पाकिस्तानच्या माजी प्रशिक्षकाने उघडले PCB चे काळे सत्य! पद सोडण्याचे खरे कारण केले उघड, वाचा सविस्तर

पाकिस्तानच्या एका माजी प्रशिक्षकाने हे निदर्शनास आणून दिले आहे, ज्यामुळे पीसीबीचे खरे स्वरूप उघड झाले आहे. ऑस्ट्रेलियन या महान गोलंदाजाने २०२४ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ सोडला होता.

Updated On: Jan 02, 2026 | 02:12 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेहमीच वादग्रस्त कारणामुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. सोशल मिडियावर अनेकदा पीसीबीला अनेक कारणांमुळे ट्रोल देखील केले जाते. आता आणखी एकदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चर्चेचा विषय आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या सातत्याने खराब कामगिरीमुळे अनेकदा खेळाडू आणि प्रशिक्षकावर टीका केली जाते. त्यामुळे अनेकदा पाकिस्तान क्रिकेट चाहते कर्णधार, प्रशिक्षक बदलण्याची मागणी सातत्याने केली जाते.

गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये वाद आणि गोंधळ सुरू आहे. पीसीबीच्या पदावरून आणि संघाच्या प्रशिक्षकावरून हा गोंधळ सुरू आहे. हे स्पष्टपणे निर्णय घेण्याच्या कौशल्याचा अभाव, तसेच योग्य संसाधनांचा वापर आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे घडले आहे. पाकिस्तानच्या एका माजी प्रशिक्षकाने हे निदर्शनास आणून दिले आहे, ज्यामुळे पीसीबीचे खरे स्वरूप उघड झाले आहे.

पाकिस्तानात जन्मलेल्या या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा संस्मरणीय प्रवासाचा होणार शेवट…पत्रकार परिषदेमध्ये झाला इमोशनल

आपण पाकिस्तान कसोटी संघाचे माजी प्रशिक्षक जेसन गिलेस्पी यांच्याबद्दल बोलत आहोत. ऑस्ट्रेलियन या महान गोलंदाजाने २०२४ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ सोडला होता. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गिलेस्पीने राजीनामा का देण्याचा निर्णय घेतला हे स्पष्ट केले आहे.

गिलेस्पी म्हणाले की त्यांचा अपमान झाला आहे आणि म्हणूनच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. गिलेस्पीने त्यांच्या माजी अनुयायांसाठी प्रश्नोत्तरांचा सत्र आयोजित केला होता, जिथे ते त्यांना काहीही विचारू शकत होते. सत्रादरम्यान, एका वापरकर्त्याने गिलेस्पीला विचारले की त्यांनी पाकिस्तान संघाच्या प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा का दिला.  गिलेस्पीने उत्तर दिले, “मी पाकिस्तान कसोटी संघाचे प्रशिक्षक होतो. मी मुख्य प्रशिक्षक असताना पीसीबीने माझ्याशी न बोलताच आमच्या वरिष्ठ सहाय्यक प्रशिक्षकाला काढून टाकले. मला ते अजिबात आवडले नाही. असे अनेक मुद्दे होते ज्यामुळे मला अनादर वाटला.”

नक्वी यांच्यावर आरोप झाले.

गिलेस्पीने यापूर्वी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना लक्ष्य केले होते, असे म्हटले होते की ते आणि गॅरी कर्स्टन कनेक्शन कॅम्पसाठी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून लाहोरला गेले होते, तर नक्वी पाकिस्तानमध्ये असताना अक्षरशः उपस्थित होते.

पाकिस्तानने अलीकडेच त्यांचे कसोटी प्रशिक्षक अझहर महमूद यांना त्यांच्या कार्यकाळात फक्त तीन महिने शिल्लक असताना काढून टाकले. पीसीबीने वारंवार असेच निर्णय घेतले आहेत जे खेळाडूंना किंवा इतर कोणालाही समजत नाहीत.

Published On: Jan 02, 2026 | 01:47 PM

