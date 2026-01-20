Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

भाजपाचे नेते माजी आमदार डॉ. विनय नातु, भाजपाचे नेते प्रशांत यादव व जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांनी सर्व उमेदवारांना निवडणुकीतील विजयासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:07 PM
Chiplun News: आगामी निवडणुकीसाठी BJP ने जाहीर केली उमेदवारी; कोण कुठे लढणार?

चिपळूणमध्ये भाजपचे उमेदवार जाहीर (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

चिपळूणमधील भाजपाचे उमेदवार जाहीर
जि.प.साठी ३ तर प.स.साठी ७ उमेदवार रिंगणात
जिल्हा परिषद गटासाठी देखील उमेदवारी जाहीर

चिपळूण: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली, भाजपा-शिवसेना युतीच्या माध्यमातून चिपळूणमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढविली जाणार असून भाजपाकडून ३ जिल्हा परिषद गट तर ७ पंचायत समिती गणात उमेदवार उभे केले जाणार आहेत. भाजपाचे नेते माजी आमदार डॉ. विनय नातू, भाजपाचे नेते प्रशांत यादव आणि जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांच्या नेतृत्कखाली चा निवडणुका लढविल्या जाणार आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्याने भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकत्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे.

चिपळूणमधील भाजपाचे उमेदवार जाहीर

महानगरपालिकांमध्ये राज्यभरात भाजपाला मोठे यश मिळाल्याने जिप व पंसची निवडणूक लढविण्याकरिता व युतीच्या विजयाचा भगवा फडविण्याकरिता भाजपाचे पदाधिकाप्ती व कार्यकर्ते सज्ज झाले आहेत. भाजपाचे नेते माजी आमदार डॉ. विनय नातू, भाजपचे नेते प्रशांत यादव आणि जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढविण्यासाठी उमेदवारही सब झाले असून, भारतीय जनता पार्टीने आपले उमेदवार जाहीर केले. यात पेढे जिल्हा परिषद गटासाठी दीप्ती दीपक महाडिक, खेर्डी जिल्हा परिषद गटासाठी रावी सतीश मोरे आणि उमरोली जिल्हा परिषद गटासाठी योगेश चंद्रकांत शिर्के यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

पंचायत समिती गणासाठी यांना मिळाली उमेदवारी

तसेच कळवंडे पंचायत समिती गणासाठी सायती सुनील वाजे, खेडी पंचायत समिती गासाठी विनोद जयवंत भुराण पिपळी खुर्द पंचायत समिती गणासाठी सुप्रिया सुनील देवरुखकर, वेहेचे पंचायत समिती गणासाठी राम दशरथ राजेशिर्के, शिरगाव पंचायत समिती गणासाठी नयना उदय पवार, गुढे पचायत समिती गणासाठी आराध्या अमोल रावणग आणि कुटरे पंचायत समिती गगावठी अक्षता राजाराम होथले यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

युतीचा भगवा फडकवण्यात यावा…

भाजपाचे नेते माजी आमदार डॉ. विनय नातु, भाजपाचे नेते प्रशांत यादव व जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांनी सर्व उमेदवारांना निवडणुकीतील विजयासाठी शुभेच्छा दिल्या व भाजपा-शिवसेना युतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर युतीचा भगवा फडकवूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Bjp chiplun announed candidate list for zp and panchayat samiti elections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली
2

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
3

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
4

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM
Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Jan 22, 2026 | 08:01 PM
ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

Jan 22, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM