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Assistant Professor Recruitment: आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांची बंपर भरती; जाणून घ्या पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया…

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

Assistant Professor Recruitment: आयआयटी धनबादने १७ विभागांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी भरती काढली आहे. पात्रता, वेतन आणि ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती मराठीत वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Assistant Professor Recruitment: आयआयटी धनबाद सहाय्यक प्राध्यापक भरती २०२६: कॉलेज किंवा विद्यापीठात नोकरी शोधत आहात आणि प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा कधी निघणार याचा विचार करत आहात? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आयआयटीमध्ये टीचिंग फॅकल्टीच्या अनेक पदांसाठी भरती निघाली असून, त्यासाठी पात्र व इच्छुक उमेदवार अर्ज करू शकतात. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, धनबादद्वारे विविध विभागांसाठी भरती काढण्यात आली आहे. जे उमेदवार आयआयटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक बनू इच्छित आहेत, त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, धनबादने अप्लाइड जिऑलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग, फिजिक्स आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगसह १७ विभागांसाठी भरती काढली असून, सर्व विभागांमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-I आणि ग्रेड-II ची पदे रिक्त आहेत. चला, आयआयटी धनबादमधील या भरतीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

३१ ऑगस्टपूर्वी अर्ज करा

भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयटी धनबादमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-I आणि ग्रेड-II पदासाठी ३१ ऑगस्टपूर्वी अर्ज करावा लागेल. या पदासाठी अर्ज करताना जर उमेदवाराकडे नेट क्वालिफायची पात्रता नसेल, तरीही ते अर्ज करू शकतात. नेट स्कोरकार्डशिवायही अर्ज करता येईल. यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

कोणत्या पात्रतेची गरज आहे?

शैक्षणिक पात्रता: पीएचडी किंवा संबंधित मागील पदवीमध्ये प्रथम श्रेणी आणि चांगला शैक्षणिक रेकॉर्ड असावा.

पद आणि अनुभव: असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-II पदासाठी उमेदवाराकडे पीएचडीनंतर ३ वर्षांपेक्षा कमी टीचिंग/रिसर्च/इंडस्ट्रियल अनुभव असावा. तर, असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-I पदासाठी पीएचडीनंतर ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिकचा अनुभव आवश्यक आहे.

NET/SET ची गरज नाही: भरती प्रक्रियेमध्ये NET/SET पात्रतेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

वयोमर्यादा: उमेदवाराचे कमाल वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी असावे. ओबीसी, एससी/एसटी आणि पीडब्ल्यूडी प्रवर्गाला सरकारी नियमांनुसार सूटमिळेल.

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किती पगार मिळेल?

आयआयटी धनबादमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार दरमहा पगार दिला जाईल. असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-I पदावर निवड झालेल्या उमेदवारास एचआरए (HRA) आणि सर्व भत्त्यांसह एकूण मासिक वेतन ₹२,११,१९६ मिळेल. तर असिस्टंट प्रोफेसर ग्रेड-II चे सुरुवातीचे मूळ वेतन ७०,९०० रुपये असेल. एचआरए आणि इतर भत्ते मिळून एकूण मासिक वेतन ₹१,४९,२६२ पर्यंत होईल.

दोन्ही पदांवर डीए, एचआरए आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउंस मिळेल. पगाराव्यतिरिक्त फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अलाउंस, टेलिफोन बिल रीइम्बर्समेंट, रिसर्च सपोर्ट ग्रँट, वैद्यकीय सुविधा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी अलाउंस यांसारख्या इतर सुविधा मिळतील.

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अशी करा अर्ज प्रक्रिया:

1. सर्वात आधी आयआयटी धनबादच्या अधिकृत वेबसाइट fr.iitism.ac.in वर जा.

2. तिथे ईमेल आयडी आणि फोन नंबर द्वारे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा.

3. लॉगिन केल्यानंतर स्क्रीनवर अर्ज दिसेल, त्यात सर्व माहिती भरा.

4. त्यानंतर तुमचे शैक्षणिक कागदपत्रे आणि इतर डॉक्युमेंट्स अपलोड करा.

5. फॉर्ममधील सर्व माहिती भरल्यानंतर तो सबमिट करा.

सूचना व अपडेट: मुलाखत आणि इतर आवश्यक माहिती उमेदवारांना ईमेलद्वारे दिली जाईल, यासाठी अधिकृत वेबसाइट देखील लक्ष ठेवा.

Web Title: Iit dhanbad assistant professor recruitment eligibility salary apply

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:00 PM

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