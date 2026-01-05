Narayan Rane: मोठी बातमी! चिपळूणमधील कार्यक्रमात नारायण राणेंना आली भोवळ, कालच दिले होते निवृत्तीचे संकेत

चिपळूणमधील कृषी व पशुधन प्रदर्शन २०२६ कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी नारायण राणे यांना भोवळ आली. भोवळ आल्याने काही मिनिटे पत्नी समवेत बसून त्यांनी विश्रांती घेतली आणि त्यानंतर ते दुसऱ्या कार्यक्रमास परतले. यावेळी स्टेजवर भाजप नेते रावसाहेब दानवे, बबनराव लोणीकर, कैलाश गोरंट्याल, नारायण कुचे, भास्कर दानवे, संतोष दानवे यांची उपस्थिती होती.
चिपळूणच्या सभेला संबोधित केल्यानंतर नारायण राणेंना भोवळ आली. सध्या चिपळूणमध्ये प्रचंड तापमानाचा पारा चढल्याने त्यांना उष्माघाताचा त्रास होऊ लागला. ऊन सहन न झाल्याने भोवळ आल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.या भाषणानंतर ते दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी रवाना झाला. सभेतच हा प्रकार घडल्याने थोडा वेळ सर्वांना चिंता वाटली. मात्र सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी गेले.
भाजप खासदार नारायण राणे यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होण्याचे संकेत दिले आहेत. रविवारी (४ जानेवारी) त्यांच्या गृहजिल्हा रत्नागिरी येथे झालेल्या पुरस्कार वितरण समारंभात ते भावनिक झाले आणि म्हणाले की, आयुष्यात कधीतरी थांबणे आवश्यक आहे. सतत काम करत राहणे सोपे नाही, कारण अखेर मानवी शरीरालाही त्याच्या मर्यादा दिसून येतात. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांना आता थोडी विश्रांतीची गरज भासते. राणे म्हणाले की, त्यांचे दोन्ही मुलगे आता काम आणि राजकारणात सक्रिय असल्याने त्यांनी कुटुंब आणि घरकामांवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
राजकीय प्रवासाची आठवण करून देताना भाजप खासदार नारायण राणे म्हणाले की, त्यांनी अनेक दशकांपासून लोकांसाठी आणि पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. आता नवीन पिढीला पुढे येऊन जबाबदारी स्वीकारण्याची संधी देण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे पुत्र नितेश राणे आणि निलेश राणे यांचा उल्लेख करत राणे म्हणाले की, हे दोघेही राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ देणे आवश्यक झाले आहे.
हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुती सरकार मजबूत स्थितीत आहे. नारायण राणे यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक रत्नागिरी-रायगड मतदारसंघातून जिंकली. काही काळापासून त्यांच्या राजकीय हालचाली कमी होत आहेत, ज्यामुळे ते राजकारणापासून दूर जाऊ शकतात अशी अटकळ बांधली जात आहे. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या समर्थकांना संबोधित करताना राणे म्हणाले की त्यांनी नेहमीच पक्षाच्या सूचनांचे पालन केले आहे. आता, ते हळूहळू सक्रिय राजकारणापासून दूर जाऊ इच्छितात, जरी त्यांनी राजकारण पूर्णपणे सोडण्याचा उल्लेख केला नाही.