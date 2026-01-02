IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी कसा असेल भारतीय संघ? आकाश चोप्राने केला दावा; या गोलंदाजाचे होणार पुनरागमन

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. एकदिवसीय मालिकेनंतर न्यूझीलंड पाच सामन्यांची टी-२० मालिकाही खेळणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक संघासह टी-२० संघाची घोषणा केली आहे, परंतु अद्याप एकदिवसीय संघ जाहीर झालेला नाही. या संदर्भात, क्रिकेट तज्ञ आपापल्या संघांची निवड करत आहेत. माजी भारतीय सलामीवीर आणि सध्याचे तज्ज्ञ आकाश चोप्रा यांनी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिकेसाठी १५ खेळाडूंचा भारतीय संघ निवडला आहे. या निवडीदरम्यान, त्यांनी इशान किशन विरुद्ध ऋषभ पंत वादाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्नही केला.
इशान किशनने अलीकडेच देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी करून टी-२० संघात स्थान मिळवले आहे. विश्वचषकापूर्वी त्याच्या अचानक संघात प्रवेशाने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. परिणामी, त्याची एकदिवसीय संघातही निवड होण्याची शक्यता आहे अशी अटकळ आहे. यामुळे काही काळापासून बेंचवर असलेल्या ऋषभ पंतची हकालपट्टी होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानच्या माजी प्रशिक्षकाने उघडले PCB चे काळे सत्य! पद सोडण्याचे खरे कारण केले उघड, वाचा सविस्तर
आकाश चोप्राने एकदिवसीय संघ निवडताना फारसे बदल केलेले नाहीत, जवळजवळ तेच खेळाडू या संघात आहेत जे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत होते.कर्णधार शुभमन गिलसोबत रोहित शर्मा डावाची सुरुवात करेल. गिल दुखापतीमुळे बाहेर होता, परंतु आता तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी तो पुनरागमन करू शकतो. विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, तर श्रेयस अय्यरच्या अनुपस्थितीत ऋतुराज गायकवाड पुन्हा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. गायकवाडने गेल्या मालिकेत शतक झळकावले होते.
आकाश चोप्रा केएल राहुलला पाचव्या क्रमांकावर खेळवायचे आहे, कारण त्याला वाटते की सहाव्या क्रमांकाचे स्थान राहुलसाठी योग्य नाही. त्याने तिलक वर्माला सहाव्या क्रमांकावर ठेवले आहे. तो रवींद्र जडेजा आणि अक्षर पटेल यांच्यात गोंधळलेला आहे. सातव्या क्रमांकासाठी तो खेळणार नाही. त्यानंतर माजी भारतीय फलंदाजाने वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंग यांना त्याच्या टॉप ११ मध्ये स्थान दिले. आकाश चोप्रा असा विश्वास करतो की सिराज त्याच्या कामगिरीच्या आधारे एकदिवसीय संघात स्थान मिळवण्यास पात्र आहे.
View this post on Instagram
उर्वरित चार खेळाडूंमध्ये, त्याने कुलदीप यादवचा समावेश केला आहे, जो वॉशिंग्टन सुंदरची जागा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घेऊ शकतो, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत आणि यशस्वी जयस्वाल यांचा समावेश आहे. आकाश चोप्रा म्हणतो की, चॅम्पियन्स ट्रॉफीपासून टीम इंडिया ऋषभ पंतला सोबत घेत आहे, त्यामुळे त्याला बाहेर ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी आकाश चोप्राचा संघ: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, केएल राहुल, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा/अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, यादव, प्रदीप यादव, कृष्णा यादव, कृष्णा यादव.