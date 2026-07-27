नव्या युगाची सुरुवात! वैभव सूर्यवंशी ते रोहित-विराट; 7 दिवसांत सचिन तेंडुलकरचे 7 विक्रम मोडले

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झिम्बाब्वे आणि इंग्लंडच्या दौऱ्यांदरम्यान, अवघ्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने आपल्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाने इतिहास पुन्हा लिहिण्यास भाग पाडले. सचिन तेंडुलकरने वयाच्या १६ व्या वर्षी पाकिस्तानविरुद्ध पदार्पण केले होते, जे वय अनेक वर्षे सर्वात कमी मानले जात होते.
वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान भारतासाठी सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याचा सचिन तेंडुलकरचा जुना विक्रम मोडला.
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेदरम्यान, वैभव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.
त्याच मालिकेतील शेवटच्या सामन्यातील आपल्या शानदार कामगिरीच्या जोरावर, वैभव सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरला. या तरुण खेळाडूने ‘लिटल मास्टर’च्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील तीन सर्वात खास विक्रम आपल्या नावावर केले.
भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने इंग्लंड दौऱ्यावरील आपल्या अखेरच्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान सचिन तेंडुलकरचे तीन मोठे विक्रम मोडले. भारतीय सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक शतके, एकदिवसीय शतक झळकावणारा सर्वात वयस्कर भारतीय आणि परदेशात सर्वाधिक एकदिवसीय शतके करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. यापूर्वी हे तीनही विक्रम सचिनच्या नावावर होते.
विराट कोहलीने आपला ३०० वा एकदिवसीय डाव पूर्ण करून, विराट कोहलीने क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला. तसेच, त्याने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक ५०+ धावा करण्याचा सचिन तेंडुलकरचा विक्रमही मोडला.
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