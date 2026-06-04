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Pune Airport News: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाला उशीर; प्रवासी ९ तास खोळंबले

Updated On: Jun 04, 2026 | 05:05 PM IST
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सारांश

ग्राउंड स्टाफने विलंबाची वेगवेगळी आणि परस्परविरोधी कारणे दिली. काही प्रवाशांना सांगण्यात आले की दुबई विमानतळावर काही समस्या आहे, तर काहींना सांगण्यात आले की दिल्लीहून येणारे विमान अडकले आहे.

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Pune News: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाला उशीर; प्रवासी ९ तास खोळंबले

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विस्तार

Pune to Dubai flight delay: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या एका विमानाला १ आणि २ जूनच्या रात्री विलंब झाल्यामुळे अनेक प्रवासी पुणे विमानतळावर नऊ तासांपेक्षा जास्त वेळ अडकून पडले. विमान कंपनीकडून संवादाचा पूर्ण अभाव होता आणि रात्रीच्या वेळी खाण्यापिण्याची किंवा पाण्याची कोणतीही सोय करण्यात आली नव्हती, असा आरोप प्रवाशांनी केला आहे.

१ जून रोजी रात्री ८:५० वाजता सुटणारे विमान ‘एसजी ५१’ अखेर २ जून रोजी सकाळी अंदाजे ६:१५ वाजता रवाना झाले, म्हणजेच विमानाला नऊ तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला.मात्र, प्रवाशांना सुरुवातीच्या विलंबाची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती आणि अगदी शेवटच्या क्षणी देखभालीची गरज भासल्यामुळे विमानाला आणखी विलंब झाला, असा दावा स्पाइसजेटने केला आहे.

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याचा फटका प्रवाशांना बसला असून एका प्रवाशांनी सांगितले की,अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी दुबईला जात होतो. विमानतळावर पोहोचल्यावरच या विलंबाची माहिती मिळाली आणि विमान कंपनीने यापूर्वी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.

रात्र जसजशी पुढे सरकत गेली, तसा प्रवाशांमधील गोंधळ अधिकच वाढला. ग्राउंड स्टाफने विलंबाची वेगवेगळी आणि परस्परविरोधी कारणे दिली. काही प्रवाशांना सांगण्यात आले की दुबई विमानतळावर काही समस्या आहे, तर काहींना सांगण्यात आले की दिल्लीहून येणारे विमान अडकले आहे. रात्री १ च्या सुमारास प्रवाशांना सांगण्यात आले की उड्डाण पहाटे ५ वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.अखेर हे विमान सकाळी ६:१५ च्या सुमारास रवाना झाले.

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स्पाइसजेटच्या प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ जून २०२६ रोजी पुणे ते दुबई दरम्यान चालवली जाणारी स्पाइसजेटची फ्लाइट ‘एसजी ५१’ ही तिच्या आधीच्या फेरीतील तांत्रिक/ऑपरेशनल समस्येमुळे सुरुवातीला विलंबाने धावत होती. प्रवाशांना या विलंबाची माहिती सकाळीच देण्यात आली होती, जेणेकरून ते त्यानुसार विमानतळावर जाण्याचे नियोजन करू शकतील. त्यानंतर, अगदी शेवटच्या क्षणी देखभालीची गरज निर्माण झाल्यामुळे विमानाला आणखी विलंब झाला. प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल आम्हाला मनापासून खेद आहे.

 

 

Web Title: Spicejet pune to dubai flight delay 2026 spicejet sg 51 delayed pune airport

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Published On: Jun 04, 2026 | 05:05 PM

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