज्यांचे दर वाढतात. यंदा मात्र मार्च महिन्याव्या सुरुवातीपासूनच दरवाढ झाल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. ऋतुचक्राचा फटका भाज्याच्या उत्पादनाला बसत आहे, अशी माहिती पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील घाऊक व्यापारी राम पाटील यांनी दै. ‘नवराष्ट्र ‘ला दिली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Vegetable prices surge in panvel market as supply drops amid heatwave and drought

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:16 PM

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