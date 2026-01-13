Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Konkan Railway: कोकण रेल्वेत तिकीट तपासणी मोहीम तीव्र; ४३,८९६ फुकटे प्रवासी कचाट्यात

Railway News: वर्षभरात ३ लाख ६८ हजार ९०१ फुकटे प्रवासी कारवाईच्या कचाट्यात अडकले. त्यांच्याकडून २० कोटी २०लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

Updated On: Jan 13, 2026 | 02:40 PM
Konkan Railway: कोकण रेल्वेत तिकीट तपासणी मोहीम तीव्र; ४३,८९६ फुकटे प्रवासी कचाट्यात

कोकण रेल्वे (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कोकण रेल्वेत तिकीट तपासणी मोहीम तीव्र
३,६८,९०१ वर्षभरातील फुकटे प्रवासी
मांडवी, मत्स्यगंधा, कोकणकन्यात प्रकार उघडकीस

खेड: रेल्वेगाड्‌यातून प्रवास करणाऱ्या फुकट्यांना चाप लावत आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तिकीट तपासणी मोहीम तीव केली आहे. डिसेंबरमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात पथकाने ९९८ कारवाया करत ४३,८९६ फुकट्या प्रवाशांना रंगेहाथ पकडले. या फुकट्या प्रवाशांकडून २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

वर्षभरात ३ लाख ६८ हजार ९०१ फुकटे प्रवासी कारवाईच्या कचाट्यात अडकले. त्यांच्याकडून २० कोटी २०लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. नियमित रेल्वेगाड्यांसह स्पेशल गाड्यामधून प्रवास करणाऱ्या फुकट्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याची बाब समोर आल्यानंतर रेल्वे विशेष भरारी पथकाने तिकीट तपासणी मोहीम गतिमान केली आहे.

Railway Ticket Price Increase : रेल्वेचा प्रवास महागला! आजपासून दरवाढ लागू, सामान्यांच्या खिशाला कात्री

आता रेल्वेत तिकीट तपासणी मोहीम होणार अधिक तीव्र

विनातिकिट प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करणा-यांची संख्याही तितकीच असल्याने त्यांच्याकडूनही दंड आकारण्यात येत आहे. डिसेंबरमहिन्यात ४३.८९६ फुकट्या प्रवाशांना दणका देण्यात आला, जानेवानी ते डिसेंबर अखेरपर्यंत ८.४८१ मोहीमा राबवण्यात आल्या, या मोहिमेंतर्गत ३ लाख ६८ हजार ९०१ फुकटे कारवाईच्या कचाट्यात अडकले, त्यांच्याकडून २० कोटी २७लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यापुढेही तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. कोकण रेल्वे सर्व प्रवाशांना कोणत्याही गैरसोयीसह कारवाईघासून वाचण्यासाठी वैच तिकिटांसह प्रवास करण्याबाबत सातत्याने सूचित करत आहे. सर्व प्रवाशांनी सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि आरामदायी प्रवासासाठी वैच तिकिटावरच प्रवास करणे अनिवार्य असल्याचे कोकण रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील नारकर यांनी सांगितले.

Kokan Railway: कोकणवासियांसाठी खुशखबर! ‘या’ गाड्यांना कणकवली,सिंधुदुर्गात मिळणार थांबा

मांडवी, मत्स्यगंधा, कोकणकन्यात प्रकार उघडकीस

एकीकडे प्रवाशाना सुरक्षित अन् दर्जेदार सेवा रेल्वे प्रशासनाकडून दिल्या जात असतानाही दुसरीकडे मात्र बहुतांश रेल्वे प्रवासी ‘फुक्कट’ प्राइस करत असल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे फुकटचा प्रवाशांमध्ये परप्रांतीय प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक असल्याची बाब समोर आली आहे. कोकण मागाँवरील त्या त्या स्थानकात विशेष भरारी पथके कोणत्याही क्षणी डेरेदाखल होवून तिकीट तपासणी मोहीम हाती घेत असल्याने फुकटांची त्रेधातिरपीट उडत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: During ticket checking drive konkan railway 43896 passengers traveling without tickets found

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 02:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
4

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM