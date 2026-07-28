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Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

स्मार्ट मीटरबाबत वीज ग्राहकांच्या मनात अनेक शंका आणि गैरसमज निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने ग्राहकांशी संवाद साधत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी कोणावरही सक्ती केली जाणार नसून प्रत्येक शंकेचे समाधान केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

Raigad News: स्मार्ट मीटरबाबत महावितरणचं मोठं स्पष्टीकरण; ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही

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विस्तार
  • स्मार्ट मीटर बसविणे हे शासनाचे धोरण असून ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नसल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले.
  • स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची अचूक नोंद होते आणि चुकीच्या बिलिंगच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होते.
  • स्मार्ट मीटरबाबत तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी केली जाणार आहे.
रोहा: रोहा महावितरण उपविभागात स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत वीज ग्राहकांच्या मनात अनेक समज, गैरसमज आहेत. स्मार्ट मीटर बसविणे हे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आहे. आम्ही फक्त त्याची अंमलबजावणी करत आहोत. हे करत असताना आम्ही ग्राहकांचे पूर्ण समाधान होईल, असे त्यांच्या शंकाचे निरसन करू. तसेच याबाबतीत ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत कोणतीही सक्ती करणार नाही, असे आश्वासन वीज वितरण रोहा उपविभाग कार्यकरी अभियंता प्रदीप डाळू यांनी ग्राहकांना दिले.

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रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या जेष्ठ नागरिक सभागृह येथे महावितरणतर्फे आयोजित ग्राहक समाधान शिबिरात उपस्थित ग्राहकांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. केंद्र शासनाच्या वीज वितरण क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाच्या धोरणांतर्गत देशभरात टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे.

पारंपरिक मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटर हे अधिक अचूक, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख तंत्रज्ञान असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटरमुळे जास्त वीज बिल येत असल्याच्या चर्चा अधूनमधून होत असल्या, तरी आजपर्यंत बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरबाबत अत्यल्प तक्रारी प्राप्त झाल्या असून प्राप्त प्रत्येक तक्रारीची संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करूनच पडताळणी केली जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. (फोटो सौजन्य – AI Created)

स्मार्ट मीटरचे ‘हे’ फायदे

  • वीज वापराची अचूक आणि पारदर्शक नोंद.
  • चुकीच्या रीडिंगमुळे होणारे वाद कमी.
  • मीटर घराच्या आत असला तरी प्रत्यक्ष रीडिंग घेण्याची गरज नाही.
  • वेळोवेळी वीज वापराची माहिती मिळते.

पारंपरिक मीटर व स्मार्ट मीटरमध्ये नेमका फरक काय?

पूर्वीच्या पारंपरिक मीटरमध्ये वीज वापराची नोंद घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या घरी जाऊन रीडिंग घ्यावे लागत असे. अनेक वेळा मीटर घराच्या आत असल्याने रीडिंग घेण्यात अडचणी येत, अंदाजे बिल दिले जात असे किया चुकीची नोंद होण्याची शक्यता निर्माण होत असे. याउलट स्मार्ट मीटरमध्ये वीज वापराची माहिती थेट आणि अचूक पद्धतीने प्रणालीमध्ये नोंदविली जाते. त्यामुळे मानवी चुका कमी होतात, चुकीचे रीडिंग येण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येते आणि ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होते.

‘एल निनो’मुळे बिलावर परिणाम

वीज वापरात वाढ होण्यामागे केवळ मीटर कारणीभूत नसून, यंदा ‘एल निनो’ या हवामान बदलाच्या परिणामामुळे तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे एसी, कुलर, पंखे, फ्रिज आदी विद्युत उपकरणांचा वापर वाढल्याने वीज वापरही वाढला असून, त्याचा परिणाम बिलावर दिसून येत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

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तक्रार आल्यास प्रत्यक्ष पडताळणी करणार

स्मार्ट मीटर संदर्भात एखाद्या ग्राहकाची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मीटरची तपासणी, वीज वापराची घडताळणी आणि तांत्रिक परीक्षण केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृतपणे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Msedcl clarifies smart meter installation no compulsion for consumers benefits and complaint process explained

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:06 PM

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