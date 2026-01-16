Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

NMC Election Result 2026: निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नाशिकमध्ये शरद पवार गटाला धक्का! या दिग्गज नेत्याने दिला राजीनामा

Nashik Municipal Corporation Election Result 2026: निवडणकीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जनतेचा कौल कोणच्या बाजूने असणार, याचा निकाल पाहण्यासाठी सर्वचजण उत्सुक आहेत. मात्र त्यापूर्वीच नाशिकमध्ये चक्र फिरली आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:43 AM
  • नाशिकमध्ये कोणाची सत्ता येणार?
  • गजानन शेलार यांनी राजीनामा दिला
  • नाशिकमध्ये शरद पवार गटाला मोठा धक्का
राज्यातील अनेक ठिकाणी मतमोजणी सुरु झाली असून लवकरच निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. आजच्या निकालांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाशिकमध्ये कोणाची सत्ता येणार, हे पाहण्यासाठी नागरिक अत्यंत उत्सुक आहेत. मात्र निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. नाशिकमध्ये शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. नाशिकमध्ये महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार यांनी राजीनामा दिला असल्याचे समोर आले आहे. निकाल जाहीर होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना गजानन शेलार यांनी हा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.

BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

खरं तर गेल्या अनेक दिवसांपासून अशी चर्चा सुरु होती की, नाशिकचे शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार यांची पक्षातून हकालपट्टी केली जाणार आहे. या सर्व चर्चा सुरु असतानाच आता गजानन शेलार यांनी राजीनामा दिला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्व उमेदवारांनी प्रचाराला सुरुवात केली होती. अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांच्या पक्षातील उमेदवारांसाठी सभा देखील घेतल्या. मात्र नाशिकमध्ये निवडणूक काळात पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी सभा घेतल्या नाहीत, असा आरोप गजानन शेलार यांनी केला आहे. हाच मुद्दा लक्षात ठेऊन त्यांनी राजीनामा दिला असल्याचे सांगितलं जात आहे. गजानन शेलार यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नाशिकच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

याशिवाय असं देखील सांगितलं जात आहे की, गजानन शेलार यांनी निवडणुकीच्या काळात केलेल्या कामगीरीवर पक्षाचे वरिष्ठ नेते नाराज होते. गजानन शेलार यांचा पुतण्या राहुल शेलार भाजपाकडून निवडणूक लढवत आहे. शेलार यांनी त्यांच्या पुतण्यासाठी भाजपचा प्रचार केला, अशा चर्चा देखील सुरु झाल्या होत्या. शेलार यांचा पुतण्या राहुल शेलार भाजपकडून प्रभाग 13 मध्ये रिंगणात आहेत.

NMMC Election 2026: टांगा कोणाचा पलटी होणार? कोणाच्या बाजूने लागणार निकाल? नवी मुंबईत वाढली उत्सुकता

गजानन शेलारांवर असा आरोप केला जात आहे की, त्यांनी राहुल शेलार यांचा प्रचार केला होता. याच कारणामुळे त्यांची हकालपट्टी केली जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र त्यापूर्वी शेलार यांनी राजीनामा दिला आहे. गजानन शेलार यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आता शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे. याबाबतीत अद्याप पक्षाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

Published On: Jan 16, 2026 | 10:32 AM

