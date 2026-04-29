International Dance Day: अल्लू अर्जुनपासून ऋतिकपर्यंत; ‘या’ 5 सुपरस्टार्सनी आपल्या स्टेप्सवर देशाला थिरकायला लावलं!

सध्याच्या घडीला खास स्टेप्समुळे ते ट्रेंड निर्माण करत मोठे आकर्षण बनले आणि देशभरात त्यांना प्रचंड प्रेम मिळाले. टॉप ५ भारतीय सुपरस्टार्स, ज्यांनी आपल्या नृत्यामुळे सतत नवे ट्रेंड निर्माण केले आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:54 PM
International Dance Day: भारतात चित्रपट आणि चित्रपटातील अभिनेता हा जिवाभावाचा विषय आहे. त्याचबरोबर फेमस होतात त्या त्यांच्या स्टाईल्स आणि डान्स स्टेप्स.  भारतीय चित्रपटसृष्टीत असे बरेच सुपरस्टार होऊन गेलेत ज्यांनी आपल्या तालावर सगळ्यांना थिरकावलं. सध्याच्या घडीला खास स्टेप्समुळे ते ट्रेंड निर्माण करत मोठे आकर्षण बनले आणि देशभरात त्यांना प्रचंड प्रेम मिळाले. या आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिनानिमित्त पाहूया त्या टॉप ५ भारतीय सुपरस्टार्सकडे, ज्यांनी आपल्या नृत्यामुळे सतत नवे ट्रेंड निर्माण केले आहेत.

अल्लु अर्जुन

अल्लू अर्जुन हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात ऊर्जावान, स्टायलिश आणि गतिमान नर्तकांपैकी एक आहेत. त्यांच्या अप्रतिम नृत्यकौशल्याने त्यांनी प्रेक्षकांना नेहमीच आश्चर्यचकित केले आहे. ते जेव्हा स्क्रीनवर येतात, तेव्हा काहीतरी वेगळं घेऊन येतात आणि आपल्या वेगवान पण अचूक हालचालींनी संपूर्ण देशाला मंत्रमुग्ध करतात. त्यांच्या नृत्याचा देशभरात मोठा प्रभाव पडला आहे. त्यांचा आकर्षक अंदाज त्यांना देशातील अव्वल नृत्य सुपरस्टार बनवतो.

N. T. Rama Rao Jr.

एनटीआर आपल्या अद्वितीय कौशल्यामुळे भारतातील सर्वोत्तम नर्तकांमध्ये विशेष स्थान राखतात. त्यांच्या सादरीकरणात भावभावना आणि ऊर्जा यांचा सुंदर मेळ दिसतो, जो खरोखरच अप्रतिम आहे. त्यांचा प्रत्येक पाऊल जणू काही जादूसारखा वाटतो. दक्षिण भारतीय नृत्यशैलीचा खास संगम साधत त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

रणवीर सिंग

नृत्यात खरी ऊर्जा आणि स्टाइल यांचा विचार केला तर रणवीर सिंग यांचे नाव अगदी वर येते. ते खऱ्या अर्थाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील नर्तकाची ओळख दर्शवतात. त्यांच्या उत्साहपूर्ण उर्जेमुळे आणि सहज आकर्षक शैलीमुळे ते प्रत्येकाला आपल्या स्टेप्सवर नाचायला भाग पाडतात. त्यांची जिवंत उपस्थिती आणि वेगळेपणा त्यांना या पिढीतील खास नर्तक बनवतो.

ऋतिक रोशन

‘नृत्याचा देव’ म्हणून ओळखले जाणारे ऋतिक रोशन यांची शैली संपूर्ण देश अनुसरतो. त्यांची लवचिकता, गती आणि आकर्षण यांनी प्रेक्षकांना नेहमीच भारावून टाकले आहे. त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटासोबत प्रेक्षक त्यांच्या नव्या नृत्यशैलीची आतुरतेने वाट पाहतात, जी अनेकदा नवीन ट्रेंड ठरते. त्यांनी पडद्यावर नृत्याला नवी ओळख दिली आहे.

यश

यश आपल्या नृत्याद्वारे पडद्यावर जो प्रभाव निर्माण करतात, तो खूपच वेगळा आहे. त्यांची ऊर्जा आणि हालचाली संगीताशी अत्यंत सुरेख जुळतात. त्यांच्या प्रभावी सादरीकरणामुळे त्यांच्या स्टेप्स मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय होतात आणि ते एक वेगळे आकर्षण बनतात

त्यामुळे या कलाकारांनी गाजवलेली गाणी आजही लोकांच्या कानावर पडली की त्यांनी प्रसिद्ध केलेली स्टेप्स लोकांना आठवल्याशिवाय राहत नाही.

Top Marathi News Today Live : कोकणातल्या काजू आंबा उत्पादक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, मुंबईत घमासान
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

