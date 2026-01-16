Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ratnagiri »
  • Municipal Elections Result 2026 Before Result Senior Chiplun Leader Samir Takale Resigns Big Shake Up For Thackeray Group

Municipal Elections 2026: चिपळूणमध्ये राजकीय भूकंप! निकालापूर्वीच ठाकरे गटाला धक्का, ‘या’ नेत्याने दिला पक्षाचा राजीनामा

Chiplun Elections 2026: चिपळूणमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. ऐन निकालाच्या तोंडावर पक्षात मोठा भूकंप झाला आहे. खरं तर चिपळूणमधील कट्टर व निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून ओळख असलेल्या राजीनामा दिल्याने धक्का बसला आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 11:20 AM
Municipal Elections 2026: चिपळूणमध्ये राजकीय भूकंप! निकालापूर्वीच ठाकरे गटाला धक्का, 'या' नेत्याने दिला पक्षाचा राजीनामा

Municipal Elections 2026: चिपळूणमध्ये राजकीय भूकंप! निकालापूर्वीच ठाकरे गटाला धक्का, 'या' नेत्याने दिला पक्षाचा राजीनामा

Follow Us:
Follow Us:
  • निकालाच्या तोंडावर चिपळूणमध्ये धक्का!
  • शिवसेना ठाकरे गटाचे समीर टाकळे यांचा राजीनामा
  • निवडणूक निकालाच्या उंबरठ्यावरच ठाकरे गटात फूट
चिपळूणमध्ये ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण कट्टर व निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून ओळख असलेले नेते समीर टाकळे यांनी पक्षाची साथ सोडली आहे. समीर टाकळे यांचा राजीनामा पक्षासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. खरं तर सर्वत्र मतमोजणी सुरु असून निकालाकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र अशातच समीर टाकळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चिपळूणमधील चक्र फिरली आहेत. पक्षाचे माजी उपशहरप्रमुख, चिपळूण अर्बन बँकेचे संचालक व शहरातील प्रभावी नेते समीर टाकळे यांनी निकाल जाहीर होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असतानाच पक्षाला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला आहे. याशिवाय राजीनामा देताना त्यांनी असं देखील स्पष्ट केलं आहे की, ते शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाशी यापुढे कोणताही संबंध ठेवणार नाही.

BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

चिपळूणमध्ये समीर टाकळे यांच्या निर्णयाने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे चिपळूणमधील कट्टर व निष्ठावंत शिवसैनिक अशी टाकळे कुटुंबाची ओळख होती. मात्र आता याच निष्ठावंत कुटूंबाने पक्षाची साथ सोडल्यामुळे हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. चिपळूण शहर व तालुक्यामध्ये ठाकरेंची शिवसेना उभी करण्यामागे टाकळे कुटुंबाचा सिंहाचा वाटा आहे. शिवसेनेचे पहिले जिल्हाप्रमुख बंधू टाकळे हे याच कुटुंबातील होते. असं असताना अचानक काय झालं की, समीर टाकळे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि पक्षाशी कोणताही संबंध ठेवणार नसल्याचे स्पष्ट केले, याची चर्चा आता सर्वत्र सुरु झाली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

NMC Election Result 2026: निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नाशिकमध्ये शरद पवार गटाला धक्का! या दिग्गज नेत्याने दिला राजीनामा

टाकळे कुटूंबाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रत्यक्ष सहवास लाभला होता. टाकळे कुटूंब शिवसेना पक्षाशी एकनिष्ठ होते. शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर देखील त्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली नाही. त्यांनी पक्ष आणखी वाढवण्यासाठी आणि चिपळूण शहर व तालुक्यामध्ये पक्षाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी काम सुरु केलं होतं. मात्र आता अचानक समीर टाकळे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी समीर टाकळे यांच्या सुकन्या, युवती शहर संघटक डॉ. सानिका टाकळे यांनी पदासह पक्षाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे समीर टाकळे यांचा राजीनामा पक्षासाठी दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे. समीर टाकळे यांनी घेतलेल्या राजीनामाच्या निर्णयाबाबत अद्याप ठाकरे गटाने कोणतीही प्रतिक्रिया जाहीर केली नाही. तसेच ठाकरेंच्या शिवसनेचा राजीनामा दिल्यानंतर समीर टाकळे कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार, अशा चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत.

Web Title: Municipal elections result 2026 before result senior chiplun leader samir takale resigns big shake up for thackeray group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 11:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM