सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Worldnews Netanyahu Accused Zohran Mamdani Of Spreading Hate And Called The Iccs War Crime Allegations Bogus

WorldNews: नेतन्याहू यांनी जोहरान ममदानीवर ‘द्वेष पसरवण्याचा’ आरोप केला, आयसीसीच्या युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप ‘बोगस’ म्हटले

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

जागतिक गुन्हे न्यायालयाने नेतान्याहू यांना गुन्हेगार ठरवत .अटक नोटीस काढली . यावर जोहरान ममदानी यांनी न्यू यॉर्क मध्ये आल्यानंतर आपण त्यांना अटक करू शकतो का यावर ते कायदेशीर बाबींवर विचार करत आहेत हे सांगितले . नेतन्याहू यांनी म्हंटले कि ममदानी हे सर्व न्यू यॉर्कवासीयांचे महापौर आहेत .पण ते एका गटाला दुसऱ्या गटासमोर उभे करत आहेत

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नेतान्याहू यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत म्हंटले कि , न्यू यॉर्कचे महापौर ममदानी हे द्वेष पसरवत आहेत . कारण गाझा पट्टीतील युद्धात केलेल्या कारवाईमुळे त्यांना गुन्हेगार ठरवले असून ममदानी वारंवार नेतन्याहू यांचा उल्लेख युद्ध गुन्हेगार करत आहेत . संयुक्त राष्ट्र सभेच्या आमसभा यावेळी न्यू यॉर्क शहरात होत असून नेतन्याहू सभेसाठी आल्यास त्यांना अटक केली जावी असे त्यांनी म्हंटले आहे .

न्यू यॉर्कचे महापौर नेतन्याहू यांचे स्वागत करण्यास अजिबात उत्सुक नसताना . सप्टेंबर मध्ये जागतिक नेत्यांच्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्र परिषदेला संबोधित करण्यासाठी आपण जाणार असल्याचे नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे . ममदानी यांनी म्हंटले आहे कि ,जरी न्यू यॉर्क शहराकडे जागतिक गुन्हे न्यायालयाने जारी केलेल्या गुन्हेगारांना पकडण्याचे अधिकार नसले तरी ते केंद्र सरकारला नेतन्याहू यांना अटक करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील .

Russia Economy: पुतीन सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! 25 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाने विकले 44 टन सोने, आता हिऱ्यांचा लिलाव

  • इस्रायलला मिळणारा अमेरिकेचा द्विपक्षीय पाठिंबा धोक्यात, नेतान्याहूंचे विधान
  • ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना खात्री दिली आहे की त्यांना अटक केली जाणार नाही.

इस्रायलला मिळणारा अमेरिकेचा द्विपक्षीय पाठिंबा धोक्यात, नेतान्याहूंचे विधान

नेतान्याहू यांनी चिंता व्यक्त केली की, अमेरिकेत इस्रायलला मिळणारा दोन्ही प्रमुख पक्षांचा (डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन) पाठिंबा धोक्यात आला आहे. विशेषत जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्षातील ‘मामदानी गटा’शी (Mamdani wing) जुळलेले पुरोगामी आणि अति-डाव्या विचारसरणीचे सदस्य वेगळी भूमिका घेत आहेत. त्यांनी अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांमध्ये वाढत्या ज्यू-विरोधी भावनेबद्दलही (antisemitism) इशारा दिला. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक ज्यू लोकसंख्या असलेल्या न्यूयॉर्क शहरात जेव्हा ते लोकांशी बोलतात, तेव्हा “ज्यू लोक खूप अस्वस्थता अनुभवतात,” असे ते म्हणाले.आणि मला वाटते की हे चुकीचे आहे. ही संपूर्ण बाबच चुकीची आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षीच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, मामदानी यांनी म्हटले होते की, गाझा युद्धातील नेतान्याहू यांच्या भूमिकेवरून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा (ICC) अटक वॉरंट बजावण्यासाठी ते शहराच्या पोलिसांना आदेश देण्याचा प्रयत्न करतील.परंतु, नेतान्याहू यांना अटक करण्याचा कायदेशीर अधिकार आपल्या शहराला नाही, हे मामदानी यांनी गेल्या आठवड्यात मान्य केले आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन फेडरल (संघीय) अधिकाऱ्यांना केले.मला तितकेच स्पष्टपणे सांगायचे आहे की, न्यूयॉर्क शहरात बेंजामिन नेतान्याहू यांचे स्वागत नाही, तसेच मोकाट फिरणाऱ्या इतर कोणत्याही युद्धगुन्हेगाराचेही स्वागत नाही,असे त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले.

ChinaCyclone: चीनमध्ये ‘नौल’ चक्रीवादळाचा कहर; लाखो नागरिक सुरक्षितस्थळी, शेकडो उड्डाणे रद्द

ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना खात्री दिली आहे की त्यांना अटक केली जाणार नाही

ट्रम्प यांनी सोमवारी सोशल मीडियावरील एका पोस्टद्वारे नेतान्याहू यांना सांगितले की, अमेरिकेत असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारे अटक केली जाणार नाही. ट्रम्प यांची भेट घेण्यासाठी आणि दक्षिण कॅरोलिनाचे दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या अंत्यसंस्काराच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी नेतान्याहू या आठवड्यात वॉशिंग्टनला येणार आहेत. संरक्षणविषयक कठोर धोरणांचे पुरस्कर्ते आणि इस्रायलचे खंदे समर्थक असलेले ग्रॅहम यांचे दोन आठवड्यांपूर्वी हृदयधमनी फाटल्यामुळे अचानक निधन झाले. पंतप्रधानांनी त्यांचे वर्णन “असाधारण अमेरिकन देशभक्त” असे केले.

 

 

 

 

 

Web Title: Worldnews netanyahu accused zohran mamdani of spreading hate and called the iccs war crime allegations bogus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 04:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?
1

MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?

ChineseLeader: व्याख्याता आणि तत्त्वज्ञ राजा: बंद दारांआडचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
2

ChineseLeader: व्याख्याता आणि तत्त्वज्ञ राजा: बंद दारांआडचे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग

Netanyahu Arrest Controversy : न्यूयॉर्कमध्ये येताच नेतान्याहूंना अटक होणार? ममदानी यांच्या विधानावर ट्रम्प यांचा पलटवार
3

Netanyahu Arrest Controversy : न्यूयॉर्कमध्ये येताच नेतान्याहूंना अटक होणार? ममदानी यांच्या विधानावर ट्रम्प यांचा पलटवार

Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया
4

Arrest Threat: नेतन्याहू यांना अटक करू शकतो, जोहरान ममदानी चे विधान; इस्रायलने दिली तीव्र प्रतिक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WorldNews: नेतन्याहू यांनी जोहरान ममदानीवर ‘द्वेष पसरवण्याचा’ आरोप केला, आयसीसीच्या युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप ‘बोगस’ म्हटले

WorldNews: नेतन्याहू यांनी जोहरान ममदानीवर ‘द्वेष पसरवण्याचा’ आरोप केला, आयसीसीच्या युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप ‘बोगस’ म्हटले

Jul 27, 2026 | 04:19 PM
नव्या युगाची सुरुवात! वैभव सूर्यवंशी ते रोहित-विराट; 7 दिवसांत सचिन तेंडुलकरचे 7 विक्रम मोडले

नव्या युगाची सुरुवात! वैभव सूर्यवंशी ते रोहित-विराट; 7 दिवसांत सचिन तेंडुलकरचे 7 विक्रम मोडले

Jul 27, 2026 | 04:14 PM
NEET पेपर लीक खटल्याला पहिल्याच दिवशी ब्रेक; सरकारी वकील अनुपस्थित, सुनावणी पुढे ढकलली

NEET पेपर लीक खटल्याला पहिल्याच दिवशी ब्रेक; सरकारी वकील अनुपस्थित, सुनावणी पुढे ढकलली

Jul 27, 2026 | 04:03 PM
Assistant Professor Recruitment: आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांची बंपर भरती; जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया…

Assistant Professor Recruitment: आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांची बंपर भरती; जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया…

Jul 27, 2026 | 04:00 PM
Love Marriage Viral Video: आई-वडीलांनी चार दिवस ठेवलं घरात बंद… प्रियकराने वाचवले प्राण, तरीही… नेमकं प्रकरण काय?

Love Marriage Viral Video: आई-वडीलांनी चार दिवस ठेवलं घरात बंद… प्रियकराने वाचवले प्राण, तरीही… नेमकं प्रकरण काय?

Jul 27, 2026 | 03:56 PM
Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

Jul 27, 2026 | 03:56 PM
‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Jul 27, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा