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Love Marriage Viral Video: आई-वडीलांनी चार दिवस ठेवलं घरात बंद… प्रियकराने वाचवले प्राण, तरीही… नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

Love Marriage Viral Video: स्वतःच्या पसंतीच्या तरुणाशी विवाह केल्यानंतर एका तरुणीच्या कुटुंबात मोठा वाद निर्माण झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला आहे. प्रेमविवाहाला कुटुंबाचा विरोध असल्याने घरातील वातावरण तणावपूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते.

Love Marriage Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Love Marriage Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • प्रेमविवाह केल्यानंतर तरुणीच्या कुटुंबात वाद निर्माण झाल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे.
  • मुलीच्या घरच्यांनी या विवाहाला विरोध केल्याने घरातील वातावरण तणावपूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते.
  • तरुणीला घरी नेऊन तिच्याशी गैरवर्तन झाल्याचा आरोप व्हायरल पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.
  • या प्रकरणातील व्हिडिओ आणि दाव्यांची अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेली नसल्याने त्याकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे.
 

Love Marriage Viral Video: प्रेमाच्या नात्यातून लग्न करणाऱ्या अनेक जोडप्यांना समाजाचा किंवा कुटुंबाचा विरोध सहन करावा लागतो. काही वेळा हा विरोध केवळ नाराजीपर्यंत मर्यादित राहतो, तर काही प्रकरणांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर वळण घेते. अशाच एका घटनेची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे. एका तरुणीने स्वतःच्या पसंतीच्या तरुणाशी विवाह केल्यानंतर तिच्या कुटुंबात मोठा वाद निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे.

कुटुंबातील वातावरण तणावपूर्ण

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघेही एकमेकांवर प्रेम करत होते आणि त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय मुलीच्या घरच्यांना मान्य नव्हता. लग्नाची माहिती मिळताच कुटुंबातील वातावरण तणावपूर्ण झाले. त्यानंतर तरुणीला तिच्या घरी नेण्यात आले आणि तिच्याशी गैरवर्तन झाल्याचा आरोप सोशल मीडियावर केला जात आहे.

रुग्णालयात दाखल करावे

काही पोस्टनुसार, घरच्यांनी तरुणीला अनेक दिवस घराबाहेर जाऊ दिले नाही. तिच्यावर शारीरिक अत्याचार झाल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. या मारहाणीत ती गंभीर जखमी झाली आणि तिची प्रकृती बिघडल्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागले, असेही सांगितले जात आहे. काही काळ ती बेशुद्ध अवस्थेत होती, अशी माहितीही व्हायरल पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

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अनेकांनी संताप व्यक्त केला

दरम्यान, तरुणाने या प्रकाराबाबत मुलीच्या वडिलांना जाब विचारल्याचे सांगितले जाते. त्यावेळी त्यांच्याकडून कठोर शब्दांत उत्तर देण्यात आल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. या कथित संभाषणामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला असून, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या संपूर्ण घटनेतील सर्वात भावनिक बाब म्हणजे, शुद्धीवर आल्यानंतर त्या तरुणीने आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही बाब अनेकांना आश्चर्यकारक वाटली. ज्यांनी त्रास दिला, त्यांनाच पुन्हा भेटण्याची इच्छा का झाली, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.

घरच्यांपासून पूर्णपणे दूर जाऊ

मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिले तर यामागे अनेक कारणे असू शकतात. आई-वडील आणि मुलांचे नाते केवळ वाद किंवा रागावर आधारित नसते. लहानपणापासूनचे भावनिक बंध, जिव्हाळा, कुटुंबाविषयीची ओढ आणि स्वीकार मिळण्याची अपेक्षा यामुळे अनेक व्यक्ती कठीण प्रसंगानंतरही आपल्या घरच्यांपासून पूर्णपणे दूर जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत व्यक्तीची भावना बाहेरून पाहणाऱ्यांना सहज समजेलच असे नाही.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर प्रेमविवाह, पालकांची भूमिका आणि प्रौढ मुलांच्या निर्णयाचा आदर या विषयांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी मत व्यक्त केले की, मतभेद असले तरी हिंसा हा कोणत्याही समस्येचा मार्ग असू शकत नाही. संवाद आणि समजूतदारपणा यांच्याच माध्यमातून अशा वादांवर तोडगा निघू शकतो.

सोशल मीडियावर व्हायरल

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत अधिकृत तपास किंवा संबंधित यंत्रणांकडून सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या दाव्यांकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.

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कुटुंब हे आधार देणारे ठिकाण असावे, भीती निर्माण करणारे नव्हे. मतभेद होऊ शकतात, निर्णय पटू शकत नाहीत; पण त्यावर उत्तर म्हणून हिंसा कधीच योग्य ठरत नाही. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि कोणताही वाद कायदेशीर व शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणे, हीच समाजासाठी योग्य दिशा ठरू शकते.

 

 

Web Title: Family opposition after love marriage sparks heated confrontation

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:56 PM

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